    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    ZOH Hokej 2026
    18.02.2026, Playoff, Štvrťfinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Prehľad zápasuPastrňák

    Pastrňák priznáva, že nehrá najlepšie. Rešpekt proti Kanada musí isť bokom

    David Pastrňák na ZOH 2026
    David Pastrňák na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. feb 2026 o 09:34
    Nemáme čo stratiť, zdôrazňuje opora Čechov.

    Ak chce Česko dnes uspieť vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 proti vysoko favorizovanej Kanade, budú potrebovať predviesť výrazne nadštandardné výkony.

    Z výpovedí hráčov po utorňajšej vydretej výhre 3:2 nad Dánskom v predkole play off vyplýva, že si to všetci veľmi dobre uvedomujú.

    Hviezdny útočník David Pastrňák verí, že najmä on sa dokáže oproti doterajším výkonom v Taliansku zlepšiť. Zverenci Radima Rulíka sa s Kanadou stretnú v Miláne od 16.40 h.

    "Nehral som svoj najlepší hokej, dúfam, že som si to šetril na stredu," povedal Pastrňák, ktorý si proti Dánsku pripísal štvrtý kanadský bod na turnaji.

    Hviezda Bostonu a najproduktívnejší český hráč v NHL stále cíti, že jej výkony môžu byť lepšie.

    "Kanada tu má asi vôbec najlepší tím. Musíme dať bokom rešpekt a dostať hru k nim. Ale ich sila a útok sú neuveriteľné. Musíme byť silnejší na puku, hrať viac v útoku a mať sebavedomie. Nemáme čo stratiť. Nehrali sme najlepšie, snáď sme si to šetrili," želal si Pastrňák.

    Nečas naproti tomu v Miláne pravidelne boduje. Po štyroch zápasoch má na konte štyri góly a tri asistencie, v kanadskom bodovaní turnaja sa delí o tretie miesto.

    "Nechali sme im prvý zápas, lebo sme vedeli, že na nich narazíme znova. A dvakrát v rade ich neporazíme," povedal s úsmevom Nečas na otázku na prvý česko-kanadský súboj na olympiáde, ktorý sa skončil jasnou výhrou súpera 5:0.

    "Musíme byť šikovní, nemôžeme byť tak vylučovaní ako proti Dánsku, pretože by nás to mohlo stáť zápas. Musíme odovzdať maximum, je to najväčšie stretnutie našich životov a veľmi sa na to tešíme. A treba využiť šance, ktoré dostaneme, "dodala vážnejšie opora Colorada.

    Na disciplinovaný výkon bez zbytočných faulov apeloval aj brankár Dostál.

    "Kanada má v tíme veľa talentu a rýchlosti. Hlavne ale hrajú správnym spôsobom. To je niečo, o čo sa snažíme od prvého zápasu aj my. A pomaly sa v tom zlepšujeme. Čaká nás play off hokej, to znamená žiadne chyby, žiadne vylúčenie. Len tak môžeme mať šancu na úspech, "povedal gólman Anaheimu.

    Program štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026

    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    0 - 0
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 16:40
    | Playoff | Štvrťfinále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 18:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    Rho Ice Hockey Arena
    18.02. 21:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    18.2.2026 16:40
    Česko
    Česko
    Fínsko
    Fínsko
    18.2.2026 18:10
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    USA
    USA
    18.2.2026 21:10
    Švédsko
    Švédsko
    Slovensko
    Slovensko
    0
    Nemecko
    Nemecko
    0
    Semifinále
    Finále

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Tomáš Tatar, Dalibor Dvorský, Adam Liška, Libor Hudáček a v pozadí sprava hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Ján Pardavý.
    Návrat Pospíšila a vyradenie Cehlárika. Zostavy zápasu Slovensko - Nemecko na ZOH 2026
    dnes 11:02|5
