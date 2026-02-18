    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    6 - 2
    1:0, 3:1, 2:1
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Hokejisti Slovenska sa tešia z gólu.
    Fantázia v Miláne. Slovenskí hokejisti budú na ZOH bojovať o medaily
    Pavol Regenda (84) oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Spoľahlivý Hlavaj, Regenda sa gólovo prebudil. Oznámkujte Slovákov za výkon proti Nemecku
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól proti Nemecku.
    FOTO: Výborný výkon od začiatku až do konca. Ako Slovensko zdolalo Nemecko
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 18. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - štvrťfinále - Slovensko - Nemecko - muži
    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
    Leon Draisaitl a Moritz Seider.
    Majú Nemci najlepší tím v histórii? Čísla ich proti Slovákom favorizujú
    Po Nemcoch išli ako pes po údenom. Je to doma, ideme hrať o placky, žasol Gáborík

    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Fotogaléria (100)
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|18. feb 2026 o 15:10
    Regenda bol vo svojej kancelárii a Slováci postúpili do semifinále.

    Slovenskí hokejisti budú na olympijskom turnaji aj po štyroch rokoch bojovať o medaily. S Nemeckom si vo štvrťfinále poradili 6:2 a v piatok nastúpia v semifinále.

    "Slovenská vlajka bude medzi štyrmi najlepšími hokejovými krajinami sveta," hovoril s nadšením spolukomentátor STVR Boris Valábik. "Chcem si užiť Miláno a semifinále, ktoré nám chlapci vybojovali!"

    Hrdí reprezentanti nenechali nič na náhodu a zápas zvládli veľmi dobre. Po taktickej, aj fyzickej stránke. Nezľakli sa hviezd Nemcov a ani ich záverečného tlaku a nedopustili žiadnu drámu.

    "Sme v semifinále olympijského hokejového turnaja, druhýkrát za sebou sa nám to podarilo!" kričal z plných pľúc po záverečnej siréne komentátor Pavol Gašpar.

    Nadšený bol aj Marián Gáborík: "Je to tam, ideme hrať o placky!"

