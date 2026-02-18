    18.02.2026 06:00
    Deň 12
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Mikaela Shiffrinová.
    Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na Vlhovú
    Mária Remeňová.
    Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
    Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
    Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)
    Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
    Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
    Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
    Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval Izraelčana
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

    Olympiáda Miláno 2026: V akcii budú Vlhová, hokejisti aj biatlonistky (minúta po minúte)

    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie na ZOH 2026.
    Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie na ZOH 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|18. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 18. feb 2026 o 08:15)
    ShareTweet0

    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 12 (18.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 12.

    Zo súťažného dňa, v stredu 12. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 12 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    8:15 Švajčiarsky komentátor kritizoval izraelského bobistu

    Švajčiarsky televízny komentátor vyvolal kontroverziu po tom, ako počas živého prenosu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo kritizoval izraelského športovca. Bobistu Adama Edelmana obvinil z „podpory genocídy v Gaze“.

    K incidentu došlo počas utorkových pretekov dvojbobov, v ktorých Edelman štartoval spoločne s Menachemom Chenom.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Z pohľadu slovenských fanúšikov asi najočakávanejší deň na olympiáde. Lyžiarka Petra Vlhová sa vracia do akcie a v slalome bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu. Prvé kolo je na programe od 10.00 hod, druhé začína 13.30 hod.

    Vlhová sa už predstavila aj v tímovej kombinácii, kde však svoju jazdu nedokončila.

    V akcii budú aj bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí pôjdu tímový šprint voľnou technikou.

    Po dlhšej pauze sa opäť predstavia aj biatlonsky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová, ktoré pôjdu svoju poslednú disciplínu, ktorou bude ženská štafeta.

    Po priamom postupe do štvrťfinále budú v akcii aj slovenskí hokejisti, ktorí v boji o semifinále vyzvú tím Nemecka.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    18. február

    10:00

    Petra Vlhová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    1. kolo slalomu

    18. február

    10:15

    Peter Hinds, Tomáš Cenek

    beh na lyžiach

    tímový šprint voľná technika

    18. február

    12:10

    Slovensko - Nemecko

    hokej

    štvrťfinále

    18. február

    13:30

    Petra Vlhová, Katarína Šrobová

    zjazdové lyžovanie

    2. kolo slalomu

    18. február

    14:45

    Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová

    biatlon

    štafeta žien 4 × 6 km

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Jedenásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Mužský hokejový turnaj pokračuje štvrťfinálovými zápasmi, v ktorých sa stretne Slovensko s Nemeckom, Kanadu vyzve Česko, Fínsko bude čeliť Švajčiarsku a veľké derby hviezd NHL prinesie duel Švédska s USA.

    O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, šortreku a snoubordingu.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
    dnes 09:10
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 07:15
    ONLINE: Tímový šprint mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)Sledujte s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:15
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    dnes 07:00
    ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová, Katarína Šrobová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Slovensko - Nemecko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
    dnes 09:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Olympiáda Miláno 2026: V akcii budú Vlhová, hokejisti aj biatlonistky (minúta po minúte)