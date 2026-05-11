Tréner zo Slovenska siaha na maďarský titul. Klub Oszkára Világiho je pred Ferencvárosom

Do konca najvyššej maďarskej súťaže ostáva jedno kolo a na čele tabuľky je ETO Győr. Pred úradujúcim majstrom Ferencvárosom vedie o bod.
Trénerom Győru je 46-ročný Balázs Borbély, ktorý ako hráč bol majstrom Slovenska s Artmediou Petržalka a teraz má na dosah veľký úspech aj ako tréner.
Z druhej ligy na vrchol
Borbély prišiel do Győru v apríli 2024 z Dunajskej Stredy, kde bol asistentom Adriána Guľu a neskôr Xisca Muňoza.
Historicky druhý najúspešnejší maďarský klub mimo hlavného mesta vtedy ešte hral v druhej lige, ktorú však aj zásluhou trénera zo Slovenska vyhral a vrátil sa do najvyššej súťaže.
ETO Győr z prvej maďarskej ligy nikdy nezostúpil, v roku 2015 ho preradili do tretej ligy pre bankrot vtedajšieho majiteľa, investičnej skupiny Quaestor. Klubu hrozil zánik, zachránila ho samospráva.
V roku 2022 sa stal majiteľom klubu Oszkár Világi, ktorý vlastní aj Dunajskú Stredu.
Medzi dvoma klubmi existuje úzka spolupráca, v súčasnom kádri Győru figuruje viacero hráčov, ktorí v minulosti hrali za DAC.
V zápase jari proti Ferencvárosu nastúpili štyria futbalisti, ktorí pôsobili aj na Žitnom ostrove: Samuel Petráš, Márk Csinger, Milán Vitális a Željko Gavrič. Všetci patria k oporám mužstva.
No kým DAC za dvanásť rokov pod novým majiteľom stále nezískal žiadnu trofej, Győr sa môže stať majstrom už štyri roky po zmene majiteľa.
ETO má všetko vo svojich rukách. Ak budúci víkend v poslednom kole NB I zvíťazí v Kisvárde, môže oslavovať bez ohľadu na výsledok Ferencvárosu.
Győr spravil veľký krok k úspechu pred troma týždňami, keď v 30. kole zdolal Fradi 1:0.
V prípade rovnosti bodov však v Maďarsku nerozhodujú vzájomné zápasy, ale väčší počet víťazstiev a v tom je lepší Ferencváros.
Nováčik do Európy
Potenciál Győru ukazovala už predchádzajúca sezóna, v ktorej ako nováčik skončil na štvrtom mieste a mohol štartovať v kvalifikácii Konferenčnej ligy.
Pritom úvod sezóny mu vôbec nevyšiel, prvé štyri zápasy prehral. Od piateho kola až do konca sezóny však tiež prehral len štyrikrát, na jar ho zdolal jedine Ferencváros v poslednom kole.
„Po prvých štyroch kolách sa všetci chytali za hlavu a nechápali, čo toto mužstvo robí v lige. Potom sa to úplne zmenilo. Výkony mužstva z minulej sezóny už naznačovali, že Győr môže minimálne ponaháňať Fradi v boji o titul. Najmä keď sme videli, s akou hrou vyrukoval ETO v kvalifikácii Konferenčnej ligy,“ vravel pre Sportnet maďarský novinár a autor spravodajského portálu 24.hu Gergely Marosi.
VIDEO: Zostrih zápasu Győr - Ferencváros
V boji o hlavnú fázu Győr postupne vyradil Pjunik Jerevan aj AIK Stockholm a veľmi vyrovnané súboje odohral aj v play-off s Rapidom Viedeň.
Doma vyhral ETO 2:1, ale vo Viedni utrpel prehru 0:2 a napokon sa do hlavnej fázy nedostal.
„Za týmito úspechmi nebolo len nováčikovské nadšenie, ale dôkladná trénerská práca,“ upozorňoval Marosi.
Zo základnej zostavy z prvého kola minulej sezóny nastúpil v základe v nedávnom kľúčovom zápase s Ferencvárosom iba jeden hráč.
„Prakticky sa vymenil celý tím. Borbély musel zabudovať do mužstva veľa nových hráčov a vytvoriť herný systém. Podarilo sa mu to veľmi dobre,“ vravel maďarský novinár.
Výborné ukazovatele
Dáta potvrdzujú, že umiestnenie mužstvo nie je náhoda. Győr dokáže v takmer všetkých relevantných štatistických ukazovateľoch byť rovnocenným, ak nie lepším súperom Ferencvárosu.
Obe mužstvá strelili po 64 gólov. Z hľadiska inkasovaných gólov je na tom najlepšie Győr s 30 inkasovanými gólmi, Ferencváros dostal o gól viac.
Podľa dát spoločnosti Wyscout vedie rebríček očakávaných gólov Ferencváros (68,74), Győr je tretí (65,47). Medzi nimi je Paks, ktorý je špecifický tím: hrá útočný futbal, ale v defenzíve je oveľa menej stabilný.
V rebríčku očakávaných inkasovaných gólov na strelu je prvý zase Fradi (0,104), Győr je na druhom mieste (0,121).
Mužstvo Balázsa Borbélya má na konte najviac striel v lige (celkovo 889, čo znamená 25,81 striel na zápas), Fradi je druhý s 781 strelami (22,49 na zápas).
Győr je druhý z hľadiska driblingov jeden na jedného (celkovo 709, čo je 20,58 na zápas) a na jeho bránu smeroval druhý najmenší počet striel (312, kým proti Ferencvárosu vystrelili súperi 298-krát).
V úspešnosti prihrávok je Győr síce iba tretí za Ferencvárosom a Zalaegerszegom, má však na konte najviac kľúčových prihrávok (celkovo 161, čo je 4,67 na zápas).
„Takého silného vyzývateľa Ferencváros dávno nemal,“ skonštatoval Marosi.
Rozhodne hlava
Pred posledným kolom má Győr všetko vo svojich rukách. Ak vyhrá v Kisvárde, je majstrom bez ohľadu na výsledok Ferencvárosu.
Kisvárde už o nič nejde, navyše v posledných piatich zápasoch získala iba bod.
Fradi privíta Zalaegerszeg, s ktorým v tejto sezóne už dvakrát prehral a ktorý ešte pri troche šťastia môže pomýšľať na pohárovú Európu.
„Győr to má ľahšie na papieri a myslím si, že rozhodne hlava. Otázka je, či Győr ustojí tento tlak. Ale myslím si, že keď sa už dostal tak ďaleko, tak to nepustí z rúk,“ poznamenal maďarský novinár.
Pri dlhodobej tvorbe kádra bolo kľúčové, že Győr už aj v druhej lige hral s legionármi, hoci sa tým dobrovoľne vzdal dotácií od zväzu. Orientačne ide asi o 200 miliónov forintov (približne 560-tisíc eur).
„Podobnú taktiku uplatnila aj Kisvárda, keď vypadla a chcela sa rýchlo vrátiť do najvyššej súťaže. Analytici vyrátali, že ak mužstvo dokáže po zostupe hneď znovu postúpiť, tak sa mu oplatí mať legionárov v tíme, aj keď príde o zväzovú dotáciu, lebo v najvyššej súťaži sa tieto peniaze vrátia v podobe televíznych práv. Na to však musíte mať silného majiteľa, ktorý sa jednu sezónu dokáže zaobísť bez dotácie,“ vysvetľoval Marosi.
Pravidlo o piatich Maďaroch
Maďarský futbalový zväz chce zvýšiť počet domácich hráčov aj v najvyššej súťaži a tak v aktuálnej sezóne zaviedol odporúčanie, aby v každom zápase bolo na ihrisku päť maďarských futbalistov, z toho jeden do 21 rokov. Na dodržanie tohto odporúčania je viazaná časť dotácie od zväzu.
Pre vybrané akadémie – patrí sem Győr aj Ferencváros – však poskytuje dotácie nielen zväz, ale aj Národná inštitúcia pre športový vývoj a metodiku (NSMI). Pravidlá NSMI sú prísnejšie ako tie zväzové, ale ich presné znenie verejnosť nepozná.
„Zástupca riaditeľa NSMI, bývalý reprezentant Ádám Szalai na jednej tlačovej konferencii povedal, že on by rád zverejnil tie pravidlá, ale kluby s tým nesúhlasili,“ poznamenal Marosi.
Práve táto dotácia je veľmi výrazná a kluby o ňu nechcú prísť.
Tréner Ferencvárosu Robbie Keane sa na tieto pravidlá sťažoval pravidelne počas sezóny. Nepáčilo sa mu, že nemohol poslať na ihrisko objektívne svoju najsilnejšiu základnú jedenástku, lebo museli hrať maďarskí hráči.
Pred derby s Újpestom Ferencváros dokonca v zrýchlenom procese naturalizoval futbalistu z Argentíny Mariana Gómeza, ktorý prišiel iba v zime a nemá žiadnych maďarských predkov, aby dokázal splniť kvótu.
„Toto pravidlo trochu vyrovnal šance v lige, ale Ferencváros si za to môže sám, lebo v kádri má málo maďarských hráčov. Navyše počas sezóny prišiel o svojich dvoch najlepších Maďarov: mladý Alex Tóth dostal ponuku z Premier League, z Bournemouthu, kým kanonier Barnabás Varga prestúpil do AEK Atény,“ vravel maďarský novinár.
Presne také isté kritériá pre vybrané akadémie sa však vzťahujú aj na Győr a bez problémov ich dokáže splniť. V kádri ETO figuruje deväť maďarských hráčov, ktorí majú maximálne 25 rokov a odohrali minimálne 14 zápasov.
„Győr má tradíciu, prestíž, má svoju fanúšikovskú bázu. Nejde o žiadny dedinský tím, ale o jedno z najdôležitejších miest v maďarskom futbale. Veľa nezainteresovaných fanúšikov im drží palce, aby získali svoj piaty titul,“ uzavrel Marosi.