Bátovská Fialková pokazila druhú streľbu. Kapustová v šprinte ešte tak vysoko nebola

Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|13. mar 2026 o 15:59
Až päť chýb urobila Anastasia Kuzminová.

Svetový pohár v biatlone - Otepää

Výsledky - šprint žien na 7,5 km:

1.

Julia Simonová

Francúzsko

21:29,5 min (0)

2.

Lisa Vittozziová

Taliansko

+ 2,9 s (0)

3.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+ 22,9 s (0)

4.

Janina Hettichová-Walzová

Nemecko

+ 24,6 s (0)

5.

Ocean Michelonová

Francúzsko

+ 39,0 s (1)

6.

Karoline Knottenová

Nórsko

+ 46,4 s (1)

25.

Ema Kapustová

Slovensko

+ 1:36,9 m (0)

43.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 2:04,5 min (3)

67. 

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 2:55,0 min (5)

72.

Mária Remeňová

Slovensko

+ 3:07,8 min (2)

Francúzska biatlonistka Julia Simonová triumfovala v šprinte na 7,5 km na podujatí Svetového pohára v Otepää.

V estónskom stredisku zvíťazila vďaka čistej streľbe s náskokom 2,9 sekundy pred Taliankou Lisou Vittozziovou, tretia skončila líderka celkovej klasifikácie Lou Jeanmonnotová z Francúzska (+22,9).

Najlepší výsledok spomedzi štyroch Sloveniek dosiahla Ema Kapustová, ktorá zastrieľala čisto, na víťazku stratila 1:36,9 min a bodovaná 25. priečka ju posunula do sobotňajších stíhacích pretekov.

Simonová vyhrala tretie individuálne preteky v prebiehajúcej sezóne SP. Priebežne viedla po úvodnej streľbe o 11,5 sekundy, po druhej položke bola Vittozziová pomalšia o 10 sekúnd.

V záverečných metroch z náskoku Simonovej postupne ubúdalo, napokon to však v cieli stačilo na prvenstvo.

Premiérové pódium v rámci SP uniklo iba o 1,7 sekundy Nemke Janine Hettichovej-Walzovej. Predstihla ju Jeanmonnotová, ktorá si pripísala ďalšie dôležité body na ceste za veľkým i malým krištáľovým glóbusom.

Dvadsaťsedemročná Francúzska si pred týždňom vo fínskom Kontiolahti zabezpečila prvenstvo vo vytrvalostnej disciplíne.

Kapustová nastupovala v Estónsku povzbudená minulotýždňovým 16. miestom z vytrvalostných pretekov vo Fínsku.

Na strelnici zvládla čisto prvú streľbu, po tej druhej ešte výraznejšie poskočila vo výsledkovej listine smerom nahor. Dosiahla svoj najlepší výsledok v tejto disciplíne.

Naopak, preteky príliš nevyšli Paulíne Bátovskej Fialkovej.

Tretia z vytrvalostných pretekov v Kontiolahti sa na trati trápila. Na prvej streleckej položke urobila jednu chybu, na druhej nesklopila hneď dva terče a v cieli mala na 43. pozícii manko 2:04,5 min. na víťazku.

Prvé preteky od ZOH 2026 absolvovala skúsená Anastasia Kuzminová, ktorej patrilo s piatimi nepresnými výstrelmi až 67. miesto (+2:55,0), Mária Remeňová mala dve chyby na strelnici a skončila 72. (+3:07,8).

