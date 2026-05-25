Program, výsledky, tabuľky, skupiny - Slovensko na ME v malom futbale 2026. (Autor: EMF EURO 2024)
Sportnet|25. máj 2026 o 06:00
Pozrite si program, výsledky, tabuľky a dôležité informácie o ME v malom futbale 2026. Na svetovom šampionáte sa predstaví aj domáce Slovensko.

ME v malom futbale sa v roku 2026 hrajú od 27. mája do 6. júna. Turnaj hostí Slovensko na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Obhajcom titulu zo svetového šampionátu v roku 2024 je Srbsko, ktoré vtedy vo finále zdolalo Rumunsko 2:1 po penaltách. Bronz bral Kazachstan.

Na turnaji hrá 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín. Do osemfinále postupujú najlepšie dva celky z každej skupiny.

Nominácia Slovenska na ME v malom futbale 2026

Brankári: Erik Feriančik, Stanislav Pella

Hráči v poli: Jakub Hudec, Matej Chorvát, Erik Jendrišek, Juraj Kucka, Adam Kuľha, Daniel Filip Mašulovič, Tomáš Mikluš, Milan Nestorik, Jaroslav Repa, Marek Rigo, Matej Ružička, Erik Streňo, Patrik Volf, Vladimír Voroňák, Adam Vrábel 

Na šampionáte nechýba ani Slovensko. V Bratislave sa predstaví v skupine A, v ktorej postupne vyzve Grécko, Bosnu a Hercegovinu a Čiernu Horu.

Zápasy nájdete aj na televíznych obrazovkách, svetový šampionát vysiela stanica STVR Šport. TV program nájdete na konci článku.

Program Slovenska na ME v malom futbale 2026

Streda, 27. máj o 20.00 h:

Slovensko - Grécko

Štvrtok, 28. máj o 19.15 h:

Slovensko - Bosna a Hercegovina

Sobota, 30. máj o 16.00 h:

Slovensko - Čierna Hora

Program, výsledky a tabuľky ME v malom futbale 2026

Skupina A

Streda, 27. máj:

20.00 h Slovensko - Grécko

22.00 h Čierna Hora - Bosna a Hercegovina

Štvrtok, 28. máj:

17.45 h Čierna Hora - Grécko

19.15 Slovensko - Bosna a Hercegovina

Sobota, 30. máj:

10.45 h Grécko - Bosna a Hercegovina

16.00 h Slovensko - Čierna Hora

Tabuľka skupiny A

Skupina B

Streda, 27. máj:

13.00 h Česko - Portugalsko

17.30 h Bulharsko - Izrael

Piatok, 29. máj:

12.00 h Portugalsko - Bulharsko

17.30 h Česko - Izrael

Sobota, 30. máj:

14.30 h Bulharsko - Česko

22.30 h Portugalsko - Izrael

Tabuľka skupiny B

Skupina C

Streda, 27. máj:

18.45 h Srbsko - Turecko

Štvrtok, 28. máj:

12.00 h Ukrajina - Belgicko

Piatok, 29. máj:

10.45 h Belgicko - Srbsko

14.30 h Ukrajina - Turecko

Sobota, 30. máj:

20.00 h Turecko - Belgicko

21.15 h Srbsko - Ukrajina

Tabuľka skupiny C

Skupina D

Streda, 27. máj:

11.45 h Gruzínsko - Anglicko

15.45 h Rumunsko - Španielsko

Štvrtok, 28. máj:

14.45 h Gruzínsko - Španielsko

20.30 h Anglicko - Rumunsko

Piatok, 29. máj:

21.15 h Španielsko - Anglicko

Sobota, 30. máj:

17.15 h Rumunsko - Gruzínsko

Tabuľka skupiny D

Skupina E

Streda, 27. máj:

10.30 h Maďarsko - Poľsko

14.15 h Kazachstan - Slovinsko

Štvrtok, 28. máj:

16.00 h Poľsko - Kazachstan

21.45 h Maďarsko - Slovinsko

Piatok, 29. máj:

18.45 h Kazachstan - Maďarsko

20.00 h Slovinsko - Poľsko

Tabuľka skupiny E

Skupina F

Štvrtok, 28. máj:

11.00 h Francúzsko - Taliansko

13.30 h Azerbajdžan - Rakúsko

Piatok, 29. máj:

13.15 h Francúzsko - Rakúsko

15.45 h Taliansko - Azerbajdžan

Sobota, 30. máj:

12.00 h Rakúsko - Taliansko

13.15 h Azerbajdžan - Francúzsko

Tabuľka skupiny F

Program play-off na ME v malom futbale 2026

Osemfinále:

aktualizujeme

Štvrťfinále:

aktualizujeme

Semifinále:

aktualizujeme

Zápas o bronz:

aktualizujeme

Finále:

aktualizujeme

Kde sledovať ME v malom futbale 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Malý futbal

