Slovenky sa zomkli a predviedli parádny výkon. Lyže im išli výborne, podržala ich aj streľba

Svetový pohár v biatlone - Hochfilzen
Štafeta žien na 4x6km:
Poradie
Krajina
Čas
Streľba
1.
Švédsko
1:06:52,4 hod
0+7
2.
Nórsko
+ 40,3 s
0+9
3.
Nemecko
+ 51,3 s
0+8
4.
Fínsko
+ 1:01,8 min
0+9
5.
Slovensko
+ 1:18,4 min
0+8
6.
Francúzsko
+ 1:31,7 min
1+10
Slovenské biatlonistky v zložení Emma Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová obsadili v štafetových pretekoch Svetového pohára v rakúskom Hochfilzene 5. miesto.
Zvíťazili Švédky pred Nórskom (+40,3 s) a Nemeckom (+51,3).
Slovenské reprezentantky zaostali za víťazkami o +1:18,4 minúty a hoci museli dobíjať, vyhli sa trestným kolám.
Priebeh pretekov štafety žien na 4x6 km
Po prvom úseku odovzdala Kapustová štafetu Bátovskej Fialkovej so stratou 27,5 sekundy na 10. mieste
„Cítila som sa na trati super, mala som z toho radosť. Trochu som zariskovala, mala som aj problémy, keďže súperky ma stále blokovali a neustále mi šliapali na lyže,“ povedala Kapustová v rozhovore pre STVR.
Bátovská Fialková najrýchlejšia
Bátovská Fialková potom po výbornom behu a s jedným dobíjaním odovzdala Kuzminovej na 8. mieste.
„Vedela som, že sa nebudem môcť úplne spoľahnúť na streľbu, dala som do behu maximum.
Som rada, že som nestratila pozíciu a nemusela ísť trestné kolo a že som odovzdala Nasti celkom dobré miesto.“ Na svojom úseku bola zo všetkých najrýchlejšia.
Slovenská 41-ročná biatlonová legenda sa predviedla na treťom úseku vynikajúco, výborne bežala a predviedla bezchybnú streľbu. Spokojná bola najmä so „stojkou“, kde sa jej v tejto sezóne nedarilo.
„Som rada, že som dokázala podať maximum. Podržala ma streľba, som rada, že som to udržala,“ povedala Kuzminová. Odovzdávala zo 4. miesta.
Remeňová: Stále sa klepem
Remeňová sa potom prepadla na 5. priečku, keďže musela dobíjať na „ležke“, ale druhú streľbu dala bezchybne za 22 sekúnd a v závere sa ešte snažila naháňať štvrtú Fínku Suvi Minkkinenovú.
To sa jej napokon nepodarilo, ale aj tak zaznamenala pre slovenskú štafetu výborný výsledok.
„Stále sa klepem, neviem to ani opísať. Snažila som sa nebyť v strese. Triasla som sa na ležke ako nikdy v živote. Som rada, že mi potom vyšiel rytmus a už som len išla. Škoda, že mi Fínka ušla, potom som sa sústredila len na to, aby som to udržala,“ uviedla Remeňová.
V prvej štafete tejto sezóny vo švédskom Östersunde skončili Slovenky ôsme, rovnaký výsledok ako v sobotu naposledy zaznamenali v sezóne 2005/2006 v Oberhofe.