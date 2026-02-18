    Slovensko má po štvrťfinále dvoch hráčov v TOP 10. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko.
    Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko.
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je po siedmom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na piatom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly pridal aj štyri asistencie.

    Na čele poradia je po štvrťfinále Kanaďan Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a deväť asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+4.

    V prvej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý je spolu s Nathanom MacKinnonom na 9. mieste s tromi gólmi a tromi asistenciami.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Zápasy

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    4

    2

    7

    9

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    4

    4

    2

    6

    3. 

    Martin Nečas

    Česko

    5

    3

    5

    8

    4.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    5*

    1

    7

    8

    5.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    4

    3

    4

    7

    5.

    Timo Meier

    Švajčiarsko

    5

    3

    4

    7

    7.

    Leon Draisaitl

    Nemecko

    5

    2

    5

    7

    8.

    Tim Stützle

    Nemecko

    5

    4

    2

    6

    9

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    4

    3

    3

    6

    9.

    Dalibor Dvorský

    Slovensko

    4

    3

    3

    6

    *

    Zápas sa ešte hrá

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
