Náskok mala minimálny. Japonka po skvelom výkone získala zlato

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - slopestyle žien:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Mari Fukadová
Japonsko
87,83 b
2.
Zoi Sadowská Synnottová
Nový Zéland
87,48 b
3.
Kokomo Muraseová
Japonsko
85,80 b
4.
Annika Morganová
Nemecko
78,78 b
5.
Laurie Blouinová
Kanada
68,60 b
6.
Jessica Perlmutterová
USA
68,18 b
Japonská snoubordistka Mari Fukadová získala na zimných olympijských hrách 2026 zlato v disciplíne slopestyle.
So ziskom 87,83 bodu triumfovala pred obhajkyňou prvenstva zo ZOH 2022 Novozélanďankou Zoi Sadowskou Synnottovou (87,48 b). Bronz si vybojovala Japonka Kokomo Muraseová (85,80).
O držiteľkách medailí sa rozhodlo v poslednom kole jázd, Fukadaová vyhrala o 35 stotín bodu vďaka lepšej súhrnnej známke z trikov.
Pre 19-ročnú Japonku ide o najvýznamnejší úspech v jej kariére, doterajším maximom bol bronz z minuloročných majstrovstiev sveta v disciplíne big air.
Synnotová urobila pri záverečnej jazde jednu chybu, ktorá ju s najväčšou pravdepodobnosťou obrala o obhajobu zlatého kovu.
