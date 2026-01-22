Borguľu pripravila o lepší výsledok záverečná stojka. V Česku dominovali Francúzi

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Výsledky - skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km:
1.
Eric Perrot
Francúzsko
36:30,6 min (0)
2.
Emilien Jacquelin
Francúzsko
+ 41,8 s (0)
3.
Lukas Hofer
Taliansko
+ 54,1 s (0)
39.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 4:39,4 min (3)
63.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 6:31,2 min (4)
88.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 8:26,7 min (7)
Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval vo štvrtkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
V skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 km zdolal svojho krajana Emiliena Jacquelina o 41,8 sekundy, tretí skončil Lukas Hofer z Talianska (+54,1).
Z trojice Slovákov Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Artur Ischakov skončil najlepšie Borguľa na 39. mieste a pripísal si tak dva body.
Perrot i Jacquelin mali všetky štyri strelecké položky bez chyby, aj tretí Hofer strieľal bezchybne. Perrot však bežecky dominoval. Dvadsaťštyriročný majster sveta stiahol náskok na vedúceho Tomassa Giacomela v celkovom hodnotení prestížneho seriálu na 23 bodov.
Borguľa mal výborne rozbehnuté preteky a väčšie zaváhanie ho postihlo až na poslednej streleckej položke, keď minul dva terče. Nebyť tejto straty mohol prekonať zatiaľ najlepší výsledok v tejto sezóne, ktorým bolo 31. miesto zo šprintu v nemeckom Oberhofe.
Ischakov minul dvakrát hneď na prvej streľbe v ľahu a hoci potom v stojke neminul ani raz, na zvyšných dvoch streleckých položkách mal dve chyby. Adamov mal zlý deň, minul až sedemkrát.
Podujatie v českom stredisku je posledné pred ZOH v Taliansku, na programe sú v ňom ešte od piatka do nedele vytrvalostné preteky žien, miešané štafety a preteky s hromadným štartom.