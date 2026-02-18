    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska sa tešia z gólu.
    Fantázia v Miláne. Slovenskí hokejisti budú na ZOH bojovať o medaily
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo Nemecko
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú
    Fantázia v Miláne. Slovenskí hokejisti budú na ZOH bojovať o medaily

    Hokejisti Slovenska sa tešia z gólu.
    Fotogaléria (100)
    Hokejisti Slovenska sa tešia z gólu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 14:37
    Hokejisti Slovenska zvíťazili v zápase štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále

    Slovensko - Nemecko 6:2 (1:0, 3:1, 2:1)

    Góly: 19. Regenda (Černák, Fehérváry), 25. Kelemen (Regenda), 25. Okuliar (Hudáček, Dvorský), 31. Dvorský (Okuliar, P. Koch), 41. Regenda (P. Koch, Pospíšil), 57. Tatar (Ružička, Slafkovský) – 35. Reichel (Draisaitl), 50. Tiffels (Reichel, M. Müller)

    Rozhodcovia: Rehman (USA), O´Rourke - MacPherson (obaja Kan.), Ankerstjerne (Dán.)

    Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9532

    Slovensko: Hlavaj - Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch - Tatar, Ružička, Slafkovský - Regenda, Pospíšil, Kelemen - Hudáček, Dvorský, Okuliar - Takáč, Sukeľ, Liška - Cingel

    Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Reichel - Peterka, Stützle, Samanski - Michaelis, Kahun, Tuomie - Ehl, Sturm, Rieder - Schütz

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo štvrťfinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s Nemeckom 6:2.

    Slováci sa medzi štvorkou najlepších tímov olympijského turnaja predstavia druhýkrát za sebou, pred štyrmi rokmi získali bronzové medaily.

    Pre Nemcov sa turnaj skončil. Slováci spoznajú svojho semifinálového súpera po zostávajúcich štvrťfinálových dueloch.

    V nich sa vo štvrtok stretnú Kanada s Českom (od 16.40), Fínsko so Švajčiarskom (18.10) a USA so Švédskom (21.10).

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    100 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Oliver Okuliar (8) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18), Oliver Okuliar (8) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Matúš Sukeľ (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Semifinálové zápasy sú na programe v milánskej Santagiulia aréne v piatok 20. februára o 16.40 a 21.10.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Česko
    Česko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Priebeh zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Úvod priniesol nervózny hokej z oboch strán a hre chýbala presnosť. Tímy postupne získali sebaistotu a prišli aj gólové príležitosti.

    V 8. minúte Wissman hákoval Slafkovského, ktorý mal počas následnej presilovky sľubnú strelu, no Grubauer sa stihol presunúť.

    Krátko na to sa k početnej výhode dostali Nemci po tom, čo Cingel pridržal Draisaitla, no Slováci sa dokázali ubrániť.

    V 18. minúte sa do sľubnej šance dostal Pospíšil, ofenzívna akcia Slovákov pokračovala a Černákovu strelu tečoval Regenda - 1:0.

    Slováci zblokovali v prvej tretine viacero striel Nemcov, ktorí v sľubných príležitostiach viackrát netrafili bránku tak ako Tiffels v závere prvej časti.

    FOTO: Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026

    Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026.
    Štatistiky zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026. (Autor: SofaScore)

    Zverenci Vladimíra Országha prestrieľali súpera v prvej tretine 17:5 a zatiaľ čo viedli iba 1:0, v druhej im aj prehra na strely 5:9 stačila k výraznému zvýšeniu náskoku.

    II. tretina:

    Dôležitý gól na 2:0 strelil v 24. minúte Kelemen, ktorý sa zbavil Kälbleho a bekhendom prekonal Grubauera.

    Už o 33 sekúnd Hudáček v strednom pásme uvoľnil Okuliara, ktorý po brejku zvýšil na 3:0. Slováci si dávali pozor na dorážky a snažili sa rýchlo otáčať hru z obranného pásma.

    Nemci sa do zápasu nevrátili ani v 26. minúte po menšom treste po Hlavaja. Hra slovenského tímu robila Nemcom problémy a tí od 31. minúty prehrávali už 0:4.

    V prečíslení dvoch proti jednému sa Dvorský rozhodol pre strelu a Grubauer štvrtýkrát inkasoval. Nemci sa nadýchli v 35. minúte po tom, čo Reichel strelou spomedzi kruhov využil prihrávku Draisaitla - 4:1.

    III. tretina:

    Slováci zvýšili svoj náskok už v 58. sekunde tretej tretiny. Koch nastrelil puk na bránku a Regenda z dorážky spomedzi kruhov upravil skóre.

    V 50. minúte hrali Nemci krátku presilovku a Tiffels po krížnej prihrávke Reichela znížil na 2:5.

    Nemci sa štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času rozhodli pre hru bez brankára.

    Počas nej sa Slováci dostali do protiútoku, v ktorom Tatar pohodlne zvýšil na 6:2.

    Hlasy po zápase

    Pavol Regenda, útočník SR, strelec dvoch gólov: „Som rád, že mi to konečne padlo a že som pomohol tímu k víťazstvu. Dnes to bol kolektívny výkon aj s výborným výkonom brankára. Keby nám niekto pred turnajom povedal, že postúpime do semifinále, určite by sme to brali. Vytvorili sme dobrý tím. Od prvého do posledného chalana každý pracuje na tom, aby tím zvíťazil. Sme v top štvorke a ideme ďalej. Je jedno, koho dostaneme v semifinále, pôjdeme do toho naplno.“

    Samuel Hlavaj, brankár SR: „Je to eufória, ale nemôžeme lietať vysoko. Môžeme si to chvíľku užiť, ale ešte nás čakajú dva ťažké zápasy. Dnes to bol čisto náš zápas. Kontrolovali sme ho. Nemcov sme k ničomu nepustili a keď sa aj k niečomu dostali, tak iba po našich chybách. V semifinále si už súpera nevyberieme. Budeme hrať s tým, kto na nás vyjde.“

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

