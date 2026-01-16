Bátovská Fialková siahala na desiatku. Na bodovanej priečke aj Kuzminová

Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v Ruhpoldingu.
Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v Ruhpoldingu. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet, TASR|16. jan 2026 o 15:39
V stíhačke sa predstavia dve Slovenky.

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding

Šprint žien na 7,5 km:

1.

Hanna Öbergová

Švédsko

19:10,7 min (0)

2.

Lou Jeanmonnotová

Francúzsko

+7,5 s (0)

3.

Lisa Vittozziová

Taliansko

+11,7 s (0)

12.

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+49,1 s (1)

29.

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+1:16,9 min (2)

71.

Zuzana Remeňová

Slovensko

+2:32,0 min (2)

89.

Mária Remeňová

Slovensko

+3:24,8 min (4)

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila 12. miesto v piatkovom šprinte na 7,5 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.

Zvíťazila Švédka Hanna Öbergová pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou a Taliankou Lisou Vittozziovou.

Bátovská Fialková spravila jednu chybu v ležke, po ktorej figurovala na priebežnom 20. mieste. V stojke však bola bezchybná a vďaka výkonu na trati si výrazne polepšila. Po dojazde figurovala na 5. mieste. Na víťazku Öbergovú mala napokon stratu 49 sekúnd.

Paulína Bátovská Fialková počas šprintu v Ruhpoldingu.
Lou Jeanmonnotová v šprinte žien v Ruhpoldingu
Julia Simonová v šprinte žien v Ruhpoldingu
Anna Magnussonová v šprinte žien v Ruhpoldingu
Druhý najlepší slovenský výsledok dosiahla Anastasia Kuzminová, ktorá sa umiestnila na 29. priečk. Spoločne s Bátovskou Fialkovou sa predstaví v stíhacích pretekoch. Na prvej streľbe raz minula, takisto aj na druhej. V cieli figurovala na 15. mieste, po dojazde ďalších pretekárok sa prepadla.

Do najlepšej šesťdesiatky sa nevošli sestry Remeňové. Zuzana obsadila 71. miesto, keď na každej z položiek urobila po jednej streleckej chybe.

Do cieľa prišla s mankom 2:32 na víťazku. Jej sestra Mária spravila jednu chybu v ležke, no až tri v stojke. So stratou 3:24,8 obsadila 89. miesto.

