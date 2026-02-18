Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailu

ZOH 2026 v Miláne a Cortine - beh na lyžiach
tímšprint mužov voľne - finále:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Einar Hedegart, Johannes Hösflot Kläbo
Nórsko
18:28,98 min
2.
Ben Ogden, Gus Schumacher
USA
+1,37 s
3.
Elia Barp, Federico Pellegrino
Taliansko
+3,31 s
4.
Janik Riebli, Valerio Grond
Švajčiarsko
+4,22 s
5.
Andrew Musgrave, James Clugnet
V. Británia
+7,61 s
6.
Antoine Cyr, Xavier Mckeever
Kanada
+9,71 s
Nórski bežci na lyžiach Einar Hedegart a Johannes Hösflot Kläbo získali zlato v stredajšom tímšprinte voľnou technikou na ZOH 2026.
V stredisku Tesero triumfovali vo finále s náskokom 1,4 sekundy pred Benom Ogdenom a Gusom Schumacherom z USA, bronz si vybojovali domáci Taliani Elia Barp a Federico Pellegrino (+3,3).
Pre Kläba to bola už desiata zlatá medaila na ZOH a piata na týchto hrách, čím vyrovnal rekord amerického rýchlokorčuliara Erica Heidena.
Kläbo pred štyrmi rokmi v Pekingu triumfoval v tímšprinte klasicky v dvojici s Erikom Valnesom a teraz vytvoril tandem s Hedegartom.
V kvalifikácii obsadili Nóri druhú priečku za USA a pred domácim Talianskom, vo finále potom potvrdili papierové predpoklady a postavili sa na najvyšší stupienok.
Kläbo zaútočil na poslednom stúpaní a konkurenti na jeho tempo nestačili. Na zlato tak premenil všetkých svojich päť štartov v Tesere a ešte ho čaká päťdesiatka klasicky.
Dvadsaťdeväťročný nórsky fenomén predtým na ZOH 2026 už postupne vyhral skiatlon, individuálny šprint klasicky, preteky na 10 km voľne a bol členom zlatej štafety.
V historickej tabuľke zlatých medailistov sa na prvej priečke ešte výraznejšie odpútal od krajanov Marit Björgenovej, Björna Dählieho a Oleho Einara Björndalena (všetci osem zlatých), jeho momentálna bilancia je 10-1-1.
V stredu vyrovnal rekord v počte titulov na jednej zimnej olympiáde. Pred ním to dokázal iba americký rýchlokorčuliar Eric Heiden, ktorý v Lake Placid 1980 vybojoval päť prvenstiev.
V historickej tabuľke všetkých olympionikov sa s desiatimi zlatými dostal na samostatnú druhú priečku, pred ním je už len „neprekonateľný“ americký plavec Michael Phelps s 23 zlatými a celkovo 28 medailami.
"Je to pekné, ale ešte som nemal čas o tom príliš premýšľať. Snažím sa sústrediť na to, čo treba urobiť. Našťastie sú teraz pred nami dva dni voľna,“ povedal Kläbo pre nórsku verejnoprávnu NRK. „Som, samozrejme, spokojný, že sa mi podarilo opäť vyhrať. Tímový šprint je jedna z najzábavnejších disciplín, ale aj jedna z najťažších. Je tu veľa silných tímov a veľa rýchlych bežcov, takže vždy ide o tesné súboje,“ dodal.
Kläbo dosiahol v tímšprinte zlatý olympijský hetrik po triumfoch v rokoch 2018 i 2022. V údolí Val di Fiemme bude mať v sobotu šancu zopakovať bezprecedentný zisk šiestich titulov zo šiestich štartov z vlaňajších MS v Trondheime. Dostal by sa tak na úroveň 11 zlatých na ZOH.
V kvalifikácii štartovali aj Slováci
Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek neuspeli v kvalifikácii, keď obsadili 20. miesto so stratou 29,46 sekundy na najrýchlejších Američanov. Do finále postúpilo 15 dvojíc. Pre olympijských debutantov Hindsa s Cenekom bol tímšprint prioritou na prebiehajúcich hrách, ale cieľ dostať sa medzi elitnú pätnástku nesplnili.
V kvalifikácii bežal každý z dvojčlenného tímu na 1,5 km dlhej trati samostatne. Cenek ako prvý zo slovenského tímu dosiahol čas 3:10,95 min., a to stačilo iba na 25. miesto v konkurencii 27 krajín s mankom 19,21 sekundy na prekvapujúceho lídra Jaumea Pueyoa zo Španielska.
Hinds bol rýchlejší o viac ako šesť sekúnd ako Cenek a časom 3:04,22 min. posunul tím o päť priečok vyššie. Na postup však Slováci potrebovali zajazdiť súhrnne o viac ako 17 sekúnd rýchlejší čas.
Hindsovi patrila celkovo 38. a Cenekovi 46. pozícia zo všetkých štartujúcich. Pre Ceneka sa účinkovanie na ZOH 2026 tímšprintom skončilo, Hinds by mal ešte v sobotu absolvovať kráľovskú disciplínu na 50 km klasicky.
