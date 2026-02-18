ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová)

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dnes ide 2. kolo slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Po prvom kole je priebežne na čele Mikaella Shiffrinová, ktorá má pred Petrou Vlhovou náskok 2,86 sekundy.
Fotogaléria zo slalomu žien na ZOH 2026
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - slalom, 2. kolo žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
18.02.2026 o 13:30
Ženy - Slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov žien v slalome.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.
