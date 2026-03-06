Slováci stratili šancu na dobrý výsledok na strelnici. Perrot si zaistil malý glóbus

Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Vytrvalostné preteky mužov na 20 km:
1.
Eric Perrot
Francúzsko
44:55,7 min (0)
2.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
+29,9 s (0)
3.
Vetle Sjästad Christiansen
Nórsko
+47,9 (0)
4.
Lukas Hofer
Taliansko
+1:18,1 (0)
5.
Philipp Nawrath
Nemecko
+2:19,6 (2)
6.
Martin Uldal
Nórsko
+2:20,1 (1)
68.
Jakub Borguľa
Slovensko
+8:00,2 (3)
71.
Artur Ischakov
Slovensko
+8:22,7 (3
89.
Šimon Adamov
Slovensko
+9:56,3 (5)
Francúzsky biatlonista Eric Perrot vyhral vytrvalostné preteky Svetového pohara v Kontiolahti a zabezpečil si zisk malého glóbusu v tejto disciplíne.
Druhý v Kontiolahti skončil Nór Sturla Holm Lägreid pred svojím krajanom Vetlem Sjästadom Christiansenom.
Z trojice Slovákov skončil najvyššie na 68. mieste Jakub Borguľa.
Dvadsaťštyriročný Perrot zaknihoval štvrté individuálne víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Potvrdil formu zo zimnej olympiády v Taliansku, kde získal tri medaily, dve zlaté v mixe a štafetách a striebro vo vytrvalostných pretekoch, v ktorých ho zdolal iba Johan-Olav Botn.
V celkovom poradí disciplíny triumfoval s 211 bodmi a výrazne si vylepšil postavenie aj v boji o veľký glóbus. V ňom vedie o 127 bodov pred druhým Tommasom Giacomelom z Talianska.
„Koncentroval som sa hlavne na preteky. Vedel som, že keď chcem vyhrať, musím trafiť všetkých 20 terčov, aby som mal šancu získať glóbus. Cítil som sa dobre a podporil som to aj bežecky,“ povedal Perrot pre IBU po zisku prvého malého glóbusu v kariére.
Prví traja pretekári trafili zhodne všetkých dvadsať terčov a tak sa rozhodovalo hlavne na bežkách. Tam bol najrýchlejší práve Perrot.
Celkovo mal druhý bežecký čas, zdolal ho len Nemec Philipp Nawrath, ktorý si však pripísal dve trestné minúty a skončil piaty. Perrot bol v cieli o 29,9 sekúnd rýchlejší ako Lägreid, Christiansen stratil 47,9 s a štvrtý a taktiež bezchybný Lukas Hofer z Talianska až 1:18,1 minúty.
Borguľa spravil mal tri trestné minúty a na víťaza stratil 8:00,2 minút. Artur Ischakov mal rovnakú streleckú bilanciu a klasifikovali ho o tri priečky nižšie na 71. mieste, Šimon Adamov minul päť terčov a skončil na 89. pozícii.