Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová

Ak by pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadila v prvom kole slalomu 29. miesto, bolo by to veľké sklamanie a minimalizovanie šancí na olympijskú medailu. Dnes má však toto umiestnenie úplne inú hodnotu.
Petra Vlhová sa po vyše dvojročnej pauze vrátila do súťažného kolotoča, pričom len pred mesiacom oznámila, že môže trénovať bez obmedzení.
O forme slovenskej lyžiarky sa veľa špekulovalo, niečo naznačil jej výkon v tímovej súťaži, no zásadnú odpovedať dal až stredajší výkon v slalome.
Na jazde 30-ročnej Liptáčky bol vidieť dlhý pretekársky výpadok, no napriek tomu si vybojovala postup do druhého kola, keď sa s Nórkou Biancou Bakke Westhoffovou podelili o 29. najlepší čas.
"Myslím si, že vzhľadom na okolnosti to bola solídna jazda, hoci tam boli vidno tréningové nedostatky," uviedol komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.
Emotívna Valette Zuzulová
Na základe komplexných medzičasov figurovala Vlhová v polovici trate až na 40. mieste, no druhá časť jej vyšla lepšie a napokon prenikla do top 30.
Z jej pohľadu bol najvydarenejší úsek po druhom medzičase k tomu tretiemu, v ktorom stratila na Mikaelu Shiffrinovú štyri desatiny. Bolo to dokonca menej než celkovo tretia Švédka Cornelia Öhlundová.
"Technika tam stále je, ale Petru niečo obmedzuje a jej jazde chýba ľahkosť," hovorila v priamom prenose Veronika Valette Zuzulová, ktorá návrat svojej lyžiarskej nástupkyne veľmi emotívne prežívala.
So slzami v očiach hovorila, že vie, čím si Vlhová prechádza, keďže takisto bola pre olympiádou v Pjongčangu zranená, aj keď nie taký dlhý čas.
"Povedala som jej, že je úžasná a nech sa nevzdáva. Pamätám si ju, ako jedla gumených medvedíkov, nemala ten režim a zrazu sa z nej stala profesionálka.
O to je to krajšie a buďme na Petru hrdí, nech to dopadne akokoľvek. Je to veľká vec, čo dnes dokázala," hovorila plačúca Valette Zuzulová.
Odhodlaná ďalej bojovať
Už pred samotným štartom vyjadrili mnohé lyžiarky radosť z toho, že sa Petra Vlhová po zranení kolena, ktoré utrpela doma v Jasnej, vrátila.
"Nemôžem sa dočkať jej návratu. Naposledy sme sa stretli vlani v Semmeringu, kde bola ako diváčka. Pred kombinačným slalom som jej poslala fotku.
Bolo na nej, ako sa teší z olympijského zlata v Pekingu a popis: "Vitaj späť, som rada, že ťa uvidím." Teším sa že budeme spolu súťažiť, vždy je to s ňou zábava," uviedla nemecká lyžiarka Lena Dürrová.
Vlhová napokon stratila na Mikaelu Shiffrinovú takmer tri sekundy, no ako už viackrát povedala, pre ňu je úspech už len to, že v Cortine môže štartovať.
"Emócie sú veľké a som šťastná, že som tu. Je to náročné, pretože moje telo nereaguje tak, ako predtým. Som však tu a bojujem. Na trati to bolo všelijaké, čaká ma ešte veľa práce, ale som odhodlaná bojovať.
Ľudia to nevidia, ale ja som bola celé dni v posilňovni, či už s fyzioterapeutmi alebo s kondičnými trénermi. Sú to hodiny, ktoré mi chýbajú na lyžiach.
Moja hlava chce niečo urobiť, ale nohy nereagujú. Je to zvláštne. Pamätám si všetko ako mám urobiť, ale nohy sú proti. Verím, že to pôjde, ale potrebujem objem a trochu viac času," povedala pre STVR.
Skvelá jazda Shiffrinovej
Druhé kolo slalomu sa začína o 13.30 h a Vlhová v ňom bude mať výhodu upravenej trate. Hoci priznala, že jej o výsledok až tak nejde, v prípade vydarenej jazdy sa môže posunúť o zopár priečok dopredu.
"Nie je to ľahké. Od jej posledných pretekov uplynuli dva roky. Samozrejme, aby získala pocit z lyžovania a bol rýchla, sa musí porovnávať s ostatnými a potom napredovať," uviedla legendárna Marlies Schildová.
Po úvodnom kole je blízko k vytúženému olympijskému zlatu po ôsmich rokoch Mikaela Shiffrinová, ktorá si vypracovala výrazný náskok.
"Bola to dobrá, aktívna a čistá jazda. Cítila som sa veľmi dobre. Pred štartom bola aj drobná nervozita, ale všetku svoju energiu sústredím len na bránky medzi štartom a cieľom," povedala Shiffrinová.
Na nešťastný Peking bude chcieť zabudnúť aj Dürrová, ktorá v Číne vyhrala prvé kolo, no napokon bola tesne až štvrtá. Tentokrát jej patrí druhá priečka s náskokom 18 stotín pred treťou Öhlundovou.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE: Slovensko - Nemecko, štvrťfinále ZOH 2026
- Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara