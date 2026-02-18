18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Mikaela Shiffrinová sa teší zo zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, ale nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
VIDEO: Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026
Brittany Boweová.
Olympijský príbeh lásky. Športovkyne sa na jedných ZOH zoznámili, na ďalších už zasnúbili
VIDEO: Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Fotogaléria (12)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. feb 2026 o 18:24
Pozrite si video jazdy Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v slalome žien na ZOH 2026 20. miesto.

Do pretekov síce vstupovala ako obhajkyňa zlata z Pekingu 2022, no na súťažné svahy sa vracia po viac ako dvoch rokoch poznačených zranením kolena. Počas nich podstúpila dve operácie, dlho sa venovala rehabilitácii či silovému tréningu.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
12 fotografií
Druhé kolo skúsená Liptáčka odštartovala a výkonom nesklamala, v poradí sa dokonca posunula o 9 priečok nahor na 20. pozíciu.

V 1. kole slalomu sa predstavila aj ďalšia Slovenka Katarína Šrobová, nezvládla však nástrahy trate, jazdu nedokončila v druhom kole chýbala.

Zlatú medailu si napokon vyjazdila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá viedla už po 1. kole.

Keďže druhú jazdu nedokončili Nemka Lena Dürrová ani Švédka Cornelia Öhlundová, ktoré boli po prvej jazde druhá resp. tretia, tak sa z medailí tešia Švajčiarka Camille Rastová (+1,50 s) a Švédka Anna Swennová Larssonová (+1,71 s).

Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu žien na ZOH.

