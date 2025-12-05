Česť Sloveniek zachránila Bátovská Fialková. Šprint ovládla prekvapujúca víťazka

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Šprint žien:
1.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
20:11,9 min
0+0 (0)
2.
Anna Magnussonová
Švédsko
+16,6 s
0+0 (0)
3.
Océane Michelonová
Francúzsko
+20,8 s
0+0 (0)
34.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+1:37,5 min
0+2 (2)
53.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+1:58,8 min
1+0 (1)
71.
Ema Kapustová
Slovensko
+2:27,1 min
1+0 (1)
85.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+3:10,7 min
2+0 (2)
Fínska biatlonistka Suvi Minkkinenová sa stala víťazkou úvodného šprintu v novej sezóne Svetového pohára.
V piatkových pretekoch na 7,5 km vo švédskom Östersunde predviedla čistú streľbu a triumfovala s časom 20:11,9 min.
Druhá skončila domáca pretekárka Anna Magnussonová s mankom 16,6 s, pódium doplnila Oceane Michelonová z Francúzska (+20,8 s).
Zo štvorice slovenských reprezentantiek si body do celkového poradia pripísala Paulína Bátovská Fialková, ktorá obsadila 34. priečku.
Prvé individuálne víťazstvo v kariére
Poveternostné podmienky v piatok na strelnici priali, a tak bolo zjavné, že na najvyššie priečky bolo potrebné vybieliť všetkých desať terčov.
Vôbec prvé individuálne víťazstvo v kariére si napokon spomedzi bezchybných strelkýň vybojovala 30-ročná Minkkinenová, ktorá na trati excelovala a mala celkom 3. najrýchlejší bežecký čas.
Bátovská Fialková bola po ležke bezchybná a priebežne sa držala na prvých pozíciách. Po streľbe v stoji však šla do dvoch trestných okruhov a napokon skončila na 34. mieste s mankom 1:37,5 min.
„Prvá polovica pretekov výborne. Moja dnešná taktika bola, že idem do toho naplno, nech sa deje, čo sa deje. Nie som typ, ktorý si dáva pozor na streľbu, lebo skúšala som to počas individuálnych pretekov a vieme, ako to dopadlo.
Dnes som si povedala, že budem bežať naplno a skúsim to trafiť. Stojka je pre mňa veľmi ťažká ustáť, ale verím, že to príde a raz ju vybielim,“ povedala Bátovská Fialková pre STVR Šport.
Do stíhacích pretekov aj Kuzminová
Spoločne s ňou sa do stíhacích pretekov prebojovala Anastasia Kuzminová, ktorá si pripísala jednu chybu na strelnici a obsadila 53. priečku (+1:58,8).
Jeden výstrel v ležke nevyšiel tiež Eme Kapustovej na 71. mieste (+2:27,1). „Šlo sa mi oveľa lepšie, ako vo vytrvalostných pretekoch.
Cítila som sa na trati lepšie aj vďaka lyžiam, aj vďaka tomu, že som sa už rozbehla.
Zamrzela ma hneď prvá rana, bola to moja chyba, ale keď nespadla, sústredila som sa na ostatných deväť.
Mrzí ma to, lebo s nulami by to bolo krajšie a istejšie smerom k stíhačke,“ konštatovala 22-ročná Kapustová.
Zuzana Remeňová absolvovala dva trestné okruhy a finišovala na 85. pozícii (3:10,7).
Celkové poradie svetového poradia
1.
Suvi Minkkinenová
Fínsko
116 bodov
2.
Dorothea Wiererová
Taliansko
114
3.
Anna Magnussonová
Švédsko
109
4.
Camille Benedová
Francúzsko
93
5.
Elvira Öbergová
Švédsko
87
6
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
85