Pred holandskými súrodencami viedol od začiatku. Viacnásobný majster sveta oslavuje zlato

/Správu aktualizujeme/
Kanadský šortrekár Steven Dubois získal na zimných olympijských hrách v Miláne zlatú medailu v pretekoch na 500 m trati.
Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu a štvornásobný majster sveta viedol v stredajšom A-finále od prvého kola a triumfoval pred holandskou súrodeneckou dvojicou Van´t Woutovcov.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara