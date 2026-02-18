Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailu

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
skoky žien - výsledky:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Sü Meng-tchao
Čína
112,90 b
2.
Danielle Scottová
Austrália
102,17
3.
Čchi Šao
Čína
101,90
4.
Fan-jü Kchung
Čína
101,31
5.
Kalia Kuhnová
USA
178,00 b
6.
Winter Vineckiová
USA
160,50 b
Čínska akrobatická lyžiarka Sü Meng-tchao sa na ZOH 2026 stala víťazkou v skokoch.
Vo finále triumfovala so známkou 112,90 bodu a obhájila tak najcennejší kov zo ZOH 2022 v Pekingu.
Striebro získala Austrálčanka Danielle Scottová (102,17 b.) a bronz ďalšia Číňanka Čchi Šao (101,90).
Obhajkyňa zlata s prehľadom postúpila do šesťčlenného finále, v ktorom zvíťazila skokom „back full-full-full“ a viac ako desaťbodovým náskokom pred víťazkou prvej časti Scottovou.
Pre Meng-tchao je to tretia medaila zo ZOH v tejto disciplíne, v roku 2014 si vybojovala striebro a v rokoch 2022 a 2026 vystúpila na najvyšší stupienok.
Pred bránami šesťčlenného finále zostala strieborná zo ZOH 2022 Bieloruska Hanna Huskovová, napokon ju klasifikovali na ôsmej pozícii.
