Borguľu pripravila o lepší výsledok záverečná stojka. V Česku dominovali Francúzi

Jakub Borguľa počas pretekov v Novom Meste na Morave
Jakub Borguľa počas pretekov v Novom Meste na Morave (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|22. jan 2026 o 19:30
V prvej šestke boli až štyria Francúzi.

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave

Výsledky - skrátené vytrvalostné preteky mužov na 15 km:

1.

Eric Perrot

Francúzsko

36:30,6 min (0)

2.

Emilien Jacquelin

Francúzsko

+ 41,8 s (0)

3.

Lukas Hofer

Taliansko

+ 54,1 s (0)

39.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 4:39,4 min (3)

63.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 6:31,2 min (4)

88.

Šimon Adamov

Slovensko

+ 8:26,7 min (7)

Francúzsky biatlonista Eric Perrot triumfoval vo štvrtkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave.

V skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 km zdolal svojho krajana Emiliena Jacquelina o 41,8 sekundy, tretí skončil Lukas Hofer z Talianska (+54,1).

Z trojice Slovákov Jakub Borguľa, Šimon Adamov a Artur Ischakov skončil najlepšie Borguľa na 39. mieste a pripísal si tak dva body. 

Perrot i Jacquelin mali všetky štyri strelecké položky bez chyby, aj tretí Hofer strieľal bezchybne. Perrot však bežecky dominoval. Dvadsaťštyriročný majster sveta stiahol náskok na vedúceho Tomassa Giacomela v celkovom hodnotení prestížneho seriálu na 23 bodov.

Borguľa mal výborne rozbehnuté preteky a väčšie zaváhanie ho postihlo až na poslednej streleckej položke, keď minul dva terče. Nebyť tejto straty mohol prekonať zatiaľ najlepší výsledok v tejto sezóne, ktorým bolo 31. miesto zo šprintu v nemeckom Oberhofe.

Ischakov minul dvakrát hneď na prvej streľbe v ľahu a hoci potom v stojke neminul ani raz, na zvyšných dvoch streleckých položkách mal dve chyby. Adamov mal zlý deň, minul až sedemkrát.

Podujatie v českom stredisku je posledné pred ZOH v Taliansku, na programe sú v ňom ešte od piatka do nedele vytrvalostné preteky žien, miešané štafety a preteky s hromadným štartom. 


ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

dnes 19:30
