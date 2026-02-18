18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Vlhová prišla po dvoch rokoch do cieľa slalomu. V prvej jazde jej chýbala ľahkosť
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová hodila olympijské prekliatie za hlavu. Vlhová sa umiestnila v najlepšej tridsiatke
Pes vbehol na trať pretekov v behu na lyžiach na ZOH 2026
VIDEO: Olympiáda má novú virálnu hviezdu. Šou v behu na lyžiach ukradol pes
Mária Remeňová.
Po životných pretekoch bude finišovať ženskú štafetu. Bátovská Fialková pôjde v prvej polovici
Rýchlokorčuliar Marcel Bosker
Urazil sa a zmizol. Holandský rýchlokorčuliar opustil tím tesne pred pretekmi
Na snímke slovenský bežec na lyžiach Peter Hinds.
Hinds a Cenek na ZOH neuspeli v hlavnej disciplíne. Finále im ušlo o päť miest
Denný program

ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová)

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026.
Fotogaléria (19)
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|18. feb 2026 o 11:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Po prvom kole je priebežne na čele Mikaella Shiffrinová, ktorá má pred Petrou Vlhovou náskok 2,86 sekundy.

Fotogaléria zo slalomu žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
19 fotografií
Mikaela Shiffrinová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Emma Aicherová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Wendy Holdenerová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Lena Duerrová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Wendy Holdenerová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Sara Hectorová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Katharina Huberová v 1. kole slalomu na ZOH 2026
Andrea Loizidou pred pretekmi slalomu na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu na ZOH 2026
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
18.02.2026 o 13:30
Ženy - Slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov žien v slalome.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

