Taliana nezastavila ani chyba na strelnici. Nemec prišiel o pódium na cieľovej rovinke

Svetový pohár v biatlone - Annecy
Výsledky - preteky s hromadným štartom mužov:
Poradie
Meno
Krajina
1
Tommaso Giacomel
Taliansko
2
Eric Perrot
Francúzsko
3
Vetle Sjaastad Christiansen
Nórsko
4
Justus Strelow
Nemecko
5
Johan-Olav Botn
Nórsko
6
Johannes Dale-Skjevdal
Nórsko
Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel vyhral úvodné preteky s hromadným štartom na 15 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára.
Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand triumfoval s náskokom 18,1 sekundy pred domácim Ericom Perrotom, pódium doplnil Nór Vetle Sjästad Christiansen (+21,3).
Líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska finišoval až na 5. pozícii s mankom 25,4 s.
Prvá streľba v ľahu priniesla prekvapivo viacero zaváhaní zo strany favoritov. Nedarilo sa najmä nórskym reprezentantom, zo šestice bol presný iba Isak Leknes Frey.
Obe streľby v ľahu nezvládol muž v žltom drese Botn, ktorý si na pripísal po jednej chybe a musel doháňať manko na čelo pretekov.
Na úvodnej stojke už Botn sklopil všetky terče a so stratou 32,5 sekundy mu patrila priebežná 7. pozícia.
Na čele sa vyprofilovala trojica v zložení Giacomel, Perrot a Nemec Justus Strelow. Perrot aj Strelow boli bezchybní, Giacomel síce jeden terč nesklopil, no prezentoval sa rýchlou streľbou a výborným behom.
Na každom meranom medzičase jeho náskok na prenasledovateľov narastal a svoj triumf poistil čistou položkou v stoji.
Giacomel vyhral preteky SP s hromadným štartom druhýkrát v kariére. Na začiatku kalendárneho roka sa radoval z triumfu v nemeckom Ruhpoldingu.