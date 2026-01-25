Francúzky ovládli záverečné preteky pred ZOH. Remeňová zlyhala na strelnici i na trati

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Preteky s hromadným štartom na 12,5 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas + streľba
1
Julia Simonová
Francúzsko
33:39,4 min (1)
2
Oceane Michelonová
Francúzsko
+ 0,5 s (1)
3
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 2,7 s (1)
4
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 8,9 s (1)
5
Camille Benedová
Francúzsko
+ 38,7 s (0)
6
Suvi Minkkinenová
Fínsko
+ 49,2 s (2)
29.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 5:03,8 min (5)
Francúzska reprezentantka Julia Simonová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na podujatí Svetového pohára v biatlone 2025/2026 v Novom meste na Morave.
- ONLINE: Hromadný štart žien v Novom Meste na Morave dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2025/2026
Druhá finišovala jej krajanka Oceane Michelonová a tretie miesto obsadila Talianka Lisa Vittozziová.
Slovenka Mária Remeňová obsadila predposledné 29. miesto. V pretekoch sa mala predstaviť aj Paulína Bátovská Fialková, no zo zdravotných dôvodov napokon neštartovala.
Po prvej streľbe bola vo vedení Vittozziová, no Michelonová a Simonová boli v tesnom závese.
Remeňová začala dvomi streleckými chybami a figurovala na 28. mieste. Na bežeckom úseku sa do vedenia dostala Jeanmonnotová, no Simonová, Vittozziová i Michelonová mali minimálnu stratu.
Na druhej streľbe spravili viaceré favoritky chyby a do vedenia sa dostala Benedová. Remeňová minula raz a jej manko sa ešte zvýšilo.
Po tretej streľbe už bola v pozícii líderky Simonová pred Michelonovou a Vittozziovou.
Remeňová pokračovala v nevýraznom streleckom výkone a na tretej položke dvakrát minula.
Ako prvá vyštartovala zo záverečnej streľby Vittozziová, Remeňová bola na nej stopercentná.
Záverečné metre priniesli tesný finiš, ktorý dopadol najlepšie pre Simonovú.
Priebežné celkové poradie
Po 14 z 21 pretekov
Poradie
Meno
Krajina
Body
1
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
848
2
Suvi Minkkinenová
Fínsko
646
3
Anna Magnussonová
Švédsko
585
4
Maren Kirkeeideová
Nórsko
576
5
Hanna Öbergová
Švédsko
506
6
Elvira Öbergová
Švédsko
506
22
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
200
90
Zuzana Remeňová
Slovensko
4