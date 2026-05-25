Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Slovensko na ME v malom futbale 2026.

ME v malom futbale sa v roku 2026 hrajú od 27. mája do 6. júna. Turnaj hostí Slovensko na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.
Obhajcom titulu zo svetového šampionátu v roku 2024 je Srbsko, ktoré vtedy vo finále zdolalo Rumunsko 2:1 po penaltách. Bronz bral Kazachstan.
Na turnaji hrá 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. Do osemfinále postupujú najlepšie dva celky z každej skupiny.
Nominácia Slovenska na ME v malom futbale 2026
Brankári: Erik Feriančik, Stanislav Pella
Hráči v poli: Jakub Hudec, Matej Chorvát, Erik Jendrišek, Juraj Kucka, Adam Kuľha, Daniel Filip Mašulovič, Tomáš Mikluš, Milan Nestorik, Jaroslav Repa, Marek Rigo, Matej Ružička, Erik Streňo, Patrik Volf, Vladimír Voroňák, Adam Vrábel
Na šampionáte nechýba ani Slovensko. V Bratislave sa predstaví v skupine A, v ktorej postupne vyzve Grécko, Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu.
Zápasy nájdete aj na televíznych obrazovkách, svetový šampionát vysiela stanica STVR Šport. TV program nájdete na konci článku.
Program Slovenska na ME v malom futbale 2026
Streda, 27. máj o 20.00 h:
Slovensko - Grécko
Štvrtok, 28. máj o 19.15 h:
Slovensko - Bosna a Hercegovina
Sobota, 30. máj o 16.00 h:
Slovensko - Čierna Hora
Program, výsledky a tabuľky ME v malom futbale 2026
Skupina A
Streda, 27. máj:
20.00 h Slovensko - Grécko
22.00 h Čierna Hora - Bosna a Hercegovina
Štvrtok, 28. máj:
17.45 h Čierna Hora - Grécko
19.15 Slovensko - Bosna a Hercegovina
Sobota, 30. máj:
10.45 h Grécko - Bosna a Hercegovina
16.00 h Slovensko - Čierna Hora
Tabuľka skupiny A
Skupina B
Streda, 27. máj:
13.00 h Česko - Portugalsko
17.30 h Bulharsko - Izrael
Piatok, 29. máj:
12.00 h Portugalsko - Bulharsko
17.30 h Česko - Izrael
Sobota, 30. máj:
14.30 h Bulharsko - Česko
22.30 h Portugalsko - Izrael
Tabuľka skupiny B
Skupina C
Streda, 27. máj:
18.45 h Srbsko - Turecko
Štvrtok, 28. máj:
12.00 h Ukrajina - Belgicko
Piatok, 29. máj:
10.45 h Belgicko - Srbsko
14.30 h Ukrajina - Turecko
Sobota, 30. máj:
20.00 h Turecko - Belgicko
21.15 h Srbsko - Ukrajina
Tabuľka skupiny C
Skupina D
Streda, 27. máj:
11.45 h Gruzínsko - Anglicko
15.45 h Rumunsko - Španielsko
Štvrtok, 28. máj:
14.45 h Gruzínsko - Španielsko
20.30 h Anglicko - Rumunsko
Piatok, 29. máj:
21.15 h Španielsko - Anglicko
Sobota, 30. máj:
17.15 h Rumunsko - Gruzínsko
Tabuľka skupiny D
Skupina E
Streda, 27. máj:
10.30 h Maďarsko - Poľsko
14.15 h Kazachstan - Slovinsko
Štvrtok, 28. máj:
16.00 h Poľsko - Kazachstan
21.45 h Maďarsko - Slovinsko
Piatok, 29. máj:
18.45 h Kazachstan - Maďarsko
20.00 h Slovinsko - Poľsko
Tabuľka skupiny E
Skupina F
Štvrtok, 28. máj:
11.00 h Francúzsko - Taliansko
13.30 h Azerbajdžan - Rakúsko
Piatok, 29. máj:
13.15 h Francúzsko - Rakúsko
15.45 h Taliansko - Azerbajdžan
Sobota, 30. máj:
12.00 h Rakúsko - Taliansko
13.15 h Azerbajdžan - Francúzsko
Tabuľka skupiny F
Program play-off na ME v malom futbale 2026
Osemfinále:
aktualizujeme
Štvrťfinále:
aktualizujeme
Semifinále:
aktualizujeme
Zápas o bronz:
aktualizujeme
Finále:
aktualizujeme