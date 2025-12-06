Borguľovi vyšiel šprint a vybojoval si miesto v stíhačke. Mladí Nóri opäť ovládli pódium

Slovenský biatlon Jakub Borguľa. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|6. dec 2025 o 18:07
Ďalším Slovákom nevyšli preteky.

Svetový pohár v biatlone - Östersund

Šprint mužov na 10 km:

1.

Johan-Olav Botn

Nórsko

24:26,3 min

(0)

2.

Martin Uldal

Nórsko

+ 11,1 s

(0)

3.

Quentin Fillon Maillet

Francúzsko

+ 14,3 s

(0)

4. 

Sturla Holm Leagreid

Nórsko

+ 25,0 s

(1)

5. 

Sebastian Samuelsson

Švédsko

+ 25,1 s

(1)

56.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 2:37,2 m

(2)

86. 

Šimon Adamov

Slovensko

+ 4:08,9 m

(5)

96.

Tomáš Sklenárik

Slovensko

+ 5:06,0

(5)

Nórsky biatlonista Johan-Olav Botn sa stal víťazom úvodného šprintu novej sezóny Svetového pohára.

V sobotňajších rýchlostných pretekoch na 10 km vo švédskom Östersunde predviedol čistú streľbu a triumfoval s náskokom 11,1 sekundy pred krajanom Martinom Uldalom.

Nadviazal tak na svoje prvenstvo z piatkových vytrvalostných pretekov. Pódium doplnil takisto bezchybne strieľajúci Francúz Quentin Fillon Maillet (+14,3).

Z trojice slovenských reprezentantov postúpil do nedeľňajších stíhacích pretekov iba Jakub Borguľa, ktorý napriek dvom trestným kolám (1+1) skončil na 55. mieste (+2:37,2 min.).

Šimon Adamov (3+2) sa umiestnil na 86. (+4:08,9) a Tomáš Sklenárik (2+3) na 96. priečke (+5:06,0).

Na strelnici panovali náročné poveternostné podmienky, fúkal silný vietor a veľmi rýchlo sa menil.

Úspešne sa s nimi vyrovnal Vetle Sjastad Christiansen, Nór štartujúci s číslom 31 vybielil všetky terče a zašiel prvý kritériový čas.

Z čelnej pozície ho zosadil až Botn, ktorý ho prekonal o takmer 30 sekúnd, neskôr sa medzi nich vtesnali aj Uldal a Sturla Holm Laegreid. Nórsku hegemóniu narušil len Fillon Maillet, ktorý sa zaradil na bronzovú priečku.

Dvadsaťšesťročný Botn tak v dvoch súťažiach v Östersunde neminul ani jeden terč, v sobotu pridal druhý najlepší bežecký výkon a ukázal, že po konci kariéry bratov Johannesa Thingnesa a Tarjeia Böovcov môže byť novou nórskou biatlonovou hviezdou.

Spomedzi trojice Slovákov predviedol najlepší strelecký výkon Borguľa. Počínal si solídne aj bežecky a držal sa priebežne na postupových pozíciách, napokon mu to s účasťou v 60-ke najlepších vyšlo.

Adamov si šancu na stíhačku odpálil na strelnici, v ležke spravil tri chyby, v stojke pridal dve, čo v konečnom zúčtovaní znamenalo 86. miesto.

V streľbe sa vytrápil aj Sklenárik, ktorý rovnako minul päť terčov a skončil v konkurencii 98 pretekárov na 96. mieste.

 „Som rád, že som sa tam dostal,“ uviedol Borguľa pre STVR. „Mohol so to trochu inak rozbehnúť, ak by som 6-7 sekúnd spomalil v prvom kole, mal by som viac energie do posledných kôl. Streľba - stane sa.

Boli to urýchlené chyby, viem o nich, prediskutujeme si to s trénerom a premyslíme to na zajtra. Podmienky na trati boli náročné, prví a my poslední pretekári sme to mali najťažšie. Pretekári v strede štartového poľa mali najviac ujazdenú trať.

Prvé kolo mi to išlo dobre, v ďalších to už tak nekĺzalo, tretie bolo najhoršie zo všetkých, ale snažil som sa to nejako ubehať. Chcel by som sa poďakovať ´servisákom´, pripravili nám dobré súťažné lyže. Určite sa teším na zajtrajšie preteky, stíhačky mám rád.

﻿Bude dôležité chytiť sa niekoho, prvé dve ležky dať ideálne bez chyby a potom sa dá už stúpať poradím.“

Borguľovi vyšiel šprint a vybojoval si miesto v stíhačke. Mladí Nóri opäť ovládli pódium
dnes 18:07
