Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval Izraelčana

Švajčiarsky televízny komentátor vyvolal kontroverziu po tom, ako počas živého prenosu na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo kritizoval izraelského športovca. Bobistu Adama Edelmana obvinil z „podpory genocídy v Gaze“.
K incidentu došlo počas utorkových pretekov dvojbobov, v ktorých Edelman štartoval spoločne s Menachemom Chenom.
Komentátor RTS, francúzsky hovoriacej televízie vo Švajčiarsku, tiež spomenul Edelmanove vyjadrenia k politickej situácii na sociálnych sieťach.
Zároveň sa pýtal, či by Izraelčanovi vôbec malo byť dovolené súťažiť, keďže smernice MOV vylučujú športovcov, ktorí aktívne podporujú vojnu.
To sa však týka Rusov a Bielorusov súťažiacich pod neutrálnym statusom za splnenia viacerých podmienok.
„Náš novinár chcel spochybniť politiku Medzinárodného olympijského výboru (MOV) týkajúcu sa komentárov dotyčného športovca. Hoci sú takéto informácie fakticky správne, ich dĺžka nebola vhodná na športový komentár,“ citovala z vyhlásenia RTS agentúra DPA.
Edelman s Chenom obsadili po troch jazdách 26. priečku a do záverečnej 4. jazdy nepostúpili.
„Nemôžem si nevšimnúť kontrast. Sme tím šiestich hrdých Izraelčanov, ktorí sa dostali na olympiádu. Nemáme so sebou žiadneho trénera, žiadny veľký program. Len sen, húževnatosť a neústupnú hrdosť na to, koho reprezentujeme.
Spoločne pracujeme na neuveriteľnom cieli a zvládame to, pretože to je to, čo Izraelčania robia,“ reagoval 34-ročný bobista na sociálnej sieti X.
Izraelské veľvyslanectvo vo Švajčiarsku obvinilo komentátora RTS zo zneužitia „pokrývania spravodajstva o bobovej súťaži na presadzovanie osobnej politickej agendy, vymýšľania faktov a ohovárania izraelských športovcov“.
Hovorca MOV Mark Adams konštatoval, že ak sa incident týkal zamestnanca konkrétnej televízie, situáciou sa má zaoberať ona.
