Maťko získal cenné body, Lägreid opäť vyhral a má malý glóbus. Veľký patrí Francúzovi

Martin Maťko počas šprintu v Osle. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|20. mar 2026 o 17:06
ShareTweet0

Jakubovi Borguľovi sa nedarilo na strelnici.

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen

Výsledky - šprint mužov na 10 km:

1.

Sturla Holm Lägreid

Nórsko

25:21,4 min (1)

2.

Émilien Jacquelin

Francúzsko

+ 3,9 s (1)

3.

Éric Perrot

Francúzsko

+ 4,6 s (1)

4.

Martin Ponsiluoma

Švédsko

+ 19,0 s (2)

5.

Vetle Sjaastad Christiansen

Nórsko

+ 27,6 s (2)

6.

Johan-Olav Botn

Nórsko

+ 31,3 s (1)

39.

Martin Maťko

Slovensko

+ 2:05,7 min (1)

92.

Artur Ischakov

Slovensko

+ 3:59,2 min (1)

95.

Jakub Borguľa

Slovensko

+ 4:06,1 min (4)

Francúzsky biatlonista Eric Perrot sa stal celkovým víťazom Svetového pohára v sezóne 2025/26. Definitívu získal tri preteky pred koncom ročníka, keď v piatkovom šprinte v nórskom Holmenkollene obsadil 3. priečku.

Veľký krištáľový glóbus získal prvýkrát v kariére. Záverečný šprint sezóny vyhral Nór Sturla Holm Lägreid a patrí mu malý glóbus za triumf v disciplíne. 

Lägreid mal v cieli náskok 3,9 sekundy pred druhým Francúzom Emilienom Jacquelinom a 4,6 pred Perrotom. Všetci traja pretekári na pódiu minuli na strelnici jeden terč.

Švéd Sebastian Samuelsson ako jediný súper Perrota v boji o veľký glóbus dobehol na 7. priečke taktiež s jednou chybou, so stratou 35,1 s a neudržal ani vedúcu pozíciu v boji o malý glóbus. 

Slovenský reprezentant Martin Maťko si vyrovnal výsledkové maximum, keď obsadil 39. miesto s jednou chybou v stoji a odstupom 2:05,7 min. Druhýkrát v kariére bodoval, v januári už obsadil 39. miesto v stíhačke v Oberhofe.

Martin Maťko počas šprintu v Osle. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)

Ďalší dvaja Slováci sa nedostali do sobotňajších stíhacích pretekov. Artur Ischakov netrafil jeden terč v stoji a patrila mu 92. priečka so stratou 3:59,2 min. Jakub Borguľa si zapísal 95. miesto so štyrmi chybami a zaostal o 4:06,1 min. 

Dvadsaťštyriročný Perrot sa na najvyššiu priečku celkového poradia posunul z tretej po minulej sezóne.

Na tróne vystriedal Laegreida. Body získaval predovšetkým v súťažiach so štyrmi položkami. Získal malý glóbus za vytrvalostné preteky i za hromadný štart a je na čele poradia stíhačky.

Lägreid má po zimných olympijských hrách výbornú formu. Zvíťazil štvrtýkrát v rade i v sezóne a posunul sa do čela konečného poradia šprintu, hoci mu pred pretekmi patrila v hodnotení disciplíny až 4. priečka.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Maťko získal cenné body, Lägreid opäť vyhral a má malý glóbus. Veľký patrí Francúzovi