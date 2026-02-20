Nórska dominancia v záverečných mužských pretekoch. Fillon Maillet s ďalšou medailou

Biatlon na ZOH 2026
Výsledky - preteky s hromadným štartom mužov na 15 km:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Johannes Dale
Nórsko
39:17,1 min (0)
2.
Sturla Holm Laegreid
Nórsko
+ 10,5 s (1)
3.
Quentin Fillon Maillet
Francúzsko
+ 25,6 s (4)
4.
Philipp Horn
Nemecko
+ 35,5 s (1)
5.
Vetle Sjästad Christiansen
Nórsko
+ 1:48,1 min (3)
6.
Michal Krčmář
Česko
+ 2:03,6 min (5)
Nórsky biatlonista Johannes Dale získal na ZOH 2026 zlato v pretekoch s hromadným štartom na 15 km. V talianskom stredisku Anterselva triumfoval s náskokom 10,5 sekundy pred krajanom Sturlom Holmom Lägreidom.
Svoju deviatu olympijskú medailu v kariére si vybojoval Francúz Quentin Fillon Maillet, ktorý skompletizoval pódium so stratou 25,6 s na víťaza. Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.
Na strelnici v Anterselve panovali veternejšie podmienky ako v predošlých dňoch. Na úvodnej ležke sa chybe nevyhli favorizovaní Francúzi Eric Perrot a Quentin Fillon-Mailet či Nór Johan-Olav Botn.
Naopak, po čistej ležke prebral vedenie ďalší Francúz Emilien Jacquelin, ktorý nasadil rýchle tempo, odpútal sa od zvyšku a vypracoval si takmer 20-sekundový náskok. Jacquelin zrejme úvod prepálil, na druhej streľbe urobil chybu a po štyroch nepresných výstreloch na tretej položke definitívne stratil šancu na úspech.
Výborne rozbehnuté preteky mal po dvoch streľbách domáci Tommaso Giacomel. Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára nedosiahol v Anterselve na žiadnu individuálnu medailu a rovnaké konštatovanie platilo aj po záverečnej súťaži mužov.
Giacomel viedol po druhej streľbe, náhla bolesť v boku ho však zrazila mimo prvú desiatku, medzičas na 7,8 km už neprešiel a odstúpil z pretekov.
Dale využil zaváhania lídrov a treťou čistou streľbou smeroval za premiérovou medailou pod piatimi kruhmi. Stopercentnú bilanciu mal aj po 20 výstreloch a svoj komfortný 20-sekundový náskok udržal.
V cieli sa radoval z najcennejšieho úspechu v kariére, keďže zlato nemá v zbierke ani z majstrovstiev sveta. Rozlúčku s olympijskou kariérou absolvoval český reprezentant Michal Krčmář, ktorý finišoval na 6. mieste aj napriek tomu, že v záverečnej stojke minul štyri z piatich terčov.
Sympatickú bodku za mužskou časťou biatlonových súťaží v Anterselve dala trojica Fabien Claude, Nicola Romanin a Campbell Wright.
Trio, ktoré figurovalo na konci poradia pretekov, zastalo približne na začiatku cieľovej rovinky na jednej úrovni a absolvovalo exhibičný šprint pred tribúnami o 27. miesto.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara