Francúzky ovládli záverečné preteky pred ZOH. Remeňová zlyhala na strelnici i na trati

Slovenská biatlonistka Mária Remeňová počas pretekov s hromadným štartom žien.
Slovenská biatlonistka Mária Remeňová počas pretekov s hromadným štartom žien. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|25. jan 2026 o 18:53
Slovenská biatlonistka spravila na strelnici 5 chýb.

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave

Preteky s hromadným štartom na 12,5 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas + streľba

1

Julia Simonová

Francúzsko

33:39,4 min (1)

2

Oceane Michelonová

Francúzsko

+ 0,5 s (1)

3

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 2,7 s (1)

4

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 8,9 s (1)

5

Camille Benedová

Francúzsko

+ 38,7 s (0)

6

Suvi Minkkinenová

Fínsko

+ 49,2 s (2)

29.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 5:03,8 min (5)

Francúzska reprezentantka Julia Simonová zvíťazila v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12,5 km na podujatí Svetového pohára v biatlone 2025/2026 v Novom meste na Morave.

Druhá finišovala jej krajanka Oceane Michelonová a tretie miesto obsadila Talianka Lisa Vittozziová.

Slovenka Mária Remeňová obsadila predposledné 29. miesto. V pretekoch sa mala predstaviť aj Paulína Bátovská Fialková, no zo zdravotných dôvodov napokon neštartovala.

Po prvej streľbe bola vo vedení Vittozziová, no Michelonová a Simonová boli v tesnom závese.

Remeňová začala dvomi streleckými chybami a figurovala na 28. mieste. Na bežeckom úseku sa do vedenia dostala Jeanmonnotová, no Simonová, Vittozziová i Michelonová mali minimálnu stratu.

Na druhej streľbe spravili viaceré favoritky chyby a do vedenia sa dostala Benedová. Remeňová minula raz a jej manko sa ešte zvýšilo.

Po tretej streľbe už bola v pozícii líderky Simonová pred Michelonovou a Vittozziovou.

Remeňová pokračovala v nevýraznom streleckom výkone a na tretej položke dvakrát minula.

Ako prvá vyštartovala zo záverečnej streľby Vittozziová, Remeňová bola na nej stopercentná.

Záverečné metre priniesli tesný finiš, ktorý dopadol najlepšie pre Simonovú.

Priebežné celkové poradie

Po 14 z 21 pretekov

Poradie

Meno

Krajina

Body

1

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

848

2

Suvi Minkkinenová

Fínsko

646

3

Anna Magnussonová

Švédsko

585

4

Maren Kirkeeideová

Nórsko

576

5

Hanna Öbergová

Švédsko

506

6

Elvira Öbergová

Švédsko

506

22

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

200

90

Zuzana Remeňová

Slovensko

4

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

