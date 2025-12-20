Bátovská Fialková si pripísala ďalší cenný výsledok. Pódium jej ušlo o necelé tri sekundy

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
27:58,8 min (0+1)
2
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 30,2 s (0+0)
3
Dorothea Wiererová
Taliansko
+ 32,7 s (0+1)
4
Julia Simonová
Francúzsko
+ 35,0 s (1+0)
5
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 35,5 s (1+1)
6
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 42,0 s (2+0)
49
Mária Remeňová
Slovensko
+ 4:17,4 min (1+2)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila piate miesto po štvrtkovom šprinte aj v sobotňajších stíhacích pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand.
S jednou chybou na ležke i stojke prišla do cieľa s mankom 35,5 sekúnd na domácu víťazku Lou Jeanmonnotovú (27:58,8 min).
Druhá skončila Suvi Minkkinenová z Fínska (+30,2 s) a tretia bola Dorothea Wiererová z Talianska (+32,7 s).
Bátovská Fialková odštartovala z piatej pozície, ktorú si vybojovala vo štvrtkovom šprinte.
Na úvodnej ležke však musela ísť na trestné kolo, no po ňom klesla len o jednu priečku. Druhú položku zvládla bez chyby a vrátila sa na piate miesto.
Pri prvej stojke minula tretí terč a opäť sa posunula len o jedno miesto nižšie, keďže chybovali aj jej súperky.
Záverečnú štvrtú položku zvládla a do posledného kola vybehla zo šiesteho miesta a ešte v behu mala šancu predbehnúť súperky, ktoré boli tesne pred ňou.
Nakoniec zdolala Talianku Lisu Vittozziovú a obsadila rovnaké miesto ako v šprinte, vďaka čomu bude štartovať aj v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.
„Som spokojná, cítila som sa sebavedomo a z toho vyplývala aj pohoda na strelnici. To piate miesto beriem,“ uviedla pre STVR Bátovská Fialková, ktorá sa posunula už na 20. miesto v celkovom poradí SP, v stíhačke je na 22. pozícii.
Jeanmonnotová dominovala
Druhá zo šprintu Jeanmonnotová išla od začiatku suverénne, po chybe prvej Hanny Öbergovej zo Švédska na úvodnej ležke sa dostala na čelo a prvú pozíciu už nepustila z rúk aj napriek jednej chybe.
Tá však prišla až na záverečnej stojke, na ktorú prišla s výrazným náskokom pred súperkami.
Na druhé miesto sa posunula „čistá“ Minkkinenová z Fínska, ktorá si vylepšila šiestu pozíciu zo šprintu, a tretia skončila Wiererová.
Jeanmonnotová sa vďaka víťazstvu posunula na čelo celkového poradia.
Kolízia Remeňovej
Druhá slovenská reprezentantka Mária Remeňová odštartovala zo 46. miesta, po prvej ležke musela na jedno trestné kolo a klesla o dve miesta.
Jeden terč minula aj na druhej, ale prvú stojku zvládla bez chyby a poskočila na 41. miesto. Na body však nakoniec nedosiahla, keďže na poslednej položke netrafila jeden terč a do cieľa prišla po kolízii v záverečnom kole na 49. mieste.
„Švédka Heijdenbergová ma tam zablokovala, trafila som modrý koridor a stratila som asi tri-štyri pozície.
Tie chyby na strelnici boli pre mňa také typické, ako robím aj na tréningu, musím ich opraviť,“ povedala v rozhovore pre STVR.
Celkové poradie svetového poradia
Po 7 z 21 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
406
2.
Dorothea Wiererová
Taliansko
355
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
342
4.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
339
5
Maren Kirkeeideová
Nórsko
323
6
Lisa Vittozziová
Taliansko
304
20.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
107
Poradie v stíhacích pretekoch
Po 3 zo 7 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
178
2.
Lisa Vittozziová
Taliansko
165
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
165
4.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
156
5.
Maren Kirkeeideová
Nórsko
144
6
Lisa Theresa Hauserová
Rakúsko
127
18.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
50