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nemecko na hokejovom turnaji ZOH 2026 (štvrťfinále)
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia pózujú pred štvrťfinálovým duelom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Juraj Slafkovský (20), Adam Ružička (21) a kapitán Tomáš Tatar (90) a nemeckí hráči čakajú na úvodné vhadzovanie pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
    100 fotografií
    Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti sú pred svojou bránou, v ktorej bude chytať Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
Brankár Samuel Hlavaj pred štvrťfinálovým zápasom Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
John Peterka (77) a Pavol Regenda (84) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.
Samuel Hlavaj (31) chytá puk počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne. Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tim Stutzle (18) a Patrik Koch (64) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Juraj Slafkovsky (20) a Leon Draisaitl (29) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Tomáš Tatar (90) a Jonas Muller (41) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Nemecka Philipp Grubauer (30) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Libor Hudáček (79) a Moritz Muller (91) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Pavol Regenda (84) a John Peterka (77) počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Nemecký brankár Philipp Grubauer počas štvrťfinálového zápasu Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský (20) leží po zákroku na ľade, sprava sa prizerajú Miloš Kelemen (Slovensko), Moritz Seider a Fabio Wagner (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Adam Liška a Juraj Slafkovský (obaja Slovensko), ktorému lekár tímu Pavol Lauko prikladá ľadový obklad na krk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) leží po zákroku na ľade vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Martin Fehérváry (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk za slovenskou bránou vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko), Marc Michaelis (Nemecko) a brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Juraj Slafkovský (Slovensko) korčuľuje s pukom vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Nico Sturm (Nemecko), Dalibor Dvorský (Slovensko) a Tobias Rieder (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda (84) tečuje strelu Erika Černáka (nie je na snímke) za chrbát brankára Philippa Grubauera (Nemecko), vpravo sa prizerá Jonas Müller (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Pospíšil sa teší z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti Martin Fehérváry (42), Erik Černák (81) a Martin Pospíšil (76) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Pavol Regenda (nie je vidieť) vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) vyráža puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) chytá puk do lapačky vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Adam Ružička, kapitán Tomáš Tatar (obaja Slovensko) a Jonas Müller (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú vo štvrťfinálovom dueli Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Dalibor Dvorský (Slovensko) a Moritz Seider (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke sprava Martin Gernát (Slovensko) a Frederik Tiffels (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Slovensko - Nemecko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa gól na 4:0, prizerajú sa brankár Philipp Grubauer a Parker Tuomie (obaja Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Dalibor Dvorský (15) strieľa vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Philipp Grubauer (Nemecko) inkasuje gól, vpravo sa prizerá Libor Hudáček (Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh reaguje vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Peter Čerešňák sa teší z gólu na 3:0, ktorý strelil Oliver Okuliar (obaja Slovensko) vo štvrťfinálovom dueli v ľadovom hokeji Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Samuel Takáč, Matúš Sukeľ, Adam Liška, Adam Ružička, hlavný tréner Vladimír Országh (v pozadí vľavo) a jeho asistent Ján Pardový sledujú zo striedačky štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Pavol Regenda (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke Oliver Okuliar (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Tim Stützle (Nemecko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke Miloš Kelemen (Slovensko) korčuľuje vo štvrťfinálový duel Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zhora Martin Fehérváry (Slovensko) a Leon Draisaitl (Nemecko) vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách v Miláne.Na snímke zľava Lukas Reichel (Nemecko) a Juraj Slafkovský (Slovensko) bojujú o puk vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.Na snímke zľava Miloš Kelemen (Slovensko) a brankár Philipp Grubauer (Nemecko), ktorý inkasuje gól vo štvrťfinálovom dueli Nemecko - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Sebavedomie dodal Slafkovský aj Regenda

    "Musíme byť nepríjemným súperom. Musíme hrať na hrane, ale disciplínovane. A to je tá ťažká úloha," hovoril Boris Valábik ešte pred úvodným buly a dodal, že je nervózny.

    Presne také boli aj prvé minúty zápasu.

    "Je tam veľa nepresností," povedal Gáborík. "Treba to upokojiť, treba si veriť."

    Sebavedomie na puku ukázal Juraj Slafkovský, keď na vlastnej modrej čiare predviedol nebezpečnú kľučku proti hviezdnemu Leonovi Draisaitlovi.

    Valábikovi sa jeho odvaha až tak nepáčila. "Podľa mňa to mal s prehľadom," hovoril zase Gáborík.

    Prvý gól stretnutia dali Slováci. Po dobrej Kelemenovej aktivite nahodil na bránu puk Černák a Regenda ho tečoval za chrbát brankára Grubauera.

    Pavol Regenda oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026.
    Pavol Regenda oslavuje gól v zápase Slovensko - Nemecko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    "Výborný Paľo Regenda!" komentoval zásah na 1:0 Gáborík. "Nehráme ideálne, verím, že tento gól nám dodá sebavedomie a bude to z našej strany lepšie."

    Útočník San Jose sa presadil vôbec prvýkrát na turnaji. "Čakali sme, kedy si streleckú fazónu z NHL prenesie aj na olympijský ľad," povedal komentátor Pavol Gašpar.

    Gáborík: Treba po nich ísť ako pes po údenom

    Po prvej tretine viedli Slováci aj na strely jasným pomerom 17:5.

    "Musíme si dávať väčší pozor v našom obrannom pásme. Opatrnosť už môžeme hodiť za hlavu," hovoril po prvej tretine Valábik.

    "Sme lepším tímom, máme na nich. Od ich hviezd ide rešpekt, ale majú tam aj kopu iných hráčov. Nemci majú jedného obrancu, ktorý môže našim konkurovať. Máme na to, aby sme boli sebavedomejší aj agresívnejší."

