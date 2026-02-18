Obhajkyne zlata odchádzajú z Milána bez cenného kovu. Štafetu šortreku ovládli Kórejčanky

18.02.2026 06:00
TASR|18. feb 2026 o 21:33
Striebro si vybojovali domáce Talianky.

Šortrekárky Kórejskej republiky získali na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne zlaté medaily v štafete na 3000 metrov.

Kvarteto v zložení Choi Min-jeong, Shim Suk-hee, Kim Gil-li a Noh Do-hee triumfovalo v stredajšom A-finále pred reprezentantkami Talianska, bronz si vybojovali Kanaďanky.

Obhajkyne zlata z Pekingu Holanďanky skončili mimo medailových stupňov na štvrtej priečke.

Kórejčanky dosiahli najrýchlejší čas už v semifinále a po ôsmich rokoch sa vrátili na najvyšší stupienok.

Zlato predtým získali na ZOH 2014 v Soči a obhájili ho na „domácich“ hrách v roku 2018, o štyri roky neskôr im ho vyfúkli Holanďanky. Pre svoju krajinu získali druhé zlato na prebiehajúcich hrách a siedme celkovo.

Na druhom mieste finišovali Talianky a Arianna Fontanová pridala do svojej bohatej zbierky už 14. medailu (3-6-5) zo ZOH.

V historických tabuľkách sa 35-ročná domáca legenda, ktorá štartuje v Miláne už na šiestej olympiáde za sebou, dorovnala druhému Ole Einarovi Björndalenovi. Rekordných pätnásť kovov v rámci zimnej verzie hier má na konte Marit Björgenová (8-4-3).

