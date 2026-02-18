Krach a debakel. Ťažko si predstaviť horší výkon, písali nemecké médiá po prehre so Slovenskom

Nemecká hokejová reprezentácia získala pred ôsmimi rokmi na olympiáde v Pjongčangu senzačný bronz.
V podobný úspech dúfali aj pred ZOH v Miláne a Cortine. Partia okolo Leona Draisaitla však končí už po štvrťfinále po prehre 2:6 so Slovenskom.
Nemecké médiá po zápase nešetrili kritikou.
"Nemecký hokejový debakel," hlásal titulok v Bilde. "Ťažko si predstaviť horší výkon v zápase kto z koho. Zverenci trénera Harolda Kreisa boli vyradení bez boja," konštatovali noviny.
"Štyri zápasy za päť dní sú priveľa pre nemecký národný tím," podčiarkli.
Slováci boli efektívnejší
"Obrana nebola na olympijskej úrovni," poukázala na jednu z dôvodov nemeckej prehry stránka rtl.de.
"Slovákom síce chýba hviezda z NHL kaliberu Draisaitla alebo Stützleho, ale boli oveľa efektívnejší v útoku. Naopak, Nemci v ofenzíve sa príliš spoliehali len na hráčov z NHL a hrali príliš komplikovane. Ukázalo sa aj to, že obrancovia z nemeckej ligy nestačia súperom z NHL," pokračoval komentár k zápasu.
"Slovensko využilo nemecké slabiny, Regenda rýchlo zrušil sny o obrate," napísal Kicker.
"Národný tím na tomto turnaji nedokázal splniť očakávania - ani z hľadiska výkonu, ani z hľadiska bojovnosti," kritizoval aj prístup hráčov prestížny časopis.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko vo štvrťfinále ZOH 2026
Čierny kôň cestuje domov
"Nemecký krach," nešetrila hráčov stránka sport1.de.
"Na papieri najsilnejší nemecký hokejový tím na olympijských hrách končí vo štvrťfinále. Namiesto toho, aby ako čierny kôň bojoval o medailu proti najväčším hokejovým krajinám sveta, po nepresvedčivom výkone cestuje domov," píše sa v článku.
"Dvere do semifinále boli otvorené dokorán," poznamenal televízny expert ARD Rick Goldmann. "Mužstvo mohlo dosiahnuť niečo historické, ale nevyšlo to, lebo im chýbal dôraz v koncovke," doplnil.
Expert Eurosportu Marco Sturm podčiarkol: "Slováci nie sú takí silní z hľadiska hĺbky kádra, ako my. Predsa ako tím hrali lepšie. Preto boli takí nemilosrdní v protiútokoch."
