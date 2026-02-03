    Program a výsledky - Zimná olympiáda Miláno a Cortina 2026

    ZOH Miláno 2026: kompletný program a výsledky.
    4. feb 2026 o 00:00
    Pozrite si program zimných olympijských hier 2026 v talianskom Miláne a Cortine po jednotlivých dňoch.

    Kompletný program a výsledky zimnej olympiády Miláno 2026

    Deň

    Dátum

    Program a výsledky

    Minúta po minúte

    -2

    4. február (streda)

    TU >>>

    TU >>>

    -1

    5. február (štvrtok)

    TU >>>

    0

    6. február (piatok)

    TU >>>

    1

    7. február (sobota)

    TU >>>


    2

    8. február (nedeľa)

    TU >>>

    3

    9. február (pondelok)

    TU >>>

    4

    10. február (utorok)

    TU >>>

    5

    11. február (streda)

    TU >>>

    6

    12. február (štvrtok)

    TU >>>

    7

    13. február (piatok)

    TU >>>

    8

    14. február (sobota)

    TU >>>

    9

    15. február (nedeľa)

    TU >>>

    10

    16. február (pondelok)

    TU >>>

    11

    17. február (utorok)

    TU >>>

    12

    18. február (streda)

    TU >>>

    13

    19. február (štvrtok)

    TU >>>

    14

    20. február (piatok)

    TU >>>

    15

    21. február (sobota)

    TU >>>

    16

    22. február (nedeľa)

    TU >>>

    Všetci Slováci na ZOH Miláno 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky - Zimná olympiáda Miláno a Cortina 2026
    dnes 00:00
