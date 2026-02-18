18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026
Live
ONLINE: 1. kolo slalomu žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Petra Vlhová, Katarína Šrobová)

ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026.
ONLINE: Petra Vlhová dnes ide 1. kolo slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR)
Sportnet|18. feb 2026 o 07:00
Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenské lyžiarky Petra Vlhová a Katarína Šrobová dnes idú 1. kolo slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Druhé kolo je na programe od 13.30 hod. Postupujú doň všetky lyžiarky, ktoré úspešne zvládnu trať a dôjdu do cieľa.

ONLINE PRENOS: Petra Vlhová dnes - slalom, 1. kolo žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Katarína Šrobová, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
18.02.2026 o 10:00
Ženy - Slalom (1. kolo)
Plánovaný
Prenos
Slovensko bude mať v dnešných pretekoch dvojité zastúpenie! Skvelou správou je návrat Petry Vlhovej, ktorú ak nerátame štart v tímovej kombinácii čaká premiérový slalom po vyše dvoch rokoch! Petra pôjde na trať s číslom 23. Našou druhou pretekárkou bude Katarína Šrobová, ktorú uvidíme s číslom 69.
Štartová listina

1. Lara Colturiová (ALB)
2. Paula Moltzanová (USA)
3. Camille Rastová (SUI)
4. Katharina Truppeová (AUT)
5. Wendy Holdenerová (SUI)
6. Lena Dürrová (GER)
7. Mikaela Shiffrinová (USA)
8. Katharina Huberová (AUT)
9. Sara Hectorová (SWE)
10. Emma Aicherová (GER)
11. Zrinka Ljutićová (CRO)
12. Anna Swennová-Larssonová (SWE)
13. Cornelia Öhlundová (SWE)
14. Mélanie Meillardová (SUI)
15. Marion Chevrierová (FRA)
16. Lara Della Meaová (ITA)
17. Dženifera Ģērmaneová (LAT)
18. Laurence St-Germainová (CAN)
19. Eliane Christenová (SUI)
20. Katharina Gallhuberová (AUT)
21. Marie Lamureová (FRA)
22. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE)
23. Petra Vlhová (SVK)
24. Martina Peterliniová (ITA)
25. Caitlin McFarlaneová (FRA)
26. Ana Buciková Joganová (SLO)
27. Lisa Hörhagerová (AUT)
28. Mina Fürst Holtmannová (NOR)
29. Asa Andová (JPN)
30. Nina O'Brienová (USA)
31. Leona Popovićová (CRO)
32. Ali Nullmeyerová (CAN)
33. A. J. Hurtová (USA)
34. Amelia Smartová (CAN)
35. Nika Tomšičová (SLO)
36. Madison Hoffmanová (AUS)
37. Martina Dubovská (CZE)
38. Bianca Bakke Westhoffová (NOR)
39. Kiki Alexanderová (CAN)
40. Doriane Escaneová (FRA)
41. Anna Trockerová (ITA)
42. Carla Mijaresová Rufová (AND)
43. Francesca Baruzziová Farriolová (ARG)
44. Marija Škanovová (AIN)
45. Zita Tóthová (HUN)
46. Phoebe Heaydonová (AUS)
48. Kim Vanreuselová (BEL)
49. Silja Koskinen (FIN)
50. Piera Hudsonová (UAE)
51. Rosa Pohjolainenová (FIN)
52. Lila Lapanjová (SLO)
53. Thea Louise Stjernesundová (NOR)
54. Caterina Sinigoiová (SLO)
55. So-hui Gim (KOR)
56. Madeleine Becková (LIE)
57. Noa Szőllősová (ISR)
58. Alena Labaštová (CZE)
59. Alexandra Skorochodovová (KAZ)
60. Aniela Sawická (POL)
61. Jana Atanasovská (MKD)
62. Sofia Maria Moldovanová (ROU)
63. Anina Zurbriggenová (BUL)
64. Celine Sommerová (CZE)
65. Gwyneth Ten Raaová (LUX)
66. Clara-Marie Vorreová (DEN)
67. Liene Bondareová (LAT)
68. Lara Markthalerová (RSA)
69. Katarína Šrobová (SVK)
70. Aruwin Salehhuddinová (MAS)
71. Emma Gatcliffeová (TRI)
72. Vanina Guerillotová (POR)
73. Anastasija Šepilenková (UKR)
74. Pia Vučinićová (CRO)
75. So-jun Pak (KOR)
76. Neringa Stepanauskaitéová (LTU)
77. Elin van Peltová (ISL)
78. Semire Dautiová (ALB)
79. Esma Alićová (BIH)
80. Anabelle Zurbayová (IRL)
83. Maria-Eleni Tsiovolouová (GRE)
85. Kiana Kryeziuová (KOS)
86. Wen-i Li (TPE)
89. Jü-jing Čang (CHN)
91. Eloise Yung Shih King (HKG)
93. Mialitiana Clercová (MAD)
94. Tallulah Proulxová (PHI)
95. Andrea Loizidouová (CYP)
Poradie SP

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1133 b
2. Camille Rastová (SUI) 963 b
3. Emma Aicherová (GER) 684 b
4. Paula Moltzanová (USA) 614 b
5. Sara Hectorová (SWE) 597 b
6. Sofia Goggiaová (ITA) 586 b
7. Lindsey Vonnová (USA) 570 b
8. Julia Scheibová (AUT) 570 b
9. Alice Robinsonová (NZL) 549 b
10. Lara Colturiová (ALB) 467 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Olympijských pretekov žien v slalome.

Zlato z Pekingu tu bude obhajovať naša Petra Vlhová, ktorá dnes po dvoch rokoch odštartuje do slalomových pretekov. Striebro sa kvôli zraneniu nepodarí obhájiť Katharine Liensbergerovej, no bronz bude obhajovať Wendy Holdenerová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

