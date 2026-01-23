Skvelé preteky od Remeňovej. Spolu s Bátovskou Fialkovou skončili v TOP 20

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave
Výsledky - skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km:
1.
Justine Braisazová Bouchetová
Francúzsko
35:50,3 min (1)
2.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 1,4 s (1)
3.
Franziska Preussová
Nemecko
+ 1:02,2 min (2)
4.
Anna Magnussonová
Švédsko
+ 1:06,8 min (2)
5.
Lena Haeckiová-Grossová
Švajčiarsko
+ 1:15,7 min (1)
6.
Tamara Steinerová
Rakúsko
+ 1:27,0 min (0)
19.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 2:33,0 min (4)
20.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 2:36,0 min (2)
35.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 3:39,2 min (4)
54.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 4:48,9 min (6)
Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave.
V skrátených vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra zdolala svoju krajanku Lou Jeanmonnotovú tesne o 1,4 sekundy, tretia skončila Nemka Franziska Preussová s mankom 1:02,2 minúty.
Zo štvorice Sloveniek skončila najlepšie Paulína Bátovská Fialková na 19. mieste. Spolu s dvadsiatou Máriou Remeňovou si tak zaistili účasť v nedeľných pretekoch s hromadným štartom.
Braisazová-Bouchetová štartovala ako 32. v poradí a chybovala iba na druhej ležke.
Na poslednej položke v stoji bola o 1,1 sekundy za Jeanmonnotovou, ktorú spravila práve tam jedinú chybu.
Tretia Preussová viedla po druhej položke, no potom minula dva razy – na druhej ležke i stojke. Pre víťazku to bol 14. triumf v kariére.
Bátovská Fiaalková mala celkovo štyri strelecké chyby, z toho polovicu na druhej streľbe v ľahu.
„Bežecká časť bola fajn, na lyžiach som sa cítila dobre napriek tomu, že to neboli úplne moje podmienky.
Nemám rada tento typ snehu, no bežala som dobre a povzbudzovalo ma to k tomu, aby som to nevzdávala. Bola som úplne vnútorne pokojná a vôbec neviem, čo sa stalo na druhej ležke,“ povedala Slovenka, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas, pre STVR.
Po prvej streľbe v stoji bola desiata, po spomínanej ležke sa prepadla na 21. miesto a nakoniec skončila o jednu pozíciu a presne tri sekundy pred Remeňovou.
Tá chybovala pri oboch streľbách v ľahu a pripísali jej 90 trestných sekúnd za dva minuté terče.
Napriek tomu zaznamenala svoj najlepší výsledok v kariére a prekonala svoju 34. pozíciu.
Za 35. miesto brala body aj Ema Kapustová so stratou 2:39,2 minúty na víťazku a dvoma chybami.
Anastasia Kuzminová sa držala v prvej pätnástke, no na tretej položke minula štyri z piatich terčov a obsadila 54. miesto so stratou 4:48,9 minúty.