    To sa aj stalo. Druhá tretina dopadla azda lepšie, ako si fanúšikovia aj tréneri predstavovali.

    Najprv síce hit na Slafkovského vystrašil fanúšikov, ale už o pár chvíľ zvýšil na 2:0 Kelemen. Už o 33 sekúnd bolo 3:0. Ďalší gól Slovenska pridal po kombinácii s Hudáčkom Okuliar.

    "Dôležité bolo, že Oliver Okuliar nespanikáril, chytil puk, hodil ho presne Liborovi Hudáčkovi na čepeľ. Ten si nádherným spôsobom počkal na to, keď sa Okuliar uvoľní," komentoval zásah bývalý obranca.

    Slováci začali pôsobiť uvoľnene. Hĺbka nemeckého kádra nestačila na tú slovenskú.

    "Treba ísť po nich ako pes po údenom," hovoril Gáborík.

    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tím
    Súvisiaci článok
    Keby nám toto niekto povedal, brali by sme to. Regenda vyzdvihol skvelý tím

    Regenda bol vo svojej kancelárii

    Štvrtý gól Slovákov pridal Dvorský, ktorý sa predviedol opäť výbornou strelou.

    "Toto bolo už tretie prečíslenie, ktoré nám Nemci dali," komentoval situáciu Valábik. "Dalibor Dvorský je strelec, ako inak to ukázať, ako takouto strelou?"

    Slovensko malo v druhej tretine len päť striel, ale tri z nich skončili za chrbtom Grubauera.

    Nemci päť minút pred koncom druhej časti hry kontrovali. Po chybe v slovenskej obrane a výbornej akcii Draisaitla sa presadil Reichel.

    Draisaitl je hráč, ktorý sám dokáže vytvoriť gólové šance. "Musíme vedieť, že sme na ľade proti Draisaitlovi, musíme si dať na to pozor," varoval Valábik.

    "Za tohto stavu nemôžeme robiť zbytočné chyby a ťažké prihrávky cez dvoch, troch hráčov," avizoval pred treťou tretinou Gáborík.

    Obavy z toho, že Slováci vypustia tretiu tretinu rýchlo zažehnal Pavol Regenda, ktorý skóroval už po 58 sekundách záverečnej časti hry.

    "Paľo Regenda, to je jeho kancelária!" žasol Valábik.

    Országh mal koláče pod pazuchami

    Nemci boli v závere nepríjemní a vytvárali si šance. V streleckej bilancii začali dobiehať Slovákov. Skórovať však dokázali len raz.

    "Koláče pod pazuchami určite sú," hovoril o nervozite trénera Országha Gáborík.

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh.
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh. (Autor: TASR)

    Posledný gól však prišiel z hokejok Slovákov. Do prázdnej brány skóroval kapitán Tatar.

    "Je to doma! Fantázia, ja som veľmi rád za Tomáša Tatara, že sa mu podarilo skórovať. Je vymaľované," kričal od radosti Gáborík.

    "Už sa mi menej trasú ruky, všetkým padol veľký kameň zo srdca. Užime si tieto záverečné minúty."

    Spolukomentátori už tri minúty pred záverečným klaksónom mužstvo chválili, zatiaľ čo Pavol Gašpar ich krotil. Ešte nebol záver.

    "Chalani si to zaslúžili," chválil Valábik. "Hrajú perfektne, veľmi dobrý zápas. Čo chcete, aby sa stalo? Neprestanú hrať teraz hokej."

    Slovenskí reprezentanti si štvorgólové vedenie udržali a zvíťazili 6:2. Na svojho semifinálového súpera si ešte musia počkať.

    O finále zabojujú v piatok.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    0
    Česko
    Česko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Finále

    Výsledky Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
    Slovenskí hokejisti po zápase Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026.
