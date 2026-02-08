Slovenským biatlonistom úvod olympiády nevyšiel, finišovali medzi poslednými

08.02.2026 06:00
Deň 2
Miláno a Cortina 2026
Live
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo), ktorej odovzdáva štafetu Paulína Bátovská Fialková (vpravo) počas zmiešanej štafety na 4x6 km na zimných olympijských hrách v Anterselve
Sportnet|8. feb 2026 o 15:14
Slovenská štafeta potrebovala až jedenásť náhradných nábojov.

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - biatlon

Miešaná štafeta - výsledky:

Poradie

Krajina

Čas

Streľba

1.

Francúzsko

1:04:15,5 h

0+7

2.

Taliansko

+ 25,8 s

0+5

3.

Nemecko

+ 1:05,5 min

1+3

4.

Nórsko

+ 1:37,2 min

2+6

5.

Švédsko

+ 1:40,8 min

2+7

6.

Fínsko

+ 1:56,5 min

0+7

19.

Slovensko

+ 4:51,0 min

0+11

Francúzske kvarteto biatlonistov Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnotová a Julia Simonová získalo zlaté medaily na ZOH 2026 v mix štafete na 4x6 km.

Francúzi triumfovali v talianskej Anterselve s náskokom 25,8 sekundy pred domácim Talianskom, bronz si vybojovalo Nemecko (+1:05,3 min).

Slovenská štvorica Jakub Borguľa, Šimon Adamov, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová finišovalo s mankom 4:51 min. na konečnej 19. pozícii.

Kým v predchádzajúcich edíciách sa vždy štartovalo tradične šprintmi, na ktoré priamo nadväzujú ďalšie individuálne preteky, tak Medzinárodná biatlonová únia (IBU) prišla pred štyrmi rokmi so zmenou programu a ten platí aj na hrách na severe Talianska, kde otvorila biatlonové zápolenia najmladšia disciplína - mix.

Francúz Eric Perrot počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Fanúšikovia počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Fanúšikovia počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Francúz Eric Perrot počas miešanej štafety v biatlone na olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Zlato v Anterselve obhajovali Nóri, ktorí však prišli v kompletne odlišnom zložení oproti tomu, v akom sa predstavili v Čang-ťia-kchou pred štyrmi rokmi.

Do okruhu favoritov patrili aj Francúzi - strieborní medailisti z Pekingu. Najvyššie ambície mali domáci Taliani, ktorí mali vo svojom kvartete osvedčené mená vrátane Tomassa Giacomela so životnou formou.

Priebežne druhý muž celkového poradia Svetového pohára však nemal najlepšiu vizitku na svojom úseku. Po stopercentnej streľbe v ľahu totiž poslal dva výstrely mimo, no oba terče sklopil po dobíjaní.

Slováci zaostávali už od úvodu

Slovákov naštartoval na prvom úseku Jakub Borguľa, ktorý bol stopercentný na ležke, s jedným dobíjaním na stojke a odovzdal Šimonovi Adamovi na priebežnom poslednom 21. mieste.

Veľmi zlé účinkovanie na trati predviedol Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý absolvoval dva trestné okruhy a postavil svojich tímových kolegov do náročnej pozície, ktorá sa neskôr ukázala ako nezvratná.

Naopak, na prvej priečke prebral nórsku štafetu Vetle Sjästad Christiansen od Martina Uldala pred druhými Francúzmi, za ktorých bežal na druhom úseku Fillon Maillet. Giacomel odovzdal tretí s miernym mankom Lukasovi Hoferovi.

Na čelo dostal Nemecko po dvoch bezchybných streľbách Phillipp Nawrath, ktorý odovzdával ako druhý Vanesse Voigtovej, ako prvá preberala štafetu v úvode ženskej časti Nórka Karoline Offigstadová Knottenová.

Slovenský tím bol po úseku Šimona Adamova a jeho streľbách s troma dobíjaniami naďalej na dne poradia s viac ako trojminútovým mankom.

Nemci ťažili z bezchybnej streľby a ani po dvoch položkách Voigtovej nemali žiadne dobíjanie. Svoju pozíciu zvládli aj bezchybná Francúzka Jeanmonnotová a Nórka Knottenová. Slovensko posunula na 17. miesto výborne bežiaca Paulína Bátovská Fialková, ktorá mala druhý najlepší bežecký čas na svojom úseku. Slováci však už nemali šancu na lepší výsledok.

„Nebolo to jednoduché ani veľmi motivačné. Vedela som však, že môžem urobiť pár minút dopredu, tak som sa snažila.

Škoda dobíjania, najmä na stojke, tam som mohla ešte dve súperky predbehnúť. Naozaj to neboli podarené preteky, čo sa týka tímového výkonu,“ povedala v rozhovore pre STVR Šport.

Francúzsko bolo priebežne prvé po tom, čo expresne rýchlo zvládla ležku Simonová a mala všetko ideálne rozbehnuté na zisk zlata pre svoj tím.

Nórski obhajcovia zlata skončili bez medaily

Súboj o medaily sa schyľoval ešte medzi trojicou Lisa Vittozziová (Taliansko), Franziska Preussová (Nemecko) a Maren Kirkeeideová (Nórsko).

Zlato si na poslednej streľbe bezchybnou položkou poistila Simonová, striebro pre domácich Talianov vystrieľala Vittozziová.

Súboj o bronz zvládla lepšie Preussová, ktorá síce absolvovala jedno trestné kolo, no Kirkeeideová krúžila navyše o jedno viac a obhajcovia zlata zostali v Anterselve bez cenného kovu. Francúzi získali na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvé zlato.

Za slovenský tím ťahala štvrtý úsek Kuzminová, pre ktorú to bol štart na štvrtej olympiáde. V závere sa ešte snažila predbehnúť belgickú súperku, sily jej však už nestačili a doviedla Slovensko do cieľa bez nutnosti absolvovať trestné kolo a s 11 dobíjaniami.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Biatlon

Biatlon

Biatlon

Biatlon

Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Lindsey Vonnovú musel po páde v zjazde na ZOH 2026 odviesť do nemocnice vrtuľník.
Vonnová chcela uspieť za každú cenu. Až príliš riskovala, myslí si olympijská víťazka
Miroslav Kováčik|dnes 15:35
