Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na Vlhovú
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval Izraelčana
ONLINE: Tímový šprint mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)

ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.
Sportnet|18. feb 2026 o 07:15
Sledujte s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenskí bežci na lyžiach Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Kde sledovať bežecké lyžovanie na ZOH v TV?
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Peter Hinds, Tomáš Cenek, tímový šprint, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach  2026
18.02.2026 o 10:15
Muži - Tímový šprint voľne (kvalifikácia)
Plánovaný
Prenos
Startovní listina

1. Norsko (Hedegart, Klæbo)
2. USA (Ogden, Schumacher)
3. Itálie (Barp, Pellegrino)
4. Francie (Desloges, Chappaz)
5. Švédsko (Häggström, Anger)
6. Česká rep. (Tuž, Novák)
7. Finsko (Vuorinen, Mäki)
8. Švýcarsko (Riebli, Grond)
9. Velká Británie (Musgrave, Clugnet)
10. Kanada (Cyr, McKeever)
11. Rakousko (Föttinger, Moser)
12. Německo (Moch, Stölben)
13. Polsko (Staręga, Bury)
14. Španělsko (Pueyo, Colell Pantebre)
15. Slovinsko (Šimenc, Stern)
16. Estonsko (Dremljuga, Himma)
17. Austrálie (Vik, Hinckfuss)
18. Lotyšsko (Kaparkalejs, Vigants)
19. Čína (Wang, Li)
20. Rumunsko (Pepene, Cojocaru)
21. Ukrajina (Drahun, Lisohor)
22. Kazachstán (Bašmakov, Muratbekov)
23. Bulharsko (Matikanov, Peškov)
24. Slovensko (Cenek, Hinds)
25. Argentina (Dal Farra, Sauma)
26. Maďarsko (Konya, Büki)
27. Litva (Vaičiulis, Strolia)
Český tým budou reprezentovat Jiří Tuž, jenž byl v klasickém sprintu na fantastickém pátém místě, a Michal Novák, jenž neprošel kvalifikací. Ale zase je jedenáctým mužem volné desítky.

Slovenský tým budou reprezentoval Tomáš Cenek Peter Hinds, kteří ve sprintu jednotlivců nepostoupili z kvalifikace.
Do kvalifikace je přihlášeno celkem 27 dvojic. Kvalifikace je rozdělena na dvě části. Napřed bude startovat prvních 27 členů týmů, po přestávce pak druzí členů týmů. Na základě výsledků obou sprinterů se vytvoří pořadí týmů a 15 nejlepších postoupí do finále, kde už se pojede ve zmíněném klasickém sprinterském formátu se střídání po okruzích.
Před čtyřmi lety v Pekingu vyhráli Norové Johannes Hoesflot Klaebo a Erik Valnes. Klaebo bude na startu i ve středu, tentokrát ale s Einarem Hedegartem. Stříbro brali Finové Iivo Niskanen a Joni Mäki. Mäki bude medaili obhajovat spolu s Laurim Vuorinenem. Bronzoví byli Alexandrové Bolšunov s Teretjevem.
Olympijské hry nabízí v Teseru, které se nachází ve Val di Fiemme, ve středu závody v týmových sprintech. Jedná se o hodně atraktivní disciplínu, při které se po jednotlivých okruzích členové dvoučlenných týmů prostřídávají. Ještě než ale dojde k tomuto závodu, musí dojít ke kvalifikaci, která proběhne ráno.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:15.

Beh na lyžiach

ONLINE: Slovensko - Nemecko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (štvrťfinále)
teraz
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:15
ONLINE: Tímový šprint mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Peter Hinds, Tomáš Cenek)Sledujte s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:15
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026. online
dnes 07:00
ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová, Katarína Šrobová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
