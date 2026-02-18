Pastrňák priznáva, že nehrá najlepšie. Rešpekt proti Kanada musí isť bokom

Ak chce Česko dnes uspieť vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026 proti vysoko favorizovanej Kanade, budú potrebovať predviesť výrazne nadštandardné výkony.
Z výpovedí hráčov po utorňajšej vydretej výhre 3:2 nad Dánskom v predkole play off vyplýva, že si to všetci veľmi dobre uvedomujú.
Hviezdny útočník David Pastrňák verí, že najmä on sa dokáže oproti doterajším výkonom v Taliansku zlepšiť. Zverenci Radima Rulíka sa s Kanadou stretnú v Miláne od 16.40 h.
"Nehral som svoj najlepší hokej, dúfam, že som si to šetril na stredu," povedal Pastrňák, ktorý si proti Dánsku pripísal štvrtý kanadský bod na turnaji.
Hviezda Bostonu a najproduktívnejší český hráč v NHL stále cíti, že jej výkony môžu byť lepšie.
"Kanada tu má asi vôbec najlepší tím. Musíme dať bokom rešpekt a dostať hru k nim. Ale ich sila a útok sú neuveriteľné. Musíme byť silnejší na puku, hrať viac v útoku a mať sebavedomie. Nemáme čo stratiť. Nehrali sme najlepšie, snáď sme si to šetrili," želal si Pastrňák.
Nečas naproti tomu v Miláne pravidelne boduje. Po štyroch zápasoch má na konte štyri góly a tri asistencie, v kanadskom bodovaní turnaja sa delí o tretie miesto.
"Nechali sme im prvý zápas, lebo sme vedeli, že na nich narazíme znova. A dvakrát v rade ich neporazíme," povedal s úsmevom Nečas na otázku na prvý česko-kanadský súboj na olympiáde, ktorý sa skončil jasnou výhrou súpera 5:0.
"Musíme byť šikovní, nemôžeme byť tak vylučovaní ako proti Dánsku, pretože by nás to mohlo stáť zápas. Musíme odovzdať maximum, je to najväčšie stretnutie našich životov a veľmi sa na to tešíme. A treba využiť šance, ktoré dostaneme, "dodala vážnejšie opora Colorada.
Na disciplinovaný výkon bez zbytočných faulov apeloval aj brankár Dostál.
"Kanada má v tíme veľa talentu a rýchlosti. Hlavne ale hrajú správnym spôsobom. To je niečo, o čo sa snažíme od prvého zápasu aj my. A pomaly sa v tom zlepšujeme. Čaká nás play off hokej, to znamená žiadne chyby, žiadne vylúčenie. Len tak môžeme mať šancu na úspech, "povedal gólman Anaheimu.
