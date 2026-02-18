Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu

Desať hráčov z milánskej partie trénera Vladimíra Országha pozná ten pocit. Pred štyrmi rokmi si na zimnej olympiáde v Pekingu zahrali o medaily, domov brali bronz.
Tretie miesto Slovenska bolo na turnaji, kde nehrali hráči z NHL, vnímané ako veľké prekvapenie.
Na zimných olympijských hrách 2026 sú Slováci opäť medzi štyrmi najlepšími tímami. Konkurencia je však neporovnateľná.
Do Milána a Cortiny dorazili najlepší hokejisti sveta - s výnimkou ruských. Tí pykajú za vojnu, ktorú vedú ich politici už takmer štyri roky proti susednej Ukrajine.
Vo štvrťfinále zdolali slovenskí hokejisti Nemcov 6:2. Toľko gólov tomuto húževnatému a nepríjemnému súperovi na veľkom turnaji doteraz nikdy nedali.
„Už keď som sa zobudil, vedel som, že nám to vyjde. Hrali sme výborne, tak ako v doterajšom priebehu turnaja. na celom turnaji. Zodpovedne vzadu, vytvárali sme si šance, pomáhali sme si.
Nemci už postupne začali cítiť, že v utorok hrali ťažký zápas. Ešte stále som trochu v šoku z toho, čo sme dosiahli, ale musíme sa pozerať dopredu, na ďalší zápas,“ hovoril bezprostredne po zápase obranca Martin Fehérváry.
Ľudia si pamätajú medailistov
Do novinárskej mixzóny, kadiaľ hokejisti prechádzajú cestou z ihriska do šatní, prišlo v slovenských dresoch veľa úsmevov a dobrej nálady.
Juraj Slafkovský počas interview podpichoval vedľa stojaceho Pavla Regendu, s úsmevom na tvári dokráčal obranca Erik Černák. „Tak čo borci, báli ste sa že prehráme, však?“ Ak bol Peking prekvapením, Miláno je senzácia.
„Úžasný pocit. Vedel som že to zvládneme. Premýšľal som nad tým počas dní voľna, keď som sledoval naše tréningy, spoluhráčov, všetci boli víťazne naladení.
Som pyšný na chlapcov a ešte nekončíme. Máme pred sebou ešte dva zápasy. Ak sme hovorili pred štvrťfinále, že takáto šanca sa už nemusí zopakovať, teraz to platí dvojnásobne,“ vravel Černák.
Tri góly strelila Nemcom formácia navrátilca Martina Pospíšila s Regendom a Kelemenom. „Vedeli sme, že dokážeme strieľať góly. Našou úlohou je, aby sme boli nepríjemní, aby z toho pramenili naše šance. Hokej na tomto malom klzisku mi sedí.
Viem, že doma je teraz asi ošiaľ, ale musíme si zachovať chladnú hlavu. Čaká nás semifinále, ďalší dôležitý zápas. Vieme, kam sme sa dostali, zatiaľ je to pekný turnaj, ale ľudia si pamätajú medailistov,“ súkal zo seba dojmy Miloš Kelemen.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Puk, z ktorým sa hral zápas, skončil po zápase u Libora Hudáčka. „Zbieram ich, mám ich doma viac,“ vysvetľoval opierajúc sa o hokejku.
„Pred zápasom sme si pripomenuli majstrovstvá sveta v Košiciach. Tak som rád, že to majú späť aj s úrokmi,“ vytiahol sedem rokov starú spomienku. Na domácom šampionáte Nemci zápas proti Slovákom otočili skóre v závere, rozhodujúci gól dala ich najväčšia hviezda Leon Draisaitl.
Kapitán Nemcov hral 28 minút
V Miláne ho Slováci eliminovali. Kapitán Nemcov takmer neschádzal z ľadu. Odohral vyše 28 minút, ďaleko najviac zo všetkých korčuliarov.
V nemeckých médiách sa v minulých dňoch objavili fotografie, ako si najlepšie platený hokejista v aktuálnej sezóne NHL (14 mil. dolárov) dopĺňa na striedačke energiu horčicou.
„Nebolo to také ľahké, ako ukazuje výsledok. Nemci hrali výborný zápas. Potom už trošku odišli. Bolo cítiť, že v utorok odohrali ťažký zápas. Keď prehrávate, tak to na mužstvo doľahne.
Ale Leon ukázal kvalitu, nad niektorými jeho prihrávkami sme žasli. Myslím, že je to najlepší Európan v NHL,“ vravel Šimon Nemec.
Kapitán Tomáš Tatar zvyčajne trávi v mixzóne najviac času zo Slovákov. Trpezlivo odpovedá na otázky v slovenčine aj angličtine.
„Chlapcom v kabíne poviem, že som na nich hrdý. Potvrdili sme, že keď hráme so srdcom, môžeme poraziť každého. Bola by to krásna jazda, keby sme z toho vyťažili čo najviac. Chceme ísť ďalej, sme hladní po úspechu,“ dodal.
Semifinále turnaja sa hrá v piatok, o medailách sa rozhodne v sobotu (zápas o bronz) a v nedeľu (finále).
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara