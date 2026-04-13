Vicemajster sveta z Prahy a ZOH si dá pauzu. Bolo to stále hore a dole, uviedol Japonec

Strieborný medailista z nedávnych majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v Prahe Juma Kagijama ohlásil minimálne ročnú pauzu od pretekov.
Japonec a majiteľ štyroch olympijských medailí vynechá sezónu 2026/27, pretože sa bude snažiť objaviť znovu radosť zo športu a chce čeliť novým výzvam. Napísal to na Instagrame.
Kagijama získal na tohtoročných hrách v Miláne aj minulých v roku 2022 v Pekingu vždy dve olympijské striebra z individuálnej i tímovej súťaže.
Vicemajstrom sveta sa stal štyrikrát, z MS má tiež jeden bronz. "Posledné sezóny mi priniesli veľa sklamaní a ťažkých chvíľ, bolo to stále hore a dole, ale som rád, že som tento rok zakončil na pozitívnej vlne," hodnotil.
Teraz chce viac o krasokorčuľovaní premýšľať a preteky vynechať. "Pracujem na rôznych projektoch a tiež plánujem nejakú šou na ľade, takže verím, že tam sa uvidíme," dodal Kagijama.
Na šampionáte v Prahe na konci marca skončil druhý za americkým fenoménom Iliou Malininom. Striebro si zabezpečil vo voľnej jazde po šiestom mieste z krátkeho programu.