20.02.2026 06:00
Dale-Skjevdal
Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou
Finley Melville Ives po páde.
Hrozivý pád novozélandského favorita. Zostal bezvládne ležať a odniesli ho na nosidlách
Alysa Liuová počas voľnej jazdy na ZOH v Miláne.
Piercing si urobila sama, používa vulgarizmy. O medailu nestála, predsa vyhrala zlato
Na snímke slovenská akrobatická lyžiarka Nikola Fričová.
Slovenke vyšiel úvod. Súperky ju v ďalšom priebehu jednoznačne predstihli
Na snímke je bývalý tréner Petry Vlhovej Mauro Pini.
Bývalý tréner Vlhovej rezignoval. Po olympijských sklamaniach už necíti dôveru zväzu
Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová pózuje so zlatou medailou.
Dvojnásobná šampiónka je pred maratónom v karanténe. Nie je jasné, či bude štartovať
Dale-Skjevdal (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|20. feb 2026 o 14:56
Bronz získal v závere Francúz Quentin Fillon-Maillet.

Biatlon na ZOH 2026

Výsledky - preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Johannes Dale

Nórsko

39:17,1 min (0)

2.

Sturla Holm Laegreid

Nórsko

+ 10,5 s (1)

3.

Quentin Fillon Maillet

Francúzsko

+ 25,6 s (4) 

4.

Philipp Horn

Nemecko

+ 35,5 s (1)

5.

Vetle Sjästad Christiansen

Nórsko

+ 1:48,1 min (3)

6.

Michal Krčmář

Česko

+ 2:03,6 min (5)

Nórsky biatlonista Johannes Dale získal na ZOH 2026 zlato v pretekoch s hromadným štartom na 15 km. V talianskom stredisku Anterselva triumfoval s náskokom 10,5 sekundy pred krajanom Sturlom Holmom Lägreidom.

Svoju deviatu olympijskú medailu v kariére si vybojoval Francúz Quentin Fillon Maillet, ktorý skompletizoval pódium so stratou 25,6 s na víťaza. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.

Na strelnici v Anterselve panovali veternejšie podmienky ako v predošlých dňoch. Na úvodnej ležke sa chybe nevyhli favorizovaní Francúzi Eric Perrot a Quentin Fillon-Mailet či Nór Johan-Olav Botn.

Naopak, po čistej ležke prebral vedenie ďalší Francúz Emilien Jacquelin, ktorý nasadil rýchle tempo, odpútal sa od zvyšku a vypracoval si takmer 20-sekundový náskok. Jacquelin zrejme úvod prepálil, na druhej streľbe urobil chybu a po štyroch nepresných výstreloch na tretej položke definitívne stratil šancu na úspech.

Výborne rozbehnuté preteky mal po dvoch streľbách domáci Tommaso Giacomel. Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára nedosiahol v Anterselve na žiadnu individuálnu medailu a rovnaké konštatovanie platilo aj po záverečnej súťaži mužov.

Giacomel viedol po druhej streľbe, náhla bolesť v boku ho však zrazila mimo prvú desiatku, medzičas na 7,8 km už neprešiel a odstúpil z pretekov.

Dale využil zaváhania lídrov a treťou čistou streľbou smeroval za premiérovou medailou pod piatimi kruhmi. Stopercentnú bilanciu mal aj po 20 výstreloch a svoj komfortný 20-sekundový náskok udržal.

V cieli sa radoval z najcennejšieho úspechu v kariére, keďže zlato nemá v zbierke ani z majstrovstiev sveta. Rozlúčku s olympijskou kariérou absolvoval český reprezentant Michal Krčmář, ktorý finišoval na 6. mieste aj napriek tomu, že v záverečnej stojke minul štyri z piatich terčov.

Sympatickú bodku za mužskou časťou biatlonových súťaží v Anterselve dala trojica Fabien Claude, Nicola Romanin a Campbell Wright.

Trio, ktoré figurovalo na konci poradia pretekov, zastalo približne na začiatku cieľovej rovinky na jednej úrovni a absolvovalo exhibičný šprint pred tribúnami o 27. miesto.

