ONLINE: Tímový šprint mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Kde sledovať bežecké lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Peter Hinds, Tomáš Cenek, tímový šprint, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach 2026
18.02.2026 o 10:15
Muži - Tímový šprint voľne (kvalifikácia)
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Norsko (Hedegart, Klæbo)
2. USA (Ogden, Schumacher)
3. Itálie (Barp, Pellegrino)
4. Francie (Desloges, Chappaz)
5. Švédsko (Häggström, Anger)
6. Česká rep. (Tuž, Novák)
7. Finsko (Vuorinen, Mäki)
8. Švýcarsko (Riebli, Grond)
9. Velká Británie (Musgrave, Clugnet)
10. Kanada (Cyr, McKeever)
11. Rakousko (Föttinger, Moser)
12. Německo (Moch, Stölben)
13. Polsko (Staręga, Bury)
14. Španělsko (Pueyo, Colell Pantebre)
15. Slovinsko (Šimenc, Stern)
16. Estonsko (Dremljuga, Himma)
17. Austrálie (Vik, Hinckfuss)
18. Lotyšsko (Kaparkalejs, Vigants)
19. Čína (Wang, Li)
20. Rumunsko (Pepene, Cojocaru)
21. Ukrajina (Drahun, Lisohor)
22. Kazachstán (Bašmakov, Muratbekov)
23. Bulharsko (Matikanov, Peškov)
24. Slovensko (Cenek, Hinds)
25. Argentina (Dal Farra, Sauma)
26. Maďarsko (Konya, Büki)
27. Litva (Vaičiulis, Strolia)
1. Norsko (Hedegart, Klæbo)
2. USA (Ogden, Schumacher)
3. Itálie (Barp, Pellegrino)
4. Francie (Desloges, Chappaz)
5. Švédsko (Häggström, Anger)
6. Česká rep. (Tuž, Novák)
7. Finsko (Vuorinen, Mäki)
8. Švýcarsko (Riebli, Grond)
9. Velká Británie (Musgrave, Clugnet)
10. Kanada (Cyr, McKeever)
11. Rakousko (Föttinger, Moser)
12. Německo (Moch, Stölben)
13. Polsko (Staręga, Bury)
14. Španělsko (Pueyo, Colell Pantebre)
15. Slovinsko (Šimenc, Stern)
16. Estonsko (Dremljuga, Himma)
17. Austrálie (Vik, Hinckfuss)
18. Lotyšsko (Kaparkalejs, Vigants)
19. Čína (Wang, Li)
20. Rumunsko (Pepene, Cojocaru)
21. Ukrajina (Drahun, Lisohor)
22. Kazachstán (Bašmakov, Muratbekov)
23. Bulharsko (Matikanov, Peškov)
24. Slovensko (Cenek, Hinds)
25. Argentina (Dal Farra, Sauma)
26. Maďarsko (Konya, Büki)
27. Litva (Vaičiulis, Strolia)
Český tým budou reprezentovat Jiří Tuž, jenž byl v klasickém sprintu na fantastickém pátém místě, a Michal Novák, jenž neprošel kvalifikací. Ale zase je jedenáctým mužem volné desítky.
Slovenský tým budou reprezentoval Tomáš Cenek Peter Hinds, kteří ve sprintu jednotlivců nepostoupili z kvalifikace.
Slovenský tým budou reprezentoval Tomáš Cenek Peter Hinds, kteří ve sprintu jednotlivců nepostoupili z kvalifikace.
Do kvalifikace je přihlášeno celkem 27 dvojic. Kvalifikace je rozdělena na dvě části. Napřed bude startovat prvních 27 členů týmů, po přestávce pak druzí členů týmů. Na základě výsledků obou sprinterů se vytvoří pořadí týmů a 15 nejlepších postoupí do finále, kde už se pojede ve zmíněném klasickém sprinterském formátu se střídání po okruzích.
Před čtyřmi lety v Pekingu vyhráli Norové Johannes Hoesflot Klaebo a Erik Valnes. Klaebo bude na startu i ve středu, tentokrát ale s Einarem Hedegartem. Stříbro brali Finové Iivo Niskanen a Joni Mäki. Mäki bude medaili obhajovat spolu s Laurim Vuorinenem. Bronzoví byli Alexandrové Bolšunov s Teretjevem.
Olympijské hry nabízí v Teseru, které se nachází ve Val di Fiemme, ve středu závody v týmových sprintech. Jedná se o hodně atraktivní disciplínu, při které se po jednotlivých okruzích členové dvoučlenných týmů prostřídávají. Ještě než ale dojde k tomuto závodu, musí dojít ke kvalifikaci, která proběhne ráno.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:15.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- ONLINE: Petra Vlhová ide 1. kolo slalomu žien na ZOH 2026
- Dvojice štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara