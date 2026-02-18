18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Mikaela Shiffrinová v slalome na ZOH 2026
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Ženská štafeta v biatlone na 4x6 km dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Fotogaléria (8)
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Miroslav Kováčik|18. feb 2026 o 12:45
ShareTweet2

Petra Vlhová má za sebou prvé kolo slalomu na ZOH 2026.

Ak by pred štyrmi rokmi v Pekingu obsadila v prvom kole slalomu 29. miesto, bolo by to veľké sklamanie a minimalizovanie šancí na olympijskú medailu. Dnes má však toto umiestnenie úplne inú hodnotu.

Petra Vlhová sa po vyše dvojročnej pauze vrátila do súťažného kolotoča, pričom len pred mesiacom oznámila, že môže trénovať bez obmedzení.

O forme slovenskej lyžiarky sa veľa špekulovalo, niečo naznačil jej výkon v tímovej súťaži, no zásadnú odpovedať dal až stredajší výkon v slalome.

Na jazde 30-ročnej Liptáčky bol vidieť dlhý pretekársky výpadok, no napriek tomu si vybojovala postup do druhého kola, keď sa s Nórkou Biancou Bakke Westhoffovou podelili o 29. najlepší čas.

"Myslím si, že vzhľadom na okolnosti to bola solídna jazda, hoci tam boli vidno tréningové nedostatky," uviedol komentátor Eurosportu Dominik Kárnik.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
8 fotografií
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová prichádza do cieľa v 1. kole slalomu žien na ZOH 2026. Petra Vlhová v cieli 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.

Emotívna Valette Zuzulová

Na základe komplexných medzičasov figurovala Vlhová v polovici trate až na 40. mieste, no druhá časť jej vyšla lepšie a napokon prenikla do top 30. 

Z jej pohľadu bol najvydarenejší úsek po druhom medzičase k tomu tretiemu, v ktorom stratila na Mikaelu Shiffrinovú štyri desatiny. Bolo to dokonca menej než celkovo tretia Švédka Cornelia Öhlundová.

"Technika tam stále je, ale Petru niečo obmedzuje a jej jazde chýba ľahkosť," hovorila v priamom prenose Veronika Valette Zuzulová, ktorá návrat svojej lyžiarskej nástupkyne veľmi emotívne prežívala. 

So slzami v očiach hovorila, že vie, čím si Vlhová prechádza, keďže takisto bola pre olympiádou v Pjongčangu zranená, aj keď nie taký dlhý čas.

"Povedala som jej, že je úžasná a nech sa nevzdáva. Pamätám si ju, ako jedla gumených medvedíkov, nemala ten režim a zrazu sa z nej stala profesionálka.

O to je to krajšie a buďme na Petru hrdí, nech to dopadne akokoľvek. Je to veľká vec, čo dnes dokázala," hovorila plačúca Valette Zuzulová. 

Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť
Súvisiaci článok
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť

Odhodlaná ďalej bojovať

Už pred samotným štartom vyjadrili mnohé lyžiarky radosť z toho, že sa Petra Vlhová po zranení kolena, ktoré utrpela doma v Jasnej, vrátila.

"Nemôžem sa dočkať jej návratu. Naposledy sme sa stretli vlani v Semmeringu, kde bola ako diváčka. Pred kombinačným slalom som jej poslala fotku.

Bolo na nej, ako sa teší z olympijského zlata v Pekingu a popis: "Vitaj späť, som rada, že ťa uvidím." Teším sa že budeme spolu súťažiť, vždy je to s ňou zábava," uviedla nemecká lyžiarka Lena Dürrová. 

Vlhová napokon stratila na Mikaelu Shiffrinovú takmer tri sekundy, no ako už viackrát povedala, pre ňu je úspech už len to, že v Cortine môže štartovať.

"Emócie sú veľké a som šťastná, že som tu. Je to náročné, pretože moje telo nereaguje tak, ako predtým. Som však tu a bojujem. Na trati to bolo všelijaké, čaká ma ešte veľa práce, ale som odhodlaná bojovať.

Ľudia to nevidia, ale ja som bola celé dni v posilňovni, či už s fyzioterapeutmi alebo s kondičnými trénermi. Sú to hodiny, ktoré mi chýbajú na lyžiach. 

Moja hlava chce niečo urobiť, ale nohy nereagujú. Je to zvláštne. Pamätám si všetko ako mám urobiť, ale nohy sú proti. Verím, že to pôjde, ale potrebujem objem a trochu viac času," povedala pre STVR.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR)

Skvelá jazda Shiffrinovej

Druhé kolo slalomu sa začína o 13.30 h a Vlhová v ňom bude mať výhodu upravenej trate. Hoci priznala, že jej o výsledok až tak nejde, v prípade vydarenej jazdy sa môže posunúť o zopár priečok dopredu. 

"Nie je to ľahké. Od jej posledných pretekov uplynuli dva roky. Samozrejme, aby získala pocit z lyžovania a bol rýchla, sa musí porovnávať s ostatnými a potom napredovať," uviedla legendárna Marlies Schildová.

Po úvodnom kole je blízko k vytúženému olympijskému zlatu po ôsmich rokoch Mikaela Shiffrinová, ktorá si vypracovala výrazný náskok. 

"Bola to dobrá, aktívna a čistá jazda. Cítila som sa veľmi dobre. Pred štartom bola aj drobná nervozita, ale všetku svoju energiu sústredím len na bránky medzi štartom a cieľom," povedala Shiffrinová. 

Na nešťastný Peking bude chcieť zabudnúť aj Dürrová, ktorá v Číne vyhrala prvé kolo, no napokon bola tesne až štvrtá. Tentokrát jej patrí druhá priečka s náskokom 18 stotín pred treťou Öhlundovou. 

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
teraz
Mária Remeňová.
ut 17:45|2
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
ut 17:45|2
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
dnes 10:40|88
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
dnes 10:40|88
Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
dnes 13:29
Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
dnes 13:29
Čínsky snoubordista I-ming Su
dnes 13:12
Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
dnes 13:12
Johannes Hösflot Kläbo
dnes 12:42
Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
dnes 12:42
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 11:05|1
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
dnes 11:05|1
Maja Dahlqvistová sa raduje v cieli
dnes 12:22
Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
dnes 12:22
Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
dnes 11:25
Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
dnes 11:25
Slovakia's Petra Vlhova competes during an alpine ski, women's slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
dnes 10:52
Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
dnes 10:52
Mikaela Shiffrinová.
dnes 10:24
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
dnes 10:24
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
dnes 09:07
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
dnes 09:07
Mikaela Shiffrinová.
Miroslav Kováčikut 21:40|2
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na VlhovúMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
Miroslav Kováčik|ut 21:40|2
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
ut 16:40|8
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:40|8
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
ut 16:50|5
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:50|5
Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
dnes 08:09|2
Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
dnes 08:09|2
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:15
Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:15
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
dnes 07:00|17
ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00|17
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová