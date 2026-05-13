VIDEO: Slafkovský opäť bodoval. Montreal napriek tomu nezvládol druhý domáci duel

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí 2. kola play off Východnej konferencie.
Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2:3. Sabres vyrovnali stav série na 2:2 a piaty duel je na programe v noci na piatok.
Montreal si mohol víťazstvom v Bell Centre vybojovať veľkú výhodu a výrazne sa priblížiť k postupu. Buffalo poslal do vedenia v 7. minúte obranca Mattias Samuelsson, no domáci ešte v prvej časti otočili.
Najskôr v 11. minúte strelil svoj piaty gól v uplynulých troch dueloch Alex Newhook. Trinásť sekúnd pred prvou sirénou zabezpečil „Habs“ vedenie v presilovej hre Cole Caufield.
Americký útočník sa presadil po tom, čo zakončoval Slafkovský, jeho možno gólovú dorážku však zblokoval obranca Conor Timmins. Caufield situáciu dosledoval a puk šikovne poslal medzi betóny Ukka Pekka Luukkonena.
Početná výhoda bola rozhodujúcou zbraňou hostí. Najskôr v nej v 27. minúte vyrovnal Tage Thompson a v 45. minúte ju využil na rozhodujúci gól Zach Benson.
Slafkovský zaznamenal svoj druhý najvyšší čas na ľade v prebiehajúcej vyraďovačke (23:10 min.). Pripísal si päť streleckých pokusov a tri bodyčeky.
Vegas sa priblížili k postupu do finále Západnej konferencie. Vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3:2 po predĺžení a v sérii vedú 3:2 na zápasy.
Hrdinom „zlatých rytierov“ bol ruský útočník Pavel Dorofejev s dvoma strelenými gólmi vrátane víťazného v piatej minúte predĺženia.
NHL - play-off - 13. máj:
Semifinále Východnej konferencie
Montreal Canadiens - Buffalo Sabres 2:3
/stav série: 2:2/
Semifinále Západnej konferencie
Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 3:2 pp
/stav série: 3:2/