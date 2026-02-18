Po Nemcoch išli ako pes po údenom. Je to doma, ideme hrať o placky, žasol Gáborík

Slovenskí hokejisti budú na olympijskom turnaji aj po štyroch rokoch bojovať o medaily. S Nemeckom si vo štvrťfinále poradili 6:2 a v piatok nastúpia v semifinále.
"Slovenská vlajka bude medzi štyrmi najlepšími hokejovými krajinami sveta," hovoril s nadšením spolukomentátor STVR Boris Valábik. "Chcem si užiť Miláno a semifinále, ktoré nám chlapci vybojovali!"
Hrdí reprezentanti nenechali nič na náhodu a zápas zvládli veľmi dobre. Po taktickej, aj fyzickej stránke. Nezľakli sa hviezd Nemcov a ani ich záverečného tlaku a nedopustili žiadnu drámu.
"Sme v semifinále olympijského hokejového turnaja, druhýkrát za sebou sa nám to podarilo!" kričal z plných pľúc po záverečnej siréne komentátor Pavol Gašpar.
Nadšený bol aj Marián Gáborík: "Je to tam, ideme hrať o placky!"
Sebavedomie dodal Slafkovský aj Regenda
"Musíme byť nepríjemným súperom. Musíme hrať na hrane, ale disciplínovane. A to je tá ťažká úloha," hovoril Boris Valábik ešte pred úvodným buly a dodal, že je nervózny.
Presne také boli aj prvé minúty zápasu.
"Je tam veľa nepresností," povedal Gáborík. "Treba to upokojiť, treba si veriť."
Sebavedomie na puku ukázal Juraj Slafkovský, keď na vlastnej modrej čiare predviedol nebezpečnú kľučku proti hviezdnemu Leonovi Draisaitlovi.
Valábikovi sa jeho odvaha až tak nepáčila. "Podľa mňa to mal s prehľadom," hovoril zase Gáborík.
Prvý gól stretnutia dali Slováci. Po dobrej Kelemenovej aktivite nahodil na bránu puk Černák a Regenda ho tečoval za chrbát brankára Grubauera.
"Výborný Paľo Regenda!" komentoval zásah na 1:0 Gáborík. "Nehráme ideálne, verím, že tento gól nám dodá sebavedomie a bude to z našej strany lepšie."
Útočník San Jose sa presadil vôbec prvýkrát na turnaji. "Čakali sme, kedy si streleckú fazónu z NHL prenesie aj na olympijský ľad," povedal komentátor Pavol Gašpar.
Gáborík: Treba po nich ísť ako pes po údenom
Po prvej tretine viedli Slováci aj na strely jasným pomerom 17:5.
"Musíme si dávať väčší pozor v našom obrannom pásme. Opatrnosť už môžeme hodiť za hlavu," hovoril po prvej tretine Valábik.
"Sme lepším tímom, máme na nich. Od ich hviezd ide rešpekt, ale majú tam aj kopu iných hráčov. Nemci majú jedného obrancu, ktorý môže našim konkurovať. Máme na to, aby sme boli sebavedomejší aj agresívnejší."
To sa aj stalo. Druhá tretina dopadla azda lepšie, ako si fanúšikovia aj tréneri predstavovali.
Najprv síce hit na Slafkovského vystrašil fanúšikov, ale už o pár chvíľ zvýšil na 2:0 Kelemen. Už o 33 sekúnd bolo 3:0. Ďalší gól Slovenska pridal po kombinácii s Hudáčkom Okuliar.
"Dôležité bolo, že Oliver Okuliar nespanikáril, chytil puk, hodil ho presne Liborovi Hudáčkovi na čepeľ. Ten si nádherným spôsobom počkal na to, keď sa Okuliar uvoľní," komentoval zásah bývalý obranca.
Slováci začali pôsobiť uvoľnene. Hĺbka nemeckého kádra nestačila na tú slovenskú.
"Treba ísť po nich ako pes po údenom," hovoril Gáborík.
Regenda bol vo svojej kancelárii
Štvrtý gól Slovákov pridal Dvorský, ktorý sa predviedol opäť výbornou strelou.
"Toto bolo už tretie prečíslenie, ktoré nám Nemci dali," komentoval situáciu Valábik. "Dalibor Dvorský je strelec, ako inak to ukázať, ako takouto strelou?"
Slovensko malo v druhej tretine len päť striel, ale tri z nich skončili za chrbtom Grubauera.
Nemci päť minút pred koncom druhej časti hry kontrovali. Po chybe v slovenskej obrane a výbornej akcii Draisaitla sa presadil Reichel.
Draisaitl je hráč, ktorý sám dokáže vytvoriť gólové šance. "Musíme vedieť, že sme na ľade proti Draisaitlovi, musíme si dať na to pozor," varoval Valábik.
"Za tohto stavu nemôžeme robiť zbytočné chyby a ťažké prihrávky cez dvoch, troch hráčov," avizoval pred treťou tretinou Gáborík.
Obavy z toho, že Slováci vypustia tretiu tretinu rýchlo zažehnal Pavol Regenda, ktorý skóroval už po 58 sekundách záverečnej časti hry.
"Paľo Regenda, to je jeho kancelária!" žasol Valábik.
Országh mal koláče pod pazuchami
Nemci boli v závere nepríjemní a vytvárali si šance. V streleckej bilancii začali dobiehať Slovákov. Skórovať však dokázali len raz.
"Koláče pod pazuchami určite sú," hovoril o nervozite trénera Országha Gáborík.
Posledný gól však prišiel z hokejok Slovákov. Do prázdnej brány skóroval kapitán Tatar.
"Je to doma! Fantázia, ja som veľmi rád za Tomáša Tatara, že sa mu podarilo skórovať. Je vymaľované," kričal od radosti Gáborík.
"Už sa mi menej trasú ruky, všetkým padol veľký kameň zo srdca. Užime si tieto záverečné minúty."
Spolukomentátori už tri minúty pred záverečným klaksónom mužstvo chválili, zatiaľ čo Pavol Gašpar ich krotil. Ešte nebol záver.
"Chalani si to zaslúžili," chválil Valábik. "Hrajú perfektne, veľmi dobrý zápas. Čo chcete, aby sa stalo? Neprestanú hrať teraz hokej."
Slovenskí reprezentanti si štvorgólové vedenie udržali a zvíťazili 6:2. Na svojho semifinálového súpera si ešte musia počkať.
O finále zabojujú v piatok.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
