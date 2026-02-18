Slovensko má po štvrťfinále dvoch hráčov v TOP 10. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

Juraj Slafkovský je po siedmom hracom dni hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na piatom mieste kanadského bodovania. Slovenský útočník strelil na šampionáte už tri góly pridal aj štyri asistencie.
Na čele poradia je po štvrťfinále Kanaďan Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a deväť asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+4.
V prvej desiatke je aj Dalibor Dvorský, ktorý je spolu s Nathanom MacKinnonom na 9. mieste s tromi gólmi a tromi asistenciami.
Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
Poradie
Meno
Krajina
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Connor McDavid
Kanada
4
2
7
9
2.
Macklin Celebrini
Kanada
4
4
2
6
3.
Martin Nečas
Česko
5
3
5
8
4.
Lucas Raymond
Švédsko
5*
1
7
8
5.
Juraj Slafkovský
Slovensko
4
3
4
7
5.
Timo Meier
Švajčiarsko
5
3
4
7
7.
Leon Draisaitl
Nemecko
5
2
5
7
8.
Tim Stützle
Nemecko
5
4
2
6
9
Nathan MacKinnon
Kanada
4
3
3
6
9.
Dalibor Dvorský
Slovensko
4
3
3
6
*
Zápas sa ešte hrá
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara