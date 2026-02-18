    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    4 - 3
    1:2, 1:0, 1:1, 1:0
    Po predĺžení
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Prehľad zápasuPastrňákOnline prenosSumár

    Česko bolo od senzačného postupu len minúty. Proti Kanade nezvládlo predĺženie

    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále.
    Fotogaléria (19)
    Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 19:14
    ShareTweet8

    Hokejisti Kanady si v zápase štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 poradili s Českom. Pozrite si sumár, góly a priebeh.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále

    Kanada - Česko 4:3 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)

    Góly: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (Toews, Jarvis), 62. Marner (Celebrini, Harley) – 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák (Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl)

    Rozhodcovia: Holm (Švéd.), Rooney (USA) - Brisebois (Kan.), Murray (USA)

    Vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.984

    Kanada: Binnington – Makar, Toews, Doughty, Harley, Parayko, Sanheim, Theodore – Wilson, McDavid, Celebrini – Suzuki, MacKinnon, Hagel – Stone, Crosby, Marner – Reinhart, Horvat, Marchand – Jarvis

    Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Kundrátek – Pastrňák, Sedlák, Červenka – Nečas, Kämpf, Chlapík – Kaše, Hertl, Palát – Stránský, Tomášek, Flek – Kubalík

    Hokejisti Kanady zvíťazili vo štvrťfinále ZOH v Miláne. V stredajšom zápase si poradili s Českom 4:3 po predĺžení.

    Rozhodujúci presný zásah „javorových listov“ zaznamenal Mitch Marner.

    Kanaďania si na svojho súpera budú musieť počkať do vyvrcholenia štvrťfinálového programu.

    Ak vo večernom súboji medzi USA a Švédskom zvíťazí zámorský tím, Kanada bude v pozícii najvyššie nasadeného a zahrá si proti lepšiemu z dvojice Fínsko - Švajčiarsko.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Macklin Celebrini oslavuje gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    19 fotografií
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.JB 34 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) oslavuje so spoluhráčmi Romanom Červenkom (10) a Radkom Gudášom (3) po tom, ako strelil úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 32 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno.JB 31 Miláno - Kanadský hráč Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 29 Miláno - Kanadský hráč Macklin Celebrini (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól cez českého brankára Lukáša Dostála (vľavo) v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 28 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 27 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 36 Miláno - Český hráč David Pastrňák (88) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Kanade v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 35 Miláno - Český hráč David Pastrňák (88) oslavuje so spoluhráčmi na striedačke po tom, ako strelil druhý gól proti Kanade v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.

    Ak postúpia „tri korunky“, budú práve Švédi súperom Kanady a Slovensko bude po postupe cez Nemecko čeliť víťazovi zápasu medzi Fínskom a Švajčiarskom.

    Ak americký výber zdolá Švédsko, zahrá si o postup do finále proti Slovákom.

    Priebeh zápasu Kanada - Česko na ZOH 2026

    I. tretina:

    Ak chceli Česi uspieť proti topfavoritovi turnaja, museli svoj výkon postaviť na obetavosti. Česko bolo v prvej tretine vyrovnaným súperom, navyše mužstvo trénera Rulíka bolo efektívne v zakončení.

    Kanadu síce poslal do vedenia Celebrini, odhodlanie Čechov však ukázala najmä kombinácia, ktorá znamenala vyrovnanie.

    Gudas v strednom pásme prečítal krížnu prihrávku, zatiahol puk do pásma, v druhej vlne našiel Červenku a český kapitán vyšperkoval akciu prihrávkou pred prázdnu bránku Sedlákovi - 1:1.

    Iba jediný gól mal na konte po štyroch dueloch Pastrňák, ktorý sa však pripomenul v 15. minúte, keď v presilovej hre poslal svoj tím do vedenia presnou strelou z prvej.

    II. tretina:

    Kanaďania mali v prostrednej časti hry jasnú hernú prevahu a vyrovnávajúci gól visel na vlásku.

    Česi krátko po polovici zápasu ponúkli zámorskému tímu presilovku a v nej skóroval MacKinnon po prihrávke Celebriniho.

    Najmladší hráč „javorových listov“ v presilovkovom vzorci nahradil toho najstaršieho, keďže kapitán

    Crosby odišiel do šatní v úvode druhej tretiny a pre zranenie duel nedohral. Česko však muselo byť so stavom 2:2 po 40 minútach spokojné, keďže Kanaďania rozpútali kolotoč v útočnom pásme a Suzuki pred odkrytou bránkou trafil žrď.

    III. tretina:

    Pred tretím dejstvom bolo jasné, že osud zápasu môže byť o nasledujúcom presnom zásahu.

    Česi výborne bránili a práve z poctivej hry v obrannom pásme pramenil gól na 3:2. Hertl výborne zblokoval telom strelu Harleyho, puk sa odrazil dopredu Nečasovi, ten našiel v druhej vlne Paláta a skúsený útočník prekonal Binningtona.

    Kanaďania prežili infarktový záver vďaka teču Suzukiho, ktorý poslal zápas do predĺženia.

    Predĺženie:

    V ňom mal veľkú šancu Šimek, ktorý sa však nestal hrdinom Čechov. Na opačnej strane trestal po peknom individuálnom prieniku Marner a ukončil Česku turnaj vo štvrťfinále.

    Hokej na ZOH 2026 - štvrťfinále 18.2.2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    4 PP - 3
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    0 - 2
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    0
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Česko bolo od senzačného postupu len minúty. Proti Kanade nezvládlo predĺženie