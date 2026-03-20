Maťko získal cenné body, Lägreid opäť vyhral a má malý glóbus. Veľký patrí Francúzovi

Svetový pohár v biatlone - Holmenkollen
Výsledky - šprint mužov na 10 km:
1.
Sturla Holm Lägreid
Nórsko
25:21,4 min (1)
2.
Émilien Jacquelin
Francúzsko
+ 3,9 s (1)
3.
Éric Perrot
Francúzsko
+ 4,6 s (1)
4.
Martin Ponsiluoma
Švédsko
+ 19,0 s (2)
5.
Vetle Sjaastad Christiansen
Nórsko
+ 27,6 s (2)
6.
Johan-Olav Botn
Nórsko
+ 31,3 s (1)
39.
Martin Maťko
Slovensko
+ 2:05,7 min (1)
92.
Artur Ischakov
Slovensko
+ 3:59,2 min (1)
95.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 4:06,1 min (4)
Francúzsky biatlonista Eric Perrot sa stal celkovým víťazom Svetového pohára v sezóne 2025/26. Definitívu získal tri preteky pred koncom ročníka, keď v piatkovom šprinte v nórskom Holmenkollene obsadil 3. priečku.
Veľký krištáľový glóbus získal prvýkrát v kariére. Záverečný šprint sezóny vyhral Nór Sturla Holm Lägreid a patrí mu malý glóbus za triumf v disciplíne.
Lägreid mal v cieli náskok 3,9 sekundy pred druhým Francúzom Emilienom Jacquelinom a 4,6 pred Perrotom. Všetci traja pretekári na pódiu minuli na strelnici jeden terč.
Švéd Sebastian Samuelsson ako jediný súper Perrota v boji o veľký glóbus dobehol na 7. priečke taktiež s jednou chybou, so stratou 35,1 s a neudržal ani vedúcu pozíciu v boji o malý glóbus.
Slovenský reprezentant Martin Maťko si vyrovnal výsledkové maximum, keď obsadil 39. miesto s jednou chybou v stoji a odstupom 2:05,7 min. Druhýkrát v kariére bodoval, v januári už obsadil 39. miesto v stíhačke v Oberhofe.
Ďalší dvaja Slováci sa nedostali do sobotňajších stíhacích pretekov. Artur Ischakov netrafil jeden terč v stoji a patrila mu 92. priečka so stratou 3:59,2 min. Jakub Borguľa si zapísal 95. miesto so štyrmi chybami a zaostal o 4:06,1 min.
Dvadsaťštyriročný Perrot sa na najvyššiu priečku celkového poradia posunul z tretej po minulej sezóne.
Na tróne vystriedal Laegreida. Body získaval predovšetkým v súťažiach so štyrmi položkami. Získal malý glóbus za vytrvalostné preteky i za hromadný štart a je na čele poradia stíhačky.
Lägreid má po zimných olympijských hrách výbornú formu. Zvíťazil štvrtýkrát v rade i v sezóne a posunul sa do čela konečného poradia šprintu, hoci mu pred pretekmi patrila v hodnotení disciplíny až 4. priečka.