    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    Hokejisti Slovenska na ZOH 2026 v Miláne.
    S kým budú hrať Slováci v semifinále? Vyhnú sa Kanade, môžu dostať USA
    Hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý na lavičke Slovenska počas ZOH 2026 v Miláne.
    Žijeme svoj sen, hovorí tréner Országh. Sme ako bratstvo neohrozených
    Erik Černák bráni nemeckého útočníka Tima Stützleho v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Báli ste sa, že prehráme, však? Černák vtipkoval, Hudáček spomínal odplatu
    Juraj Slafkovský a Leon Draisaitl.
    Slovensko nie je iba Slafkovský. Fanúšikovia Montrealu vstávali o šiestej ráno
    Trénerský štáb a slovenská striedačka v štvrťfinále ZOH 2026.
    Tímovosť, bojovnosť a brankár. Experti: Slovensko hrá hokej hodný semifinále (anketa)
    Prehľad zápasuOnline prenosSumárSúvisiace

    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|18. feb 2026 o 23:41
    ShareTweet14

    Pozrite si dvojice semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Hokejisti Slovenska vyzvú v semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 výber USA.

    Rozhodla o tom ich výhra vo štvrťfinále so Švédskom 2:1 po predĺžení.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Kanada a Fínsko. Oba tímy zvládli svoje štvrťfinále až po predĺžení, Kanada zdolala Česko a Fíni Švajčiarsko.

    Semifinále je na programe v piatok, 20. februára o 16.40 h a 21.10 h. Časy zápasov ešte nie sú určené.

    Dvojice semifinále na ZOH 2026

    Piatok, 20. februára:

    Slovensko - USA

    Kanada - Fínsko

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    st 23:41|14
    Nemecký brankár Grubauer po góle Olivera Okuliara na ZOH v Miláne.
    Titanilla Bődst 17:15|2
    Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so SlovenskomNemci absolútne nesplnili olympijské očakávania.
    Titanilla Bőd|st 17:15|2
    Juraj Slafkovský v opatere lekára počas zápasu s Nemeckom vo štvrťfinále ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Martin Turčinst 16:15|3
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailuSlovensko postúpilo do semifinále olympijského turnaja.
    Martin Turčin|st 16:15|3
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    st 16:45
    Radivojevičovi sa najviac páčili pracanti. Keď sa ide do bitky, sú tam. Čo mu napísal Fehérváry?Zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026 hodnotí expert Sportnetu Branko Radivojevič.
    st 16:45
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól. glosa
    Pavol Spálst 18:25|2
    Slovensko ako Popoluška bez legiend. Ťahákom sú hviezdni mladíci a pokojný šéfSlováci sú najväčšou senzáciou.
    Pavol Spál|st 18:25|2
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    st 14:37|5
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti NemeckuSlovensko vo štvrťfinále na olympijskom hokejovom turnaji vyhralo nad Nemeckom.
    st 14:37|5
    Martin Pospíšil (vľavo) a Pavol Regenda oslavujú gól vo štvrťfinále proti Nemecku.
    Martin Turčinst 17:45|1
    Ukázali svetu, že slovenský hokej je späť. Ešte sme neskončili, sľubuje PospíšilPavol Regenda a Martin Pospíšil hodnotia výhru v štvrťfinále olympiády.
    Martin Turčin|st 17:45|1
    Slovenskí hokejisti sa tešia z výhry 6:2 po štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko.
    Nikola Černákovást 15:20|15
    Českí experti si zamenili slovenské hokejky za české. Skvele zladený orchester, chvália výkonSlovenské góly boli ukážkové.
    Nikola Černáková|st 15:20|15
    Oliver Okuliar a Dalibor Dvorský oslavujú s tímom gól.
    Boris Vanyast 14:37|1
    Hokej prekryl všetku biedu. Slováci sú v semifinále turnaja desaťročiaSlovensko nekončí a čaká na ďalšieho súpera.
    Boris Vanya|st 14:37|1
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Samuel Gregast 15:10|5
    Gáborík ocenil Slafkovského odvahu, Valábik Regendove góly z kancelárie Slováci postúpili do semifinále olympijského turnaja.
    Samuel Grega|st 15:10|5
    Pavol Regenda strieľa gól.
    st 14:53
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tímPozrite si prvé reakcie po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 14:53
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    st 14:37
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo NemeckoPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 14:37
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    st 11:02|5
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026Slováci hrajú vo svojom štvrťfinálovom zápase na ZOH 2026 proti Nemecku.
    st 11:02|5
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Samuel Gregast 07:00|32
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujúNemecko je hrateľný súper, ale nie ľahký.
    Samuel Grega|st 07:00|32
    Leon Draisaitl.rozhovor
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:30|6
    Najväčšia hviezda Nemcov: Slováci nevyhrali skupinu len tak, ale budeme pripraveníLeon Draisatl je kapitán a líder nemeckej hokejovej reprezentácie.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:30|6
    Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Turčinut 14:40|27
    Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon NemecSlováci sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku.
    Martin Turčin|ut 14:40|27
    Slovenskí hokejisti oslavujú výhru na ZOH 2026 v Miláne. anketa
    Martin TurčinBoris Vanyaut 16:00|2
    Český komentátor Záruba: Zo Slovákov cítiť hrdosť. Ponúkli najväčší príbeh, tvrdí KanaďanSportnet oslovil v Miláne známych hokejových expertov.
    Martin TurčinBoris Vanya|ut 16:00|2
    Peter Draisaitl.rozhovor
    Samuel Gregaut 17:20|2
    Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodíRozhovor s otcom najväčšej hviezdy Nemecka, Petrom Draisaitlom.
    Samuel Grega|ut 17:20|2
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    st 11:12
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    st 11:12
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól.
    st 17:33
    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji na ZOH 2026Pozrite si zostrih zo zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 17:33
    Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko.
    st 17:13
    Na brankára pálili najviac Gernát so Slafkovským. Slováci dali z piatich striel tri gólyPozrite si štatistiky hráčov po štvrťfinále v play-off na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    st 17:13
    Slovenskí hokejisti na ZOH 2026
    st 07:40|1
    Očakávané štvrťfinále je tu. Kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko? (TV program)Pozrite si, kde sledovať zápas Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále na ZOH v hokeji 2026.
    st 07:40|1
    Martin Pospíšil.
    Martin Turčinut 17:45|6
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môžePrečo Martin Pospíšil nehral proti Švédsku?
    Martin Turčin|ut 17:45|6
    Tréner slovenského hokejového tímu Vladimír Országh na ZOH 2026.rozhovor
    Boris VanyaMartin Turčinut 23:45|20
    Ukáže Országh na striedačke emócie? Chcem, aby bol lídrom každý, hovorí tréner SlovákovSlováci hrajú v stredu o 12:10 štvrťfinále proti Nemcom.
    Boris VanyaMartin Turčin|ut 23:45|20
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Hokejisti Slovenska oslavujú postup do semifinále.
    Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím
    st 23:41|14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím