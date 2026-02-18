18.02.2026 06:00
Po Pekingu nenašla premožiteľku ani v Miláne. Číňanka obhájila zlatú medailu

Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily
Sü Meng-tchao oslavuje zisk zlatej medaily (Autor: TASR/AP)
TASR|18. feb 2026 o 14:55
Triumfovala s viac ako desaťbodovým náskokom.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

skoky žien - výsledky:

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Sü Meng-tchao

Čína

112,90 b

2.

Danielle Scottová

Austrália

102,17

3.

Čchi Šao

Čína

101,90

4.

Fan-jü Kchung

Čína

101,31

5.

Kalia Kuhnová

USA

178,00 b

6.

Winter Vineckiová

USA

160,50 b

Čínska akrobatická lyžiarka Sü Meng-tchao sa na ZOH 2026 stala víťazkou v skokoch.

Vo finále triumfovala so známkou 112,90 bodu a obhájila tak najcennejší kov zo ZOH 2022 v Pekingu.

Striebro získala Austrálčanka Danielle Scottová (102,17 b.) a bronz ďalšia Číňanka Čchi Šao (101,90).

Obhajkyňa zlata s prehľadom postúpila do šesťčlenného finále, v ktorom zvíťazila skokom „back full-full-full“ a viac ako desaťbodovým náskokom pred víťazkou prvej časti Scottovou.

Pre Meng-tchao je to tretia medaila zo ZOH v tejto disciplíne, v roku 2014 si vybojovala striebro a v rokoch 2022 a 2026 vystúpila na najvyšší stupienok.

Pred bránami šesťčlenného finále zostala strieborná zo ZOH 2022 Bieloruska Hanna Huskovová, napokon ju klasifikovali na ôsmej pozícii.

