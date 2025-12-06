Borguľovi vyšiel šprint a vybojoval si miesto v stíhačke. Mladí Nóri opäť ovládli pódium

Svetový pohár v biatlone - Östersund
Šprint mužov na 10 km:
1.
Johan-Olav Botn
Nórsko
24:26,3 min
(0)
2.
Martin Uldal
Nórsko
+ 11,1 s
(0)
3.
Quentin Fillon Maillet
Francúzsko
+ 14,3 s
(0)
4.
Sturla Holm Leagreid
Nórsko
+ 25,0 s
(1)
5.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
+ 25,1 s
(1)
56.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 2:37,2 m
(2)
86.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 4:08,9 m
(5)
96.
Tomáš Sklenárik
Slovensko
+ 5:06,0
(5)
Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn sa stal víťazom úvodného šprintu novej sezóny Svetového pohára.
V sobotňajších rýchlostných pretekoch na 10 km vo švédskom Östersunde predviedol čistú streľbu a triumfoval s náskokom 11,1 sekundy pred krajanom Martinom Uldalom.
Nadviazal tak na svoje prvenstvo z piatkových vytrvalostných pretekov. Pódium doplnil takisto bezchybne strieľajúci Francúz Quentin Fillon Maillet (+14,3).
Z trojice slovenských reprezentantov postúpil do nedeľňajších stíhacích pretekov iba Jakub Borguľa, ktorý napriek dvom trestným kolám (1+1) skončil na 55. mieste (+2:37,2 min.).
Šimon Adamov (3+2) sa umiestnil na 86. (+4:08,9) a Tomáš Sklenárik (2+3) na 96. priečke (+5:06,0).
Na strelnici panovali náročné poveternostné podmienky, fúkal silný vietor a veľmi rýchlo sa menil.
Úspešne sa s nimi vyrovnal Vetle Sjastad Christiansen, Nór štartujúci s číslom 31 vybielil všetky terče a zašiel prvý kritériový čas.
Z čelnej pozície ho zosadil až Botn, ktorý ho prekonal o takmer 30 sekúnd, neskôr sa medzi nich vtesnali aj Uldal a Sturla Holm Laegreid. Nórsku hegemóniu narušil len Fillon Maillet, ktorý sa zaradil na bronzovú priečku.
Dvadsaťšesťročný Botn tak v dvoch súťažiach v Östersunde neminul ani jeden terč, v sobotu pridal druhý najlepší bežecký výkon a ukázal, že po konci kariéry bratov Johannesa Thingnesa a Tarjeia Böovcov môže byť novou nórskou biatlonovou hviezdou.
Spomedzi trojice Slovákov predviedol najlepší strelecký výkon Borguľa. Počínal si solídne aj bežecky a držal sa priebežne na postupových pozíciách, napokon mu to s účasťou v 60-ke najlepších vyšlo.
Adamov si šancu na stíhačku odpálil na strelnici, v ležke spravil tri chyby, v stojke pridal dve, čo v konečnom zúčtovaní znamenalo 86. miesto.
V streľbe sa vytrápil aj Sklenárik, ktorý rovnako minul päť terčov a skončil v konkurencii 98 pretekárov na 96. mieste.
„Som rád, že som sa tam dostal,“ uviedol Borguľa pre STVR. „Mohol so to trochu inak rozbehnúť, ak by som 6-7 sekúnd spomalil v prvom kole, mal by som viac energie do posledných kôl. Streľba - stane sa.
Boli to urýchlené chyby, viem o nich, prediskutujeme si to s trénerom a premyslíme to na zajtra. Podmienky na trati boli náročné, prví a my poslední pretekári sme to mali najťažšie. Pretekári v strede štartového poľa mali najviac ujazdenú trať.
Prvé kolo mi to išlo dobre, v ďalších to už tak nekĺzalo, tretie bolo najhoršie zo všetkých, ale snažil som sa to nejako ubehať. Chcel by som sa poďakovať ´servisákom´, pripravili nám dobré súťažné lyže. Určite sa teším na zajtrajšie preteky, stíhačky mám rád.
Bude dôležité chytiť sa niekoho, prvé dve ležky dať ideálne bez chyby a potom sa dá už stúpať poradím.“