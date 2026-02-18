18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva v slalome
Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata
ONLINE: Slovenské biatlonistky dnes idú štafetu v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Ženská štafeta v biatlone na 4x6 km dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v 1. kole slalomu na ZOH 2026.
Vlhová vie, čo má robiť, no jej nohy sú proti. Buďme na ňu hrdí, plakala Valette Zuzulová
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
ZOH Miláno a Cortina 2026: Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 12Súvisiace

Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata

Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva v slalome
Fotogaléria (19)
Mikaela Shiffrinová sa raduje z víťazstva v slalome (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|18. feb 2026 o 14:27
ShareTweet5

Američanka konkurencii nedala šancu.

Lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu žien:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Mikaela Shiffrinová

USA

1:39,10 min

2.

Camille Rastová

Švajčiarsko

+1,50 s

3.

Anna Swennová Larssonová

Švédsko

+1,71 s

4.

Wendy Holdenerová

Švajčiarsko

+1,93 s

5.

Katharina Truppeová

Rakúsko

+2,00 s

6.

Katharina Huberová

Rakúsko

+2,08 s

20.

Petra Vlhová

Slovensko

+3,60 s

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala zlatú medailu v slalome na ZOH 2026 a celkovo tretie olympijské zlato v kariére.

Tridsaťročná hviezda alpského lyžovania vyhrala stredajší slalom na ZOH 2026 s náskokom 1,50 sekundy pred Švajčiarkou Camille Rastovou. Bronz si vybojovala Anna Swennová Larssonová zo Švédska (+1,71).

Slovenka Petra Vlhová obsadila 20. miesto so stratou 3,60 sekundy na víťaznú Shiffrinovú. Oproti prvej jazde si polepšila o deväť pozícií.

Ženský slalom uzavrel na ZOH 2026 súťaže v alpskom lyžovaní. Jednoznačnou favoritkou na zlato v ňom bola Shiffrinová, ktorej cieľom bolo druhé slalomové zlato pod piatimi kruhmi v kariére.

Najcennejší kov v tejto disciplíne získala americká hviezda ešte ako 18-ročná v roku 2014 na svojej prvej olympiáde v Soči. Pred štyrmi rokmi v Pekingu jej medaily ušli, v roku 2018 sa Pjongčangu radovala zo zlata v obrovskom slalome.

Shiffrinová podala suverénny výkon

Shiffrinová potvrdila výbornú pozíciu, ktorú si na zjazdovke Tofane vypracovala vo svojom 1. kole. Na poistenie si prvenstva jej stačilo čistým spôsobom prejsť trať, ktorú na 2. kolo nachystal švédsky tréner Sascha Sorio.

Shiffrinová sa však neuspokojila, predviedla bezchybnú techniku a zaznamenala druhý najlepší čas spomedzi elitnej tridsiatky v 2. kole.

VIDEO: Víťazná jazda Shiffrinovej

Rýchlejšia v ňom bola iba jej krajanka Paula Moltzanová, ktorá pokazila dobre rozbehnutú prvú jazdu, v druhej poskočila až o 20 miest na ôsmu priečku. Naopak, sklamanie prežili hneď dve pretekárky z prvej trojky.

Najskôr priebežne tretia Švédka Cornelia Öhlundová išla agresívnu jazdu. Dvadsaťročná úradujúca juniorská šampiónka v tejto disciplíne tlak nezvládla a v spodnej časti trate vypadla.

Fotogaléria zo slalomu žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
19 fotografií
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Emma Aicherová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Wendy Holdenerová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Lena Duerrová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Wendy Holdenerová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Sara Hectorová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Katharina Huberová v 1. kole slalomu na ZOH 2026Andrea Loizidou pred pretekmi slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026

Ešte väčšia katastrofa postihla Nemku Lenu Dürrovú, ktorá trafila špicom lyže hneď prvú bránku a jej sen na medailu sa rozplynul. Otvorila sa tak šanca pre Rastovú, ktorá poskočila o dve priečky, pódium ešte doplnila Anna Swennová Larssonová.

Tridsaťštyriročná Švédka dosiahla na prvý cenný kov pri svojej štvrtej účasti pod piatimi kruhmi. Prvú medailu na olympiáde získala aj Rastová.

Vlhová sa zlepšila o deväť miest

Vzhľadom na náročné zotavovanie sa po ťažkom zranení kolena to v prípade Vlhovej nebolo o obhajobe zlata z Pekingu.

Tridsaťročná Liptáčka si podobné ciele nedávala a jej prioritou bol najmä návrat medzi slalomársku elitu. Utorkový žreb štartových čísel rozhodol, že Vlhová sa spustí na svahu Tofana ako 23. v poradí.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po 2. kole slalomu žien na ZOH 2026.
Súvisiaci článok
Vlhová sa v cieli mohla usmievať. Zlepšila si pozíciu a chvíľu sedela v kresle líderky

Slovenská lyžiarka nedokázala ísť na príliš veľké riziko, čo sa premietlo na jej výslednom čase. Stačilo jej to však na umiestnenie v elitnej tridsiatke.

