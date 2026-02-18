Slovensko spoznalo súpera v semifinále. Na turnaji prvýkrát vyzve zámorský tím

Hokejisti Slovenska vyzvú v semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 výber USA.
Rozhodla o tom ich výhra vo štvrťfinále so Švédskom 2:1 po predĺžení.
Druhú semifinálovú dvojicu tvorí Kanada a Fínsko. Oba tímy zvládli svoje štvrťfinále až po predĺžení, Kanada zdolala Česko a Fíni Švajčiarsko.
Semifinále je na programe v piatok, 20. februára o 16.40 h a 21.10 h. Časy zápasov ešte nie sú určené.
Dvojice semifinále na ZOH 2026
Piatok, 20. februára:
Slovensko - USA
Kanada - Fínsko
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
