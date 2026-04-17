Japonské zlaté duo prekvapilo rozhodnutím. Sme hrdí na to, čím sme si prešli, zdôraznili

Japonské krasokorčuliarske duo Riku Miurová, Rjúiči Kihara oznámilo koniec profesionálnej kariéry.
Na tohtoročných ZOH v Miláne získalo zlato v športových dvojiciach a pre Japonsko vybojovalo vôbec prvý najcennejší kov v párových disciplínach.
Tridsaťtriročný Kihara a o deväť rokov mladšia Miurová spoločne získali aj dva tituly majstrov sveta. Uspeli na domácom ľade v Saitame v roku 2023 a pred rokom v Bostone, v zbierke majú z MS aj dve striebra.
„Naša súťažná kariéra sa skončila, no veríme, že sme dali do toho všetko. Nič neľutujeme. Sme hrdí na to, čím sme si prešli. Teraz máme pred sebou novú výzvu - prispieť k zvýšeniu popularity krasokorčuľovania v Japonsku.
Veríme, že nás budete sledovať aj na našej novej ceste,“ zverejnila japonská dvojica podľa AP.