Slovenská štafeta sa nevyhla trestnému kolu. Tím Česka po famóznom finiši oslavuje pódium

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Miešaná štafeta:
Poradie
Krajina
Čas + streľba
1.
Taliansko
1:03:11,7 hod (0+10)
2.
Francúzsko
+ 24,7 s (0+7)
3.
Česko
+ 57,2 s (0+7)
4.
USA
+ 59,5 s (0+7)
5.
Švédsko
+ 1:20,9 min (0+8)
6.
Nórsko
+ 1:41,1 min (2+8)
13.
Slovensko
+ 3:14,6 min (1+12)
Talianski biatlonisti v zložení Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová, Lukas Hofer a Tommaso Giacomel zvíťazili v miešanej štafete na podujatí Svetového pohára v biatlone 2025/2026 v Novom Meste na Morave.
V českom stredisku mali streleckú bilanciu 0+10 a vyhrali s náskokom 24,7 sekundy pred Francúzmi, tretí skončili domáci reprezentanti s finišmanom Michalom Krčmářom (+57,2).
Slovenské kvarteto v zložení Paulína Bátovská Fialková, Anastastia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov obsadilo 13. priečku, s jedným trestným okruhom a 12 dobíjaniami zaostalo za víťazmi o 3:14,6 min.
Priebeh pretekov miešanej štafety
I. úsek:
Od úvodu sa držali pretekárky pokope, Bátovská Fialková sa pohybovala okolo 7. miesta.
Na úvodnej streľbe dvakrát minula, po štvrtej rane ju navyše zdržal zaseknutý náboj, a hoci dobila úspešne, klesla na 16. pozíciu so stratou 30 sekúnd.
Viedli Švédi zásluhou Johanny Skottheimovej pred Rakúskom a Slovinskom. Skottheimová čisto strieľala aj na stojke, po nej ju predstihli Francúzka Oceane Michelonová i Rakúšanka Anna Gandlerová, ktoré si hneď vytvorili náskok pred konkurentkami.
Bátovská Fialková musela raz dobíjať a Kuzminovej odovzdala na 12. mieste s mankom 56,5 s na čelo.
II. úsek:
Slovenská veteránka na svojej prvej streľbe raz opravovala a bola priebežne trinásta. Na čelo sa dostalo Rakúsko zásluhou Anny Juppeovej.
K dobru mala 8 sekúnd na Justine Braisazovú-Bouchetovú, tá však na trati manko rýchlo zmazala. Francúzka odstrieľala v stoji bez jediného zaváhania a vytvorila si 25-sekundový náskok pred Švajčiarskom, Rakúsko kleslo na 4. priečku.
Kuzminová strieľala v stojke čisto a posunula sa vpred, odovzdávala Borguľovi na 11. pozícii (+1:14,1).
III. úsek:
Oscar Lombardot expresne vybielil všetkých päť terčov a po jeho prvej streľbe si Francúzsko držalo 23-sekundový náskok pred Rakúskom s Patrickom Jakobom, tretí boli Taliani. Borguľa musel raz opravovať.
V stojke minul až trikrát, opravy mu vyšli a držal si svoju pozíciu. Lombardot zopakoval čistú streľbu aj v stoji, Taliani však vďaka Lukasovi Hoferovi stiahli manko na lídrov na 14,8 s. Borguľa klesol za Nóra Johana-Olava Botna a odovzdával na 12. mieste (+1:46,0).
IV. úsek:
Giacomel Tommaso bežal výborne, na trati skresal stratu na Quentina Fillona Mailleta na 8 sekúnd a po streľbe v ľahu poslal Taliansko do vedenia, keďže Francúz musel ísť do trestného okruhu.
Na tretie miesto sa posunuli Američania, ktorí strácali pol minúty. Adamov bol v ležke s jednou opravou, v stoji najprv minul dva terče a napokon musel zamieriť do trestného okruhu.
Giacomel strieľal v stojke čisto, odchádzal zo strelnice s takmer 24-sekundovým náskokom a bolo jasné, že Talianov dovedie k víťazstvu pred Francúzskom.
V závere to však bol tuhý boj o tretie miesto medzi USA a Českom. Maxime Germain a Michal Krčmář opúšťali strelnicu takmer spoločne, na radosť Vysočina arény mal v závere viac síl Krčmář. Adamov finišoval na 13. mieste.
VIDEO: Záverečný útok Michala Krčmářa
Priebežné celkové poradie
Po 4 zo 6 pretekov
Poradie
Krajina
Body
1
Francúzsko
305
2
Nórsko
250
3
Taliansko
223
15
Slovensko
104