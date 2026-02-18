Olympijský príbeh lásky. Športovkyne sa na jedných ZOH zoznámili, na ďalších už zasnúbili

Osem rokov po tom, ako sa na olympijských hrách v Pchjongčchangu zoznámili, sa kapitánka americkej hokejovej reprezentácie Hilary Knightová a rýchlokorčuliarka Brittany Boweová zasnúbili.
Na svojich instagramových účtoch dnes zverejnili video, na ktorom Knightová pred Boweovou pokľaká s prsteňom, a keď jej partnerka prikývne, prsteň jej navlieka na prst.
"Olympiáda nás dala dokopy, toto nás spojilo navždy," napísali k videu slávne americké športovkyne, pre ktoré sú tieto olympijské hry posledné v kariére.
VIDEO: Zasnúbenie dvoch športovkýň
Tridsaťšesťročná Knightová už má istotu, že z Milána odíde s medailou, keďže ju vo štvrtok čaká finálový zápas proti Kanade.
O rok staršia Boweová je dvojnásobnou bronzovou medailistkou zo ZOH, pri svojich doterajších dvoch štartoch v Miláne bola štvrtá.
