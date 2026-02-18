Je to poburujúce. Ukrajina kritizuje návrat Rusov a Bielorusov na paralympiádu

Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj skritizoval krok Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským parašportovcom štartovať na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pod vlastnými národnými vlajkami.
„Rozhodnutie organizátorov povoliť vrahom a ich komplicom štartovať na ZPH pod národnými vlajkami je smutné a poburujúce,“ citovala Bidného vyjadrenie agentúra AFP.
Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.
„Ruské a bieloruské vlajky nemajú miesto na medzinárodných športových podujatiach, ktoré symbolizujú integritu a rešpekt. Sú to vlajky režimov, ktoré premenili šport na nástroj vojny, klamstiev a pohŕdania,“ dodal Bidnyj vo vyhlásení.
