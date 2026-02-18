Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení

Hokej, ktorý mal tempo, emóciu aj dramatický koniec. Česko prehralo na ZOH 2026 s Kanadou 3:4 po predĺžení a po výbornom výkone vypadlo z olympijského turnaja.
Komentátori ČT Sport Robert Záruba a Jakub Voráček sledovali duel, ktorý podľa nich rozhodli detaily a jedna situácia v predĺžení.
Raketa od začiatku
Kanada udrela rýchlo. Už po troch minútach potrestal chybu Davida Pastrňáka Connor McDavid, ktorý presne nahral na gól Celebrinimu. „Tomuto sme sa chceli úplne vyvarovať,“ reagoval Voráček.
Česi mohli odpovedať okamžite. Kempný mal obrovskú dorážku, no puk v sieti neskončil. „Škoda, že to tam nepadlo,“ dodal Voráček. Tempo bolo extrémne. „Možno najrýchlejších päť minút, aké sme tu videli,“ hodnotil Záruba.
Vyrovnanie priniesla akcia s prehľadom. Roman Červenka podržal puk a poslal ho do prázdnej brány na Sedláka – 1:1. „Neuverteľný prehľad Červenku,“ chválil Voráček. Dodal, že chybu Kanady prečítal Radko Gudas.
Brankár Lukáš Dostál potom čaroval pri šanciach Crosbyho a McDavida. Česká presilovka priniesla najskôr strelu do konštrukcie bránky, no krátko nato už gól.
„Napriahnuté delo. To sa nedalo chytiť,“ reagoval Voráček na gól Pastrňáka. „Už zase ťahá tím,“ dodal Záruba
Po prvej tretine viedli Česi 2:1. „Veľké prekvapenie pre javorové listy a veľká vzpruha pre českú kabínu. Ale dobojované ešte zďaleka nie je,“ upozornil komentátor.
Kanada pritlačila
Druhá tretina patrila Kanade. Dostál bol pod tlakom, Česi obetavo blokovali strely a Pastrňák inkasoval tvrdý zásah do tváre.
Sidney Crosby po jednom zo súbojov odišiel do kabíny. „Dostal český sendvič,“ poznamenal Voráček, keď ho na mantineloch pritlačili dvaja hráči.
Kanada napokon vyrovnala v presilovke na 2:2. „Prísne vylúčenie Kempného prišlo národný tím draho,“ hodnotil Záruba.
Potom sa hra vyrovnala. Šance mali oba tímy, Suzuki mal na hokejke vedenie Kanady.
„Každé striedanie McDavida je kritické. Má dve gólové prihrávky a vytvára množstvo šancí,“ upozornil komentátor.
„Chalani bránia výborne, Dostál chytá. Uvidíme, čo prinesie tretia tretina,“ dodal Voráček.
Obaja sa zhodli: „Tento zápas rozhodne jedna situácia.“
Eufória a ticho
Tretia tretina priniesla obrovské emócie. Česi išli do vedenia 3:2 po prečíslení troch na dvoch, keď skóroval Palát. Komentátori vybuchli radosťou. „Ty vole!“ reagoval Voráček.
Eufória však netrvala dlho. Tri a pol minúty pred koncom vyrovnal Suzuki.„Bol tam sám. Nemal vôbec prejsť cez červenú čiaru. Potom sa to otočí a je z toho jednoduchá strela a gól,“ hodnotil bývalý hokejista.
V závere tretiny ešte išiel Nečas sám na brankára, no nerozhodol.
Nasledovalo desaťminútové predĺženie troch proti trom. Šance sa striedali na oboch stranách.
Potom prišla rozhodujúca akcia Kanady – 4:3. V komentátorskej kabíne zavládlo ticho. „Boli sme tak blízko. Rozhodol nenápadný ale vražedný únik,“ povedal Záruba.
„Tento zápas znamená koniec skvelého výkonu. Ťažko tomu uveriť po tom, čo sme prežili. Tento sen trval príliš krátko. Neuberá to nič na hrdosti, s akou môžeme tím vyprevadiť. Kanada opäť ukázala vôľu vyhrať.“
„Podali sme parádny výkon. Naozaj sme boli kúsok od semifinále. Chalani ukázali, že táto partia dokáže hrať hokej,“ dodal Voráček.
