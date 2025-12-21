Taliana nezastavila ani chyba na strelnici. Nemec prišiel o pódium na cieľovej rovinke

Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel.
Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. dec 2025 o 15:21
Priebežný líder celkového poradia Johan-Olav Botn obsadil piatu priečku.

Svetový pohár v biatlone - Annecy

Výsledky - preteky s hromadným štartom mužov:

Poradie

Meno

Krajina

1

Tommaso Giacomel

Taliansko

2

Eric Perrot

Francúzsko

3

Vetle Sjaastad Christiansen

Nórsko

4

Justus Strelow

Nemecko

5

Johan-Olav Botn

Nórsko

6

Johannes Dale-Skjevdal

Nórsko

Taliansky biatlonista Tommaso Giacomel vyhral úvodné preteky s hromadným štartom na 15 km v prebiehajúcom ročníku Svetového pohára.

Na podujatí 3. kola vo francúzskom stredisku Annecy - Le-Grand Bornand triumfoval s náskokom 18,1 sekundy pred domácim Ericom Perrotom, pódium doplnil Nór Vetle Sjästad Christiansen (+21,3).

Líder celkového poradia Johan-Olav Botn z Nórska finišoval až na 5. pozícii s mankom 25,4 s.

Prvá streľba v ľahu priniesla prekvapivo viacero zaváhaní zo strany favoritov. Nedarilo sa najmä nórskym reprezentantom, zo šestice bol presný iba Isak Leknes Frey.

Obe streľby v ľahu nezvládol muž v žltom drese Botn, ktorý si na pripísal po jednej chybe a musel doháňať manko na čelo pretekov.

Na úvodnej stojke už Botn sklopil všetky terče a so stratou 32,5 sekundy mu patrila priebežná 7. pozícia.

Na čele sa vyprofilovala trojica v zložení Giacomel, Perrot a Nemec Justus Strelow. Perrot aj Strelow boli bezchybní, Giacomel síce jeden terč nesklopil, no prezentoval sa rýchlou streľbou a výborným behom.

Na každom meranom medzičase jeho náskok na prenasledovateľov narastal a svoj triumf poistil čistou položkou v stoji.

Giacomel vyhral preteky SP s hromadným štartom druhýkrát v kariére. Na začiatku kalendárneho roka sa radoval z triumfu v nemeckom Ruhpoldingu.

