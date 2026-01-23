Skvelé preteky od Remeňovej. Spolu s Bátovskou Fialkovou skončili v TOP 20

Mária Remeňová počas skrátených vytrvalostných pretekov žien na 12,5 km 6. kola svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Fotogaléria (21)
Mária Remeňová počas skrátených vytrvalostných pretekov žien na 12,5 km 6. kola svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|23. jan 2026 o 19:07
ShareTweet1

Anastasia Kuzminová urobila dokopy šesť chýb.

Svetový pohár v biatlone - Nové Mesto na Morave

Výsledky - skrátené vytrvalostné preteky žien na 12,5 km:

1.

Justine Braisazová Bouchetová

Francúzsko

35:50,3 min (1)

2.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 1,4 s (1)

3.

Franziska Preussová

Nemecko

+ 1:02,2 min (2)

4.

Anna Magnussonová

Švédsko

+ 1:06,8 min (2)

5.

Lena Haeckiová-Grossová

Švajčiarsko

+ 1:15,7 min (1)

6.

Tamara Steinerová

Rakúsko

+ 1:27,0 min (0)

19.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:33,0 min (4)

20.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 2:36,0 min (2)

35.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 3:39,2 min (4)

54.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 4:48,9 min (6)

Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová triumfovala v piatkových pretekoch Svetového pohára v Novom Meste na Morave. 

V skrátených vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra zdolala svoju krajanku Lou Jeanmonnotovú tesne o 1,4 sekundy, tretia skončila Nemka Franziska Preussová s mankom 1:02,2 minúty.

Zo štvorice Sloveniek skončila najlepšie Paulína Bátovská Fialková na 19. mieste. Spolu s dvadsiatou Máriou Remeňovou si tak zaistili účasť v nedeľných pretekoch s hromadným štartom.

Braisazová-Bouchetová štartovala ako 32. v poradí a chybovala iba na druhej ležke.

Na poslednej položke v stoji bola o 1,1 sekundy za Jeanmonnotovou, ktorú spravila práve tam jedinú chybu.

Tretia Preussová viedla po druhej položke, no potom minula dva razy – na druhej ležke i stojke. Pre víťazku to bol 14. triumf v kariére.

Fotogaléria z vytrvalostných pretekoch žien v Novom Meste na Morave
Julia Simonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave.
Suvi Minkkinenová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave.
Inka Hamalainenová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave.
Julia Simonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave.
21 fotografií
Camille Benedová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Anna Magnussonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Anna Magnussonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Jeanne Richardová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Amy Basergová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Franziska Preussová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Lisa Vittozziová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Tereza Voborniková počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Lou Jeanmonnotová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Julia Simonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Amy Basergaová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Lisa Vittozziová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Dorothea Wiererová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Anna Magnussonová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Lou Jeanmonnotová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Ukaleq Astri Slettemarková počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave. Anastasia Kuzminová počas vytrvalostných pretekov žien v Novom Meste na Morave.

Bátovská Fiaalková mala celkovo štyri strelecké chyby, z toho polovicu na druhej streľbe v ľahu.

„Bežecká časť bola fajn, na lyžiach som sa cítila dobre napriek tomu, že to neboli úplne moje podmienky.

Nemám rada tento typ snehu, no bežala som dobre a povzbudzovalo ma to k tomu, aby som to nevzdávala. Bola som úplne vnútorne pokojná a vôbec neviem, čo sa stalo na druhej ležke,“ povedala Slovenka, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas, pre STVR.

Po prvej streľbe v stoji bola desiata, po spomínanej ležke sa prepadla na 21. miesto a nakoniec skončila o jednu pozíciu a presne tri sekundy pred Remeňovou.

Tá chybovala pri oboch streľbách v ľahu a pripísali jej 90 trestných sekúnd za dva minuté terče.

Napriek tomu zaznamenala svoj najlepší výsledok v kariére a prekonala svoju 34. pozíciu.

Za 35. miesto brala body aj Ema Kapustová so stratou 2:39,2 minúty na víťazku a dvoma chybami.

Anastasia Kuzminová sa držala v prvej pätnástke, no na tretej položke minula štyri z piatich terčov a obsadila 54. miesto so stratou 4:48,9 minúty.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Mária Remeňová počas skrátených vytrvalostných pretekov žien na 12,5 km 6. kola svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Mária Remeňová počas skrátených vytrvalostných pretekov žien na 12,5 km 6. kola svetového pohára v biatlone v Novom Meste na Morave.
Skvelé preteky od Remeňovej. Spolu s Bátovskou Fialkovou skončili v TOP 20
dnes 19:07|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Skvelé preteky od Remeňovej. Spolu s Bátovskou Fialkovou skončili v TOP 20