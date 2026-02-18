Fantázia v Miláne. Slovenskí hokejisti budú na ZOH bojovať o medaily

Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále
Slovensko - Nemecko 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)
Góly: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, P. Koch), 41. Regenda (P. Koch, Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (Reichel, M. Müller)
Rozhodcovia: Rehman (USA), O´Rourke - MacPherson (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.)
Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 9532
Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel
Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.
Slováci sa medzi štvorkou najlepších tímov olympijského turnaja predstavia druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi získali bronzové medaily.
Pre Nemcov sa turnaj skončil. Slováci spoznajú svojho semifinálového súpera po zostávajúcich štvrťfinálových dueloch.
V nich sa vo štvrtok stretnú Kanada s Českom (od 16.40), Fínsko so Švajčiarskom (18.10) a USA so Švédskom (21.10).
Semifinálové zápasy sú na programe v milánskej Santagiulia aréne v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Priebeh zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
I. tretina:
Úvod priniesol nervózny hokej z oboch strán a hre chýbala presnosť. Tímy postupne získali sebaistotu a prišli aj gólové príležitosti.
V 8. minúte Wissman hákoval Slafkovského, ktorý mal počas následnej presilovky sľubnú strelu, no Grubauer sa stihol presunúť.
Krátko na to sa k početnej výhode dostali Nemci po tom, čo Cingel pridržal Draisaitla, no Slováci sa dokázali ubrániť.
V 18. minúte sa do sľubnej šance dostal Pospíšil, ofenzívna akcia Slovákov pokračovala a Černákovu strelu tečoval Regenda - 1:0.
Slováci zblokovali v prvej tretine viacero striel Nemcov, ktorí v sľubných príležitostiach viackrát netrafili bránku tak ako Tiffels v závere prvej časti.
FOTO: Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Zverenci Vladimíra Országha prestrieľali súpera v prvej tretine 17:5 a zatiaľ čo viedli iba 1:0, v druhej im aj prehra na strely 5:9 stačila k výraznému zvýšeniu náskoku.
II. tretina:
Dôležitý gól na 2:0 strelil v 24. minúte Kelemen, ktorý sa zbavil Kälbleho a bekhendom prekonal Grubauera.
Už o 33 sekúnd Hudáček v strednom pásme uvoľnil Okuliara, ktorý po brejku zvýšil na 3:0. Slováci si dávali pozor na dorážky a snažili sa rýchlo otáčať hru z obranného pásma.
Nemci sa do zápasu nevrátili ani v 26. minúte po menšom treste po Hlavaja. Hra slovenského tímu robila Nemcom problémy a tí od 31. minúty prehrávali už 0:4.
V prečíslení dvoch proti jednému sa Dvorský rozhodol pre strelu a Grubauer štvrtýkrát inkasoval. Nemci sa nadýchli v 35. minúte po tom, čo Reichel strelou spomedzi kruhov využil prihrávku Draisaitla - 4:1.
III. tretina:
Slováci zvýšili svoj náskok už v 58. sekunde tretej tretiny. Koch nastrelil puk na bránku a Regenda z dorážky spomedzi kruhov upravil skóre.
V 50. minúte hrali Nemci krátku presilovku a Tiffels po krížnej prihrávke Reichela znížil na 2:5.
Nemci sa štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodli pre hru bez brankára.
Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom Tatar pohodlne zvýšil na 6:2.
Hlasy po zápase
Pavol Regenda, útočník SR, strelec dvoch gólov: „Som rád, že mi to konečne padlo a že som pomohol tímu k víťazstvu. Dnes to bol kolektívny výkon aj s výborným výkonom brankára. Keby nám niekto pred turnajom povedal, že postúpime do semifinále, určite by sme to brali. Vytvorili sme dobrý tím. Od prvého do posledného chalana každý pracuje na tom, aby tím zvíťazil. Sme v top štvorke a ideme ďalej. Je jedno, koho dostaneme v semifinále, pôjdeme do toho naplno.“
Samuel Hlavaj, brankár SR: „Je to eufória, ale nemôžeme lietať vysoko. Môžeme si to chvíľku užiť, ale ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Dnes to bol čisto náš zápas. Kontrolovali sme ho. Nemcov sme k ničomu nepustili a keď sa aj k niečomu dostali, tak iba po našich chybách. V semifinále si už súpera nevyberieme. Budeme hrať s tým, kto na nás vyjde.“
