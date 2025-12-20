Bátovská Fialková si pripísala ďalší cenný výsledok. Pódium jej ušlo o necelé tri sekundy

Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
Fotogaléria (8)
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|20. dec 2025 o 12:44
Suverénne víťazstvo si pripísala Lou Jeanmonnotová z Francúzska.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - stíhacie preteky žien na 10 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

27:58,8 min (0+1)

2

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+ 30,2 s (0+0)

3

Dorothea Wiererová

Taliansko

+ 32,7 s (0+1)

4

Julia Simonová

Francúzsko

+ 35,0 s (1+0)

5

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 35,5 s (1+1)

6

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 42,0 s (2+0)

49

Mária Remeňová

Slovensko

+ 4:17,4 min (1+2)

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila piate miesto po štvrtkovom šprinte aj v sobotňajších stíhacích pretekoch 3. kola Svetového pohára vo francúzskom Annecy - Le Grand-Bornand. 

S jednou chybou na ležke i stojke prišla do cieľa s mankom 35,5 sekúnd na domácu víťazku Lou Jeanmonnotovú (27:58,8 min).

Druhá skončila Suvi Minkkinenová z Fínska (+30,2 s) a tretia bola Dorothea Wiererová z Talianska (+32,7 s).

Bátovská Fialková odštartovala z piatej pozície, ktorú si vybojovala vo štvrtkovom šprinte.

Na úvodnej ležke však musela ísť na trestné kolo, no po ňom klesla len o jednu priečku. Druhú položku zvládla bez chyby a vrátila sa na piate miesto.

Fotogaléria zo stíhacích pretekov žien Svetového pohára v biatlone v Annecy-Le Grand Bornand
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
8 fotografií
Paulína Bátovská Fialková so slovenským tímom po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.Stupne víťazov po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand. Paulína Bátovská Fialková obsadila 5. miesto (druhá sprava)Mária Remeňová po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.Mária Remeňová po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.

Pri prvej stojke minula tretí terč a opäť sa posunula len o jedno miesto nižšie, keďže chybovali aj jej súperky.

Záverečnú štvrtú položku zvládla a do posledného kola vybehla zo šiesteho miesta a ešte v behu mala šancu predbehnúť súperky, ktoré boli tesne pred ňou.

Nakoniec zdolala Talianku Lisu Vittozziovú a obsadila rovnaké miesto ako v šprinte, vďaka čomu bude štartovať aj v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom.

„Som spokojná, cítila som sa sebavedomo a z toho vyplývala aj pohoda na strelnici. To piate miesto beriem,“ uviedla pre STVR Bátovská Fialková, ktorá sa posunula už na 20. miesto v celkovom poradí SP, v stíhačke je na 22. pozícii.

VIDEO: Zostrih zo stíhacích pretekov žien v Annecy 2025

Jeanmonnotová dominovala

Druhá zo šprintu Jeanmonnotová išla od začiatku suverénne, po chybe prvej Hanny Öbergovej zo Švédska na úvodnej ležke sa dostala na čelo a prvú pozíciu už nepustila z rúk aj napriek jednej chybe.

Tá však prišla až na záverečnej stojke, na ktorú prišla s výrazným náskokom pred súperkami.

Na druhé miesto sa posunula „čistá“ Minkkinenová z Fínska, ktorá si vylepšila šiestu pozíciu zo šprintu, a tretia skončila Wiererová.

Jeanmonnotová sa vďaka víťazstvu posunula na čelo celkového poradia.

Kolízia Remeňovej

Druhá slovenská reprezentantka Mária Remeňová odštartovala zo 46. miesta, po prvej ležke musela na jedno trestné kolo a klesla o dve miesta.

Jeden terč minula aj na druhej, ale prvú stojku zvládla bez chyby a poskočila na 41. miesto. Na body však nakoniec nedosiahla, keďže na poslednej položke netrafila jeden terč a do cieľa prišla po kolízii v záverečnom kole na 49. mieste.

„Švédka Heijdenbergová ma tam zablokovala, trafila som modrý koridor a stratila som asi tri-štyri pozície.

Tie chyby na strelnici boli pre mňa také typické, ako robím aj na tréningu, musím ich opraviť,“ povedala v rozhovore pre STVR.

Celkové poradie svetového poradia

Po 7 z 21 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

406

2.

Dorothea Wiererová

Taliansko

355

3.

Anna Magnussonová

Švédsko

342

4.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

339

5

Maren Kirkeeideová

Nórsko

323

6

Lisa Vittozziová

Taliansko

304

20.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

107

Poradie v stíhacích pretekoch

Po 3 zo 7 pretekov:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Suvi Minkkinenová

Fínsko

178

2.

Lisa Vittozziová

Taliansko

165

3.

Anna Magnussonová

Švédsko

165

4.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

156

5.

Maren Kirkeeideová

Nórsko

144

6

Lisa Theresa Hauserová

Rakúsko

127

18.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

50

