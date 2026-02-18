Olympiáda Miláno 2026: V akcii budú Vlhová, hokejisti aj biatlonistky (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 12.
Zo súťažného dňa, v stredu 12. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 12 na ZOH 2026 v Miláne.
8:15 Švajčiarsky komentátor kritizoval izraelského bobistu
Švajčiarsky televízny komentátor vyvolal kontroverziu po tom, ako počas živého prenosu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo kritizoval izraelského športovca. Bobistu Adama Edelmana obvinil z „podpory genocídy v Gaze“.
K incidentu došlo počas utorkových pretekov dvojbobov, v ktorých Edelman štartoval spoločne s Menachemom Chenom.
7:00 Program Slovákov na dnes
Z pohľadu slovenských fanúšikov asi najočakávanejší deň na olympiáde. Lyžiarka Petra Vlhová sa vracia do akcie a v slalome bude obhajovať zlatú medailu z Pekingu. Prvé kolo je na programe od 10.00 hod, druhé začína 13.30 hod.
Vlhová sa už predstavila aj v tímovej kombinácii, kde však svoju jazdu nedokončila.
V akcii budú aj bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek, ktorí pôjdu tímový šprint voľnou technikou.
Po dlhšej pauze sa opäť predstavia aj biatlonsky Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová, ktoré pôjdu svoju poslednú disciplínu, ktorou bude ženská štafeta.
Po priamom postupe do štvrťfinále budú v akcii aj slovenskí hokejisti, ktorí v boji o semifinále vyzvú tím Nemecka.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
10:00
1. kolo slalomu
10:15
tímový šprint voľná technika
12:10
štvrťfinále
13:30
2. kolo slalomu
14:45
Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová, Ema Kapustová
štafeta žien 4 × 6 km
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Jedenásty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj pokračuje štvrťfinálovými zápasmi, v ktorých sa stretne Slovensko s Nemeckom, Kanadu vyzve Česko, Fínsko bude čeliť Švajčiarsku a veľké derby hviezd NHL prinesie duel Švédska s USA.
O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, šortreku a snoubordingu.
