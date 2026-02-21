Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom

21.02.2026 06:00
Fotogaléria (15)
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|21. feb 2026 o 14:56
Druhá skončila Julia Simonová.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon

ženy - 12,5 km hromadný štart:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Oceane Michelonová

Francúzsko

37:18,1 min. (2 trestné okruhy)

2.

Julia Simonová

Francúzsko

+6,6 s (1)

3.

Tereza Voborníková

Česko

+7,4 (1)

4.

Anna Magnussonová

Švédsko

+26,6 (0)

5.

Dorothea Wiererová

Taliansko

+30,0 (2)

6.

Elvira Öbergová

Švédsko

+31,9 (1)

Ocean Michelonová sa stala na zimných olympijských hrách 2026 víťazkou pretekov s hromadným štartom na 12,5 km.

V záverečnej súťažnej disciplíne v Anterselve urobila až dve chyby na strelnici, ale vďaka fantastickému finišu triumfovala s náskokom 6,6 sekundy pred krajankou Juliou Simonovou.

Bronz pre Česko vybojovala Tereza Voborníková (+7,4). Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.

Fotogaléria z hromadných pretekov žien v biatlone na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Lou Jeanmonnotová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.
Maren Kirkeeideová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.
Julia Simonová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.
Camille Benedová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.
15 fotografií
Dorothea Wiererová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Maren Kirkeeideová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Maren Kirkeeideová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Biatlonistky počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Elvira Oebergová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Dorothea Wiererová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Julia Simonová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Camille Benedová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Janina Hettich-Walzová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Dorothea Wiererová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.Dorothea Wiererová počas hromadných pretekov žien na ZOH 2026.

Michelonová vybojovala pre Francúzsko dvanástu medailu a šiestu zlatú na ZOH 2026. Dvadsaťtriročná Francúzka získala v Anterselve tretí cenný kov po prvenstve v štafete a striebre v šprinte. Simonová sa stala so štyrmi medailami (3-1-0) najväčšou biatlonovou ženskou hviezdou na tejto olympiáde.

Priebeh pretekov

V Südtirol Aréne panovali náročné podmienky, preteky sprevádzalo sneženie, ktoré postupne hustlo. S kariérou sa v sobotu lúčili Nemka Franziska Preussová a domáca Talianka Dorothea Wiererová.

Štartové pole sa v prvých kilometroch držalo pokope, vo vedení bola na chvíľu aj obhajkyňa zlata z Pekingu 2022 Justine Braisazová-Bouchetová. Pelotón trochu roztrhala prvá streľba, na úvodnej ležke čisto a najrýchlejšie strieľala Simonová, ktorá viedla o 4,2 sekundy pred Wiererovou a o 6,9 pred krajankou Lou Jeanmonnotovou.

Majsterka sveta z „massáku“ Lisa Theresa Hauserová musela absolvovať až tri trestné kolá a mohla tak zabudnúť na medailové ambície.

Simonová vybielila všetky terče aj v druhej streľbe a udržala si vedenie. Na druhú priečku sa posunula Nemka Janina Hettichová-Walzová so štartovým číslom 30 (+5,8), tretia bola Švédka Elvira Öbergová.

Braisazová-Bouchetová išla do dvoch trestných kôl a stratila kontakt s čelom. Prenasledovateľky čoskoro vedúcu Francúzku dobehli a na čele sa vytvorila skupina 13 biatlonistiek.

Tretia streľba však riadne premiešala poradie. Simonová prvýkrát zaváhala, čo využila jej krajanka Michelonová, ktorá na stojke strieľala čisto a ujala sa vedenia. V závese mala E. Öbergovú a Bulharku Lotu Hristovovú. Simonová a Jeanmonnotová strácali približne 25 sekúnd, Wiererová 30. Švédka bežala výborne a na chvíľu prevzala vedenie.

VIDEO: Zostrih pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026

V záverečnej streľbe v stoji Michelonová minula tretí terč, zaváhala aj E. Öbergová. Využila to čisto strieľajúca Voborníková a dostala sa senzačne do vedenia. Tesne za ňou bola Anna Magnussonová, ktorá neminula v štyroch streľbách ani jeden terč.

Češka zacítila šancu a zvyšovala náskok na Švédku. Tretia bola priebežne Simonová, ktorú však čoskoro predstihla skvele finišujúca Michelonová. Tá mala dostatok síl, neustále sťahovala z manka a dokázala predbehnúť aj Magnussonovú.

Francúzka vydržala v tempe a dotiahla sa aj na vedúcu Voborníkovú, na stúpaní 500 m pred cieľom sa od Češky odpútala a došla si po zlato. Voborníková v závere nestačila na Simonovú, ktorá tak vybojovala striebro.

Zimná olympiáda Miláno 2026

