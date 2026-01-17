Borguľovi nevyšla v šprinte streľba. Maťko bol napriek nule najhorší zo Slovákov

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding
Výsledky - šprint mužov na 10 km:
1.
Sebastian Samuelsson
Švédsko
21:53,8 min (0)
2.
Tomasso Giacomel
Taliansko
+ 17,6 s (1)
3.
Isak Frey
Nórsko
+ 34,1 s (0)
70.
Jakub Borguľa
Slovensko
+ 2:26,8 min (3)
74.
Šimon Adamov
Slovensko
+ 2:36,0 min (2)
90.
Martin Maťko
Slovensko
+ 3:13,3 min (0)
Švédsky biatlonista Sebastian Samuelsson sa stal víťazom sobotného šprintu na 10 km v nemeckom Ruhpoldingu.
Na podujatí 5. kola Svetového pohára dosiahol čas 21:53,8 minúty a triumfoval s náskokom 17,6 sekundy pred Talianom Tommasom Giacomelom.
Pódium doplnil Isak Leknes Frey z Nórska s mankom 34,1 s. Z trojice slovenských reprezentantov obsadil najvyššiu 70. pozíciu Jakub Borguľa (+2:26,8 min.).
Samuelsson predviedol čistú streľbu a vybojoval si prvé víťazstvo v tejto sezóne, celkom šieste individuálne na okruhu SP.
V celkovom poradí i poradí šprintu sa tak posunul na druhú pozíciu za Giacomela, ktorý skončil druhý napriek jednému trestnému okruhu. Dvadsaťdvaročný Frey si po stopercentnej streľbe vybojoval prvé individuálne pódium v SP v kariére.
Boli to tesné rany
Borguľa v ležke netrafil hneď prvý terč, v stojke chyboval dvakrát. „Boli to aj tesné rany. Je mi to ľúto, lebo sme vynechali štafetu, pripravoval som sa, bol som oddýchnutý a bežalo sa mi výborne.
Vedel som sa na trati držať aj so silnejšími pretekármi, ale potom to všetko spadlo na tej streľbe. S tromi trestnými kolami sa už moc spraviť nedá. Musím pochváliť servisný tím, ktorý spravil dobrú robotu, v zjazdoch som sa držal aj lepších pretekárov,“ uviedol v rozhovore pre STVR Šport.
Šimon Adamov a Martin Maťko pricestovali do Ruhpoldingu v noci, keďže ešte v piatok štartovali na domácom IBU Cupe v Osrblí. Adamov si pripísal jeden nepresný výstrel na každej položke a s mankom 2:36,0 min. obsadil 74. miesto.
Na každej položke mi ušla jedna rana
„Zo streleckej stránky som celkom sklamaný. Na každej položke mi ušla jedna rana, ostatné som mal kontrolované, takže ma to mrzí. Po bežeckej stránke som prišiel celkom unavený.
Snažil som sa na trati hľadať nejakého súpera, za ktorým by som sa zviezol, čo sa mi darilo prvé dve kolá, ale v treťom som zostal sám,“ konštatoval po pretekoch.
Maťko mal na oboch položkách čistú streľbu, ale v záverečnom okruhu sa prejavila únava a napokon finišoval 90. so stratou 3:13,3 min. Slovensko tak v nedeľných stíhacích pretekoch na 12,5 km, ktoré sú na programe o 15.00 SEČ, zastúpenie mať nebude.