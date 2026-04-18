Česká biatlonistka absolvovala operáciu. Som v poriadku, vyhlásila

Česká biatlonistka Markéta Davidová absolvovala po skončení sezóny operáciu chrbta. Dvadsaťdeväťročnú pretekárku trápila vysunutá platnička.
Davidová pre zdravotné problémy vynechala januárové domáce preteky Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
Napriek tomu sa neskôr zúčastnila na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde štartovala v šprinte (81. miesto) a miešanej štafete (11. miesto).
O operácii informovala v príspevku na sociálnej sieti. „Som v poriadku,“ napísala k fotografii, na ktorej zapózovala s barlami.