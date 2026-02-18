Tento sen trval príliš krátko, smútil český moderátor po vražednej akcii Kanady v predĺžení

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Nikola Černáková|18. feb 2026 o 20:55
    Českí hokejisti predviedli najlepší herný prejav na turnaji.

    Hokej, ktorý mal tempo, emóciu aj dramatický koniec. Česko prehralo na ZOH 2026 s Kanadou 3:4 po predĺžení a po výbornom výkone vypadlo z olympijského turnaja. 

    Komentátori ČT Sport Robert Záruba a Jakub Voráček sledovali duel, ktorý podľa nich rozhodli detaily a jedna situácia v predĺžení.

    Raketa od začiatku

    Kanada udrela rýchlo. Už po troch minútach potrestal chybu Davida Pastrňáka Connor McDavid, ktorý presne nahral na gól Celebrinimu. „Tomuto sme sa chceli úplne vyvarovať,“ reagoval Voráček.

    Česi mohli odpovedať okamžite. Kempný mal obrovskú dorážku, no puk v sieti neskončil. „Škoda, že to tam nepadlo,“ dodal Voráček. Tempo bolo extrémne. „Možno najrýchlejších päť minút, aké sme tu videli,“ hodnotil Záruba.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Česko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Macklin Celebrini oslavuje gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.
    19 fotografií
    Lukáš Sedlák strieľa gól vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.Brankár Jordan Binnington vo štvrťfinálovom zápase Kanada - Česko na zimnej olympiáde v Miláne 2026.JB 34 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) oslavuje so spoluhráčmi Romanom Červenkom (10) a Radkom Gudášom (3) po tom, ako strelil úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 32 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno.JB 31 Miláno - Kanadský hráč Macklin Celebrini (17) oslavuje so spoluhráčmi gól proti Češku v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 29 Miláno - Kanadský hráč Macklin Celebrini (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól cez českého brankára Lukáša Dostála (vľavo) v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 28 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (23) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 27 Miláno - Český hráč Lukáš Sedlák (vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Kanada - ČR v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 36 Miláno - Český hráč David Pastrňák (88) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako strelil druhý gól proti Kanade v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.JB 35 Miláno - Český hráč David Pastrňák (88) oslavuje so spoluhráčmi na striedačke po tom, ako strelil druhý gól proti Kanade v zápase štvrťfinále Kanada - Česko v hokeji počas zimných olympijských hier Miláno - Cortina 2026 v Miláne.

    Vyrovnanie priniesla akcia s prehľadom. Roman Červenka podržal puk a poslal ho do prázdnej brány na Sedláka – 1:1. „Neuverteľný prehľad Červenku,“ chválil Voráček. Dodal, že chybu Kanady prečítal Radko Gudas.

    Brankár Lukáš Dostál potom čaroval pri šanciach Crosbyho a McDavida. Česká presilovka priniesla najskôr strelu do konštrukcie bránky, no krátko nato už gól.

    „Napriahnuté delo. To sa nedalo chytiť,“ reagoval Voráček na gól Pastrňáka. „Už zase ťahá tím,“ dodal Záruba

    Po prvej tretine viedli Česi 2:1. „Veľké prekvapenie pre javorové listy a veľká vzpruha pre českú kabínu. Ale dobojované ešte zďaleka nie je,“ upozornil komentátor.

    Kanada pritlačila

    Druhá tretina patrila Kanade. Dostál bol pod tlakom, Česi obetavo blokovali strely a Pastrňák inkasoval tvrdý zásah do tváre.

    Sidney Crosby po jednom zo súbojov odišiel do kabíny. „Dostal český sendvič,“ poznamenal Voráček, keď ho na mantineloch pritlačili dvaja hráči.

    Kanada napokon vyrovnala v presilovke na 2:2. „Prísne vylúčenie Kempného prišlo národný tím draho,“ hodnotil Záruba.

    Potom sa hra vyrovnala. Šance mali oba tímy, Suzuki mal na hokejke vedenie Kanady.

    „Každé striedanie McDavida je kritické. Má dve gólové prihrávky a vytvára množstvo šancí,“ upozornil komentátor.

    „Chalani bránia výborne, Dostál chytá. Uvidíme, čo prinesie tretia tretina,“ dodal Voráček.

    Obaja sa zhodli: „Tento zápas rozhodne jedna situácia.“

    Eufória a ticho

    Tretia tretina priniesla obrovské emócie. Česi išli do vedenia 3:2 po prečíslení troch na dvoch, keď skóroval Palát. Komentátori vybuchli radosťou. „Ty vole!“ reagoval Voráček.

    Eufória však netrvala dlho. Tri a pol minúty pred koncom vyrovnal Suzuki.„Bol tam sám. Nemal vôbec prejsť cez červenú čiaru. Potom sa to otočí a je z toho jednoduchá strela a gól,“ hodnotil bývalý hokejista.

    V závere tretiny ešte išiel Nečas sám na brankára, no nerozhodol. 

    Nasledovalo desaťminútové predĺženie troch proti trom. Šance sa striedali na oboch stranách.

    Kanadskí hokejisti sa tešia z postupu do semifinále na ZOH 2026.
    Kanadskí hokejisti sa tešia z postupu do semifinále na ZOH 2026. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Potom prišla rozhodujúca akcia Kanady – 4:3. V komentátorskej kabíne zavládlo ticho. „Boli sme tak blízko. Rozhodol nenápadný ale vražedný únik,“ povedal Záruba. 

    „Tento zápas znamená koniec skvelého výkonu. Ťažko tomu uveriť po tom, čo sme prežili. Tento sen trval príliš krátko. Neuberá to nič na hrdosti, s akou môžeme tím vyprevadiť. Kanada opäť ukázala vôľu vyhrať.“

    „Podali sme parádny výkon. Naozaj sme boli kúsok od semifinále. Chalani ukázali, že táto partia dokáže hrať hokej,“ dodal Voráček. 

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    0
    Švédsko
    Švédsko
    0
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    Finále