Vlhová štartovala v obrátenom poradí ako prvá v 2. kole. Predviedla v ňom výbornú jazdu a 12. najlepší čas ju posunul na konečné 20. miesto.

Vlhová štartovala v Cortine d'Ampezzo druhýkrát. Počas uplynulého týždňa sa spolu s krajankou Katarínou Šrobovou predstavila v tímovej kombinácii, ktorá pozostávala zo zjazdu a slalomu.

Pod piatimi kruhmi mala táto disciplína premiéru. Slovenské duo však v cieli neklasifikovali po tom, čo Vlhová nedokončila svoj slalomársky úsek.

Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako dvoch rokoch od zranenia, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej.

Po páde sa musela podrobiť operácii kolena, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok. Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.

Najúspešnejšou krajinou v alpskom lyžovaní boli na olympijských svahoch v Taliansku reprezentanti Švajčiarska.

„Helvéti“ získali dovedna deväť medailí, z toho štyri zlaté. Tri z nich získal Franjo von Allmen, ktorý vyhral zjazd, super-G a spolu s krajanom Nefom aj premiérovú súťaž v tímovej kombinácii.

Štvrté zlato pre Švajčiarov pridal v slalome Loic Meillard. Osem cenných kovov získali muži, jedinú medailu za ženskú časť pridala práve v slalome Rastová.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
Po Nemcoch išli ako pes po údenom. Je to doma, ideme hrať o placky, žasol Gáborík
Samuel Grega|teraz
Mária Remeňová.
ut 17:45|2
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej poloviciPozrite si štartové čísla a nomináciu žien na biatlonovú štafetu.
ut 17:45|2
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
dnes 10:40|95
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosťSlovenská lyžiarka došla do cieľa slalomu po viac ako dvoch rokoch.
dnes 10:40|95
Katarína Šrobová nedokončila 1. kolo slalomu
dnes 13:29
Šrobovej olympijská premiéra nevyšla: Bolo fakt ťažké chytiť rytmusSlovenka nedokončila prvé kolo slalomu.
dnes 13:29
Čínsky snoubordista I-ming Su
dnes 13:12
Čína oslavuje v Miláne prvé zlato. Snoubordista zvíťazil v deň svojich narodenínNa konto si pripísal druhé olympijské zlato.
dnes 13:12
Johannes Hösflot Kläbo
dnes 12:42
Jedinečný fenomén. Kläbo získal na olympiáde už desiatu zlatú medailuV Miláne získal piatu, čím vyrovnal rekord.
dnes 12:42
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
dnes 11:05|1
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miestKläbo môže získať jubilejnú desiatu zlatú medailu.
dnes 11:05|1
Maja Dahlqvistová sa raduje v cieli
dnes 12:22
Najväčšie favoritky potvrdili predpoklady. Švédky získali zlato v tímšprinteŠvédske bežkyne ovládli štyri z piatich doterajších disciplín.
dnes 12:22
Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
dnes 11:25
Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiáduRusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.
dnes 11:25
Slovakia's Petra Vlhova competes during an alpine ski, women's slalom race, at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter Games
dnes 10:52
Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
dnes 10:52
Mikaela Shiffrinová.
dnes 10:24
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatkeSlovenská lyžiarka stratila na Shiffrinovú 2,86 sekundy.
dnes 10:24
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
dnes 09:07
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmiNahnevalo ho, že v štafete bol iba náhradník.
dnes 09:07
Mikaela Shiffrinová.
Miroslav Kováčikut 21:40|2
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na VlhovúMikaela Shiffrinová získala doposiaľ len tri olympijské medaily.
Miroslav Kováčik|ut 21:40|2
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová v slalome tímovej kombinácie žien.
ut 16:40|8
Vlhovej druhé kolo sa kríži s hokejovým švrťfinále. Kde sledovať slalom žien? (TV program)Pozrite si TV program slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:40|8
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
ut 16:50|5
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailuPozrite si štartové čísla slalomu žien na ZOH 2026.
ut 16:50|5
Izraelskí bobisti Adam Edelman a Menachem Chen
dnes 08:09|2
Politika namiesto olympiády. Komentátor v priamom prenose kritizoval IzraelčanaIzrael slová komentátora odsúdil.
dnes 08:09|2
ONLINE: Peter Hinds a Tomáš Cenek dnes idú tímový šprint v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 07:15
Beh na lyžiach na ZOH 2026: Hinds a Cenek nepostúpili z kvalifikácie tímového šprintuSledovali ste s nami ONLINE prenos z bežeckého lyžovania z pretekov tímového šprintu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:15
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.online
dnes 07:00|18
ZOH Miláno a Cortina 2026: Vlhová dokončila 1. kolo slalomu, vedie ShiffrinováSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00|18
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
Po Nemcoch išli ako pes po údenom. Je to doma, ideme hrať o placky, žasol Gáborík
Samuel Grega|teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Kráľovná lyžovania je späť. Shiffrinová sa v Cortine dočkala vytúženého zlata