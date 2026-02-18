18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Mikaela Shiffrinová sa teší zo zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková počas ženskej štafety na 4×6 km na zimných olympijských hrách.
Šance na vyššie priečky zmarili pokazené ležky. Slovenky však v štafete skončili v TOP 10
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome
Náskok mala minimálny. Japonka po skvelom výkone získala zlato

Mari Fukadová.
Mari Fukadová. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. feb 2026 o 16:37
O držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd.

Výsledky - slopestyle žien:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Mari Fukadová

Japonsko

87,83 b

2.

Zoi Sadowská Synnottová

Nový Zéland

87,48 b

3.

Kokomo Muraseová

Japonsko

85,80 b

4.

Annika Morganová

Nemecko

78,78 b

5.

Laurie Blouinová

Kanada

68,60 b

6.

Jessica Perlmutterová

USA

68,18 b

Japonská snoubordistka Mari Fukadová získala na zimných olympijských hrách 2026 zlato v disciplíne slopestyle.

So ziskom 87,83 bodu triumfovala pred obhajkyňou prvenstva zo ZOH 2022 Novozélanďankou Zoi Sadowskou Synnottovou (87,48 b). Bronz si vybojovala Japonka Kokomo Muraseová (85,80).

O držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd, Fukadaová vyhrala o 35 stotín bodu vďaka lepšej súhrnnej známke z trikov.

Pre 19-ročnú Japonku ide o najvýznamnejší úspech v jej kariére, doterajším maximom bol bronz z minuloročných majstrovstiev sveta v disciplíne big air.

Synnotová urobila pri záverečnej jazde jednu chybu, ktorá ju s najväčšou pravdepodobnosťou obrala o obhajobu zlatého kovu.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    dnes 17:33
    ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.online
    dnes 11:45|3
    Biatlon na ZOH 2026: Slovenky obsadili v ženskej štafete desiate miestoSledovali ste s nami ONLINE prenos zo štafety žien na 4x6 km v biatlone na ZOH Miláno a Cortina 2026. Išli aj Bátovská Fialková, Kuzminová, Remeňová a Kapustová.
    dnes 11:45|3
    ut 17:45|2
    Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
    ut 17:45|2
    dnes 14:55
    Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailuTriumfovala s viac ako desaťbodovým náskokom.
    dnes 14:55
    Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
    dnes 10:40|98
    Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
    dnes 10:40|98
    dnes 13:29
    Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
    dnes 13:29
    dnes 13:12
    Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
    dnes 13:12
    dnes 12:42
    Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
    dnes 12:42
    dnes 11:05|1
    Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
    dnes 11:05|1
    dnes 12:22
    Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
    dnes 12:22
    dnes 11:25
    Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
    dnes 11:25
    dnes 10:52
    Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
    dnes 10:52
    dnes 10:24
    Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
    dnes 10:24
    dnes 09:07
    Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
    dnes 09:07
    Miroslav Kováčikut 21:40|2
    Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na VlhovúMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
    Miroslav Kováčik|ut 21:40|2
    ut 16:40|8
    Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
    ut 16:40|8
    ut 16:50|5
    Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
    ut 16:50|5
    dnes 08:09|2
    Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
    dnes 08:09|2
    ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 07:15
    Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:15
    ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
    dnes 07:00|19
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00|19
    Náskok mala minimálny. Japonka po skvelom výkone získala zlatoO držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd.
    dnes 16:37
    dnes 15:45
    Fotogaléria z biatlonovej štafety žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
    dnes 15:45
      VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026
      dnes 17:33
