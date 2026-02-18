18.02.2026 06:00
Deň 12
Miláno a Cortina 2026

Koleno je cítiť, ale drží. Vlhová je odhodlaná bojovať ďalej, zlato Shiffrinovej praje

Petra Vlhová gratuluje Mikaele Shiffrinovej k zisku zlatej medaily v slalome na ZOH 2026.
Fotogaléria (12)
Petra Vlhová gratuluje Mikaele Shiffrinovej k zisku zlatej medaily v slalome na ZOH 2026. (Autor: Mikaela Shiffrin/ instagram)
Miroslav Kováčik|18. feb 2026 o 22:30
Petra Vlhová obsadila v olympijskom slalome 20. miesto.

V roku 2022 si Petra Vlhová splnila svoj veľký lyžiarsky sen, keď na zjazdovke v Jen-čchingu získala zlatú olympijskú medailu v slalome.

O štyri roky neskôr odíde z Cortiny d'Ampezzo tiež veľmi šťastná, aj keď sa k medailovým priečkam nepriblížila. Pri svojom návrate po vyše dvojročnej pauze zavinenej zranením kolena obsadila v slalome 20. miesto. 

"V decembri sme si mysleli, že asi nebudeme môcť štartovať a teraz sme dvadsiati na olympiáde. Sme za to radi. Nie je to zázrak, ale veľký skok dopredu," povedal tréner Matej Gemza pre Slovenský rozhlas.

Zlepšenie v druhom kole

Vlhová štartovala v prvom kole s číslom 23 a hoci podmienky na trati neboli zlé, 30-ročná lyžiarka predviedla veľmi priemernú jazdu. 

Chýbala jej dynamika, väčšia intenzita a chvíľu to dokonca vyzeralo, že ani nebude stačiť na postup do druhého kola, respektíve medzi top 30.

Fotogaléria: Petra Vlhová išla slalom žien na ZOH 2026
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
Petra Vlhová počas 1. kola slalomu žien na ZOH 2026.
12 fotografií
12 fotografií

Napokon obsadila delené 29. miesto, čo znamenalo, že druhé kolo otvorí práve jej jazda. Tá už bola podstatne vydarenejšia a vďaka dvanástemu najlepšiemu času sa Slovenka posunula o deväť priečok vyššie. 

"V druhom kole bol Petrin prejav lepší a mala lepší pocit na lyžiach. To prvé bolo trochu kostrbaté, nie úplne isté, ale sme radi za to druhé.

V ňom zaostala za víťazkou o približne 1,3 sekundy. Nehovorím, že je to top 7 výsledok, ale je to na kontakt s tými najlepšími a reálne umiestnenie, na ktoré momentálne máme," pokračoval v hodnotení Gemza. 

Vlhová dodala, že v prvom kole cítila nervozitu a chcela hlavne prísť do cieľa. V tom druhom sa viac uvoľnila, no zdôraznila, že jej výkon mal rezervy. 

"Potrebujem veľa jazdiť, aby som nabrala späť svoju istotu, techniku a všetko, čo k tomu patrí. Potenciál tam je, som veľmi odhodlaná," uviedla.

VIDEO: Petra Vlhová v 2. kole slalomu na ZOH 2026

Vlhová: Verím, že na to mám

Veľkou otázkou pred olympijskými hrami bola výdrž Vlhovej operovaného kolena. Aj jej fyzioterapeut Kristián Piovarč povedal, že "koleno je šéf" a podľa neho určujú aj tréningovú záťaž.

V Cortine zvládlo záťaž v oboch slalomových kolách, aj keď Slovenka priznala, že vypätie počas pretekov sa nedá porovnať s tým, čo sa deje v tréningoch. 

"Koleno drží, ale, samozrejme, cítim ho. Dnes to bol náročný deň a koleno je unavené. Pre mňa je dôležité, že nemám bolesti, neopúcha mi to. Budem ho cítiť najbližšie dva dni, ale oddýchnem si a prejde to.

Po prvej jazde som trochu lapala po dychu, ale som šťastná, že tu po tom všetkom môžem byť. Musím ísť krok po kroku. Chce to čas a trpezlivosť.

Ja si verím, že stále na to mám. V slalome sa cítim dobre, len som dva roky nelyžovala, čo nedoženiem za 3-4 mesiace," povedala pre STVR.

VIDEO: Zostrih zo slalomu žien na ZOH 2026

Vlhovú tiež potešilo, že po dlhom čase mohla v cieli zamávať svojim fanúšikom, ktorí do Talianska zavítali v hojnom počte. Na otázku, či ju v tejto sezóne ešte uvidia súťažne pretekať, neodpovedala.

V jej prípade by prichádzal do úvahy zrejme už len slalom v Aare (15. marca), no definitívne rozhodnutie o jej účasti či neúčasti ešte nepadlo.

Shiffrinovej vytúžené zlato

Z olympijského zlata sa po výborných jazdách tešila Mikaela Shiffrinová, ktorá zabránila tomu, aby odišla bez medaily z druhej olympiády po sebe.

V cieli mala priepastný 1,5-sekundový náskok pred Camille Rastovou a azda už zahodila všetky zlé myšlienky, ktoré jej pripomínali zlyhania z Pekingu. 

"Chcela som zažiť takéto dve jazdy. Išla som na limit, riskovala som aj keď som vedela, že mám čo stratiť. Napokon som však získala všetko," povedala Shiffrinová, ktorá sa môže pýšiť už troma zlatými medailami.

Mikaela Shiffrinová pózuje so zlatou medailou zo slalomu na ZOH 2026.
Mikaela Shiffrinová pózuje so zlatou medailou zo slalomu na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

Na povestnom olympijskom tróne nahradila práve Vlhovú. Na sociálnych sieťach zverejnia aj fotografie, ako sa spolu stretli a objali sa. Hoci počas kariéry zviedli množstvo súbojov, Vlhová jej úspech praje.

"Veľmi sa teším. Je ťažké byť v pozícii, keď ste najlepšia, všetky oči sú na vás a celý svet očakáva, že vyhráte. Nie je to samozrejmosť, no zaslúžila si to. Je za tým veľa roboty a túto sezónu má naozaj skvelú," uviedla.

Zároveň dodala, že ju veľmi mrzí vypadnutie Nemky Leny Dürrovej, ktorá bola po prvom kole druhá, no v druhom kole dostala špicar už v prvej bránke. 

"Veľmi som jej to priala, ale taká je olympiáda. Šport vie byť nádherný, no zároveň aj taký, že ho najviac nenávidíte," dodala Vlhová.

