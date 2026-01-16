Bátovská Fialková siahala na desiatku. Na bodovanej priečke aj Kuzminová

Svetový pohár v biatlone - Ruhpolding
Šprint žien na 7,5 km:
1.
Hanna Öbergová
Švédsko
19:10,7 min (0)
2.
Lou Jeanmonnotová
Francúzsko
+7,5 s (0)
3.
Lisa Vittozziová
Taliansko
+11,7 s (0)
12.
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+49,1 s (1)
29.
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+1:16,9 min (2)
71.
Zuzana Remeňová
Slovensko
+2:32,0 min (2)
89.
Mária Remeňová
Slovensko
+3:24,8 min (4)
Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková obsadila 12. miesto v piatkovom šprinte na 7,5 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu.
Zvíťazila Švédka Hanna Öbergová pred Francúzkou Lou Jeanmonnotovou a Taliankou Lisou Vittozziovou.
Bátovská Fialková spravila jednu chybu v ležke, po ktorej figurovala na priebežnom 20. mieste. V stojke však bola bezchybná a vďaka výkonu na trati si výrazne polepšila. Po dojazde figurovala na 5. mieste. Na víťazku Öbergovú mala napokon stratu 49 sekúnd.
Druhý najlepší slovenský výsledok dosiahla Anastasia Kuzminová, ktorá sa umiestnila na 29. priečk. Spoločne s Bátovskou Fialkovou sa predstaví v stíhacích pretekoch. Na prvej streľbe raz minula, takisto aj na druhej. V cieli figurovala na 15. mieste, po dojazde ďalších pretekárok sa prepadla.
Do najlepšej šesťdesiatky sa nevošli sestry Remeňové. Zuzana obsadila 71. miesto, keď na každej z položiek urobila po jednej streleckej chybe.
Do cieľa prišla s mankom 2:32 na víťazku. Jej sestra Mária spravila jednu chybu v ležke, no až tri v stojke. So stratou 3:24,8 obsadila 89. miesto.