Bátovská Fialková pokazila druhú streľbu. Kapustová v šprinte ešte tak vysoko nebola

Svetový pohár v biatlone - Otepää
Výsledky - šprint žien na 7,5 km:
1.
Julia Simonová
Francúzsko
21:29,5 min (0)
2.
Lisa Vittozziová
Taliansko
+ 2,9 s (0)
3.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+ 22,9 s (0)
4.
Janina Hettichová-Walzová
Nemecko
+ 24,6 s (0)
5.
Ocean Michelonová
Francúzsko
+ 39,0 s (1)
6.
Karoline Knottenová
Nórsko
+ 46,4 s (1)
25.
Ema Kapustová
Slovensko
+ 1:36,9 m (0)
43.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 2:04,5 min (3)
67.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 2:55,0 min (5)
72.
Mária Remeňová
Slovensko
+ 3:07,8 min (2)
Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v šprinte na 7,5 km na podujatí Svetového pohára v Otepää.
V estónskom stredisku zvíťazila vďaka čistej streľbe s náskokom 2,9 sekundy pred Taliankou Lisou Vittozziovou, tretia skončila líderka celkovej klasifikácie Lou Jeanmonnotová z Francúzska (+22,9).
Najlepší výsledok spomedzi štyroch Sloveniek dosiahla Ema Kapustová, ktorá zastrieľala čisto, na víťazku stratila 1:36,9 min a bodovaná 25. priečka ju posunula do sobotňajších stíhacích pretekov.
Simonová vyhrala tretie individuálne preteky v prebiehajúcej sezóne SP. Priebežne viedla po úvodnej streľbe o 11,5 sekundy, po druhej položke bola Vittozziová pomalšia o 10 sekúnd.
V záverečných metroch z náskoku Simonovej postupne ubúdalo, napokon to však v cieli stačilo na prvenstvo.
Premiérové pódium v rámci SP uniklo iba o 1,7 sekundy Nemke Janine Hettichovej-Walzovej. Predstihla ju Jeanmonnotová, ktorá si pripísala ďalšie dôležité body na ceste za veľkým i malým krištáľovým glóbusom.
Dvadsaťsedemročná Francúzska si pred týždňom vo fínskom Kontiolahti zabezpečila prvenstvo vo vytrvalostnej disciplíne.
Kapustová nastupovala v Estónsku povzbudená minulotýždňovým 16. miestom z vytrvalostných pretekov vo Fínsku.
Na strelnici zvládla čisto prvú streľbu, po tej druhej ešte výraznejšie poskočila vo výsledkovej listine smerom nahor. Dosiahla svoj najlepší výsledok v tejto disciplíne.
Naopak, preteky príliš nevyšli Paulíne Bátovskej Fialkovej.
Tretia z vytrvalostných pretekov v Kontiolahti sa na trati trápila. Na prvej streleckej položke urobila jednu chybu, na druhej nesklopila hneď dva terče a v cieli mala na 43. pozícii manko 2:04,5 min. na víťazku.
Prvé preteky od ZOH 2026 absolvovala skúsená Anastasia Kuzminová, ktorej patrilo s piatimi nepresnými výstrelmi až 67. miesto (+2:55,0), Mária Remeňová mala dve chyby na strelnici a skončila 72. (+3:07,8).