Česká biatlonistka absolvovala operáciu. Som v poriadku, vyhlásila

Na snímke česká biatlonistka Markéta Davidová. (Autor: TASR)
TASR|18. apr 2026 o 13:29
ShareTweet0

Pre zdravotné problémy vynechala januárové domáce preteky.

Česká biatlonistka Markéta Davidová absolvovala po skončení sezóny operáciu chrbta. Dvadsaťdeväťročnú pretekárku trápila vysunutá platnička.

Davidová pre zdravotné problémy vynechala januárové domáce preteky Svetového pohára v Novom Meste na Morave.

Napriek tomu sa neskôr zúčastnila na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, kde štartovala v šprinte (81. miesto) a miešanej štafete (11. miesto).

Súvisiaci článok
O operácii informovala v príspevku na sociálnej sieti. „Som v poriadku,“ napísala k fotografii, na ktorej zapózovala s barlami.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Na snímke zľava slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková a prezident SZB Peter Vozár.
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Česká biatlonistka absolvovala operáciu. Som v poriadku, vyhlásila