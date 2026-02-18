VIDEO: Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v slalome žien na ZOH 2026 20. miesto.
Do pretekov síce vstupovala ako obhajkyňa zlata z Pekingu 2022, no na súťažné svahy sa vracia po viac ako dvoch rokoch poznačených zranením kolena. Počas nich podstúpila dve operácie, dlho sa venovala rehabilitácii či silovému tréningu.
Druhé kolo skúsená Liptáčka odštartovala a výkonom nesklamala, v poradí sa dokonca posunula o 9 priečok nahor na 20. pozíciu.
V 1. kole slalomu sa predstavila aj ďalšia Slovenka Katarína Šrobová, nezvládla však nástrahy trate, jazdu nedokončila v druhom kole chýbala.
Zlatú medailu si napokon vyjazdila Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá viedla už po 1. kole.
Keďže druhú jazdu nedokončili Nemka Lena Dürrová ani Švédka Cornelia Öhlundová, ktoré boli po prvej jazde druhá resp. tretia, tak sa z medailí tešia Švajčiarka Camille Rastová (+1,50 s) a Švédka Anna Swennová Larssonová (+1,71 s).
Pozrite si jazdu Petry Vlhovej v 2. kole slalomu žien na ZOH.
VIDEO: Jazda Petry Vlhovej v 2. kole slalomu na ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara