Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici

Slovenské biatlonistky uzavrú svoje pôsobenie na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
V stredu, 18. februára od 14.45 h ich čaká ženská štafeta na 4x6 kilometrov.
Slovensko posiela do štafety štyri nominované ženy: Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastastia Kuzminová a Mária Remeňová.
Práve v tomto poradí sa predstavia v jednotlivých úsekoch štafety. Tú bude finišovať Remeňová, ktorá zašla v stíhačke životné preteky.
Ak by došlo k výraznému časovému predĺženiu hokejového štvrťfinále, možná je termínová kolízia s vysielaním štafety, ktorá sa začína od 14:45 h na stanici :Šport.
"V prípade, že by sa hokej predĺžil až do toho času mimo troch tretín a zasiahol by aj do biatlonovej štafety, tak máme možnosť vysielať aj biatlonovú štafetu na ďalšom separátnom streame.
Je to výnimočná situácia, na ktorú sme takýmto spôsobom zareagovali a podarilo sa nám vyrokovať túto výnimku, aby naši diváci mali možnosť vlastného výberu," objasnil riaditeľ Sekcie športu STVR Pavol Gašpar.
Nominácia a štartové čísla - štafeta žien
Číslo
Meno
Krajina
9-1
Ema Kapustová
Slovensko
9-2
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
9-3
Anastasia Kuzminová
Slovensko
9-4
Mária Remeňová
Slovensko
