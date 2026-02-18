Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiádu

    18.02.2026 06:00
    Olympijská a ruská vlajka počas záverečného ceremoniálu ZOH 2014 v Soči.
    18. feb 2026 o 11:25
    Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci.

    Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj skritizoval krok Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským parašportovcom štartovať na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pod vlastnými národnými vlajkami.

    „Rozhodnutie organizátorov povoliť vrahom a ich komplicom štartovať na ZPH pod národnými vlajkami je smutné a poburujúce,“ citovala Bidného vyjadrenie agentúra AFP.

    Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.

    „Ruské a bieloruské vlajky nemajú miesto na medzinárodných športových podujatiach, ktoré symbolizujú integritu a rešpekt. Sú to vlajky režimov, ktoré premenili šport na nástroj vojny, klamstiev a pohŕdania,“ dodal Bidnyj vo vyhlásení